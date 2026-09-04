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4水果有斑點也可吃 但發霉還吃增加肝癌風險

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芒果果皮黑點。(取材自鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁)
芒果果皮黑點。(取材自鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁)

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，芒果、鳳梨、甜柿與芭樂的部分斑點多屬天然現象，只要果肉正常仍可食用；但水果一旦發霉就不該削掉續吃，以免攝入細菌或黴菌毒素。

水果切開出現黑點是壞掉還是自然現象？專家解析常見水果斑點成因，教你一眼分辨是「天然現象」還是「發霉毒素」？並解密四種水果有斑點未必不能吃，發霉才真要丟，否則長期大量食用會增加肝癌風險。

買回家的水果切開或剝皮時，若看到黑點或斑紋，許多人擔心變質而整顆丟棄。台灣農糧署指出，事實上，許多斑點屬於植物自然的物理現象、成熟標誌或果皮防護機制，只要果肉未腐敗，是可以安心食用的。

1.芒果果皮黑點（黑點病／黑星病）

芒果表皮常出現細小的黑點，多為黑點病或黑星病造成的表皮病徵。這類菌種僅存在於果皮表面，不會感染人體，只需將表皮黑點處削去即可食用。但若黑點擴大導致果肉軟爛凹陷、發黑腐敗或散發發酵酸味，則代表已變質，不可再吃。

鳳梨果肉有黑褐色小點。(取材自鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁)
鳳梨果肉有黑褐色小點。(取材自鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁)

2.鳳梨果肉褐色（黑褐色小點）

鳳梨果肉中偶爾會出現一顆顆褐黑色的細小顆粒，這並非發霉或壞疽，通常是鳳梨成熟度高、自然授粉後所產生的植物種籽，完全不影響食用安全。

甜柿切開內部黑斑。(取材自鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁)
甜柿切開內部黑斑。(取材自鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁)

3.甜柿切開內部黑斑

甜柿果肉內分布的黑褐色斑點，多半是果實在成熟期間遇到高溫，或是果實內的單寧酸自然氧化凝結所致，屬於正常物理現象，風味與安全無虞。

芭樂（番石榴）果皮紅斑。(取材自鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁)
芭樂（番石榴）果皮紅斑。(取材自鮮享農YA-農糧署臉書粉絲專頁)

4.芭樂果皮紅斑

芭樂（番石榴）表皮有時會出現紅色斑點，主要是果實在生長發育期間受到環境氣候等逆境影響產生的色澤變化，不影響果肉品質與風味。

但如果是水果表面或內部「長黴發霉」，處理方式就完全不同！台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌曾受訪指出，水果一旦發霉，代表表皮組織已破損且嚴重腐敗，絕對不能把發霉部位削掉後繼續吃剩下的部分。

水果發霉通常代表組織已破損、腐敗，不只可能有黴菌，還可能伴隨大腸桿菌、沙門氏菌等細菌孳生。即使肉眼只看到局部發霉，微生物及其代謝產物也可能已擴散到其他部位。尤其木瓜、桃子、草莓等水分多、質地柔軟的水果，黴菌菌絲更可能深入果肉，因此不建議只削除發霉部分。

部分黴菌也可能產生黴菌毒素。以黃麴毒素為例，長期大量暴露會增加肝癌風險，雖然台灣較常見於花生、玉米等穀物及堅果類，而非新鮮水果，但只要水果明顯發霉，就沒有必要冒險食用。

若不小心吃到腐敗或發霉水果後，出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，應補充水分並觀察；若持續水瀉、發燒、明顯虛弱、冒冷汗或症狀加劇，則應盡速就醫。

判斷水果是否安全，最實用的原則是「看、聞、摸」：只有輕微斑點但果肉正常，可以先確認後食用；一旦看到霉絲、聞到酸敗異味，或摸起來異常軟爛出水，就直接丟掉，別因為捨不得而增加食物中毒風險。

精華 FAQ

  • 芒果果皮黑點、鳳梨果肉褐色小點、甜柿內部黑斑，以及芭樂果皮紅斑，多半屬於成熟、氧化、授粉或環境影響造成的自然現象，只要果肉未腐敗，通常仍可食用。

  • 因為水果發霉通常代表組織已破損且腐敗，黴菌與其代謝產物可能已擴散到其他部位，還可能伴隨大腸桿菌、沙門氏菌等細菌，因此不建議只削掉局部後食用。

  • 可用「看、聞、摸」判斷：只有輕微斑點但果肉正常可先確認；若看到霉絲、聞到酸敗味，或摸起來軟爛出水，就應直接丟棄，避免食物中毒風險。

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