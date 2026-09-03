我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

快走、用牙線、少坐沙發...5個小習慣助長壽

王郁婷
聽新聞
test
0:00 /0:00
使用牙線可以預防口腔疾病，大大減少心臟病和中風的危險。（圖／123RF）
使用牙線可以預防口腔疾病，大大減少心臟病和中風的危險。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長壽重點不只延壽，更要維持晚年活動力與自主性。
  • 重點二：少坐沙發、多練地板起身與單腳站立可強化肌力平衡。
  • 重點三：牙線、纖維飲食、HRV與快走都能幫助健康老化。

想活得久、活得健康，除了均衡飲食、規律運動和充足睡眠，日常一些容易被忽略的小習慣，同樣可能影響晚年健康。英國預防醫療診所HOOKE全科醫師Clare Nieland指出，長壽不只是延長壽命，更重要的是讓晚年維持良好的活動力與自主性。

Nieland表示，長壽並非到了50、60歲才需要開始規畫，「愈早建立健康習慣，就是在為未來的自己做準備」。她提出幾項值得融入日常的做法。

1.少坐沙發，直接坐地板更好。

現代人長時間坐著，容易影響腿部肌力、髖關節活動度及骨盆底功能。Nieland建議，平時可增加坐在地板上的時間，例如看電視、陪孩子或孫子玩時坐在地上，並練習不用手撐、單靠腿部力量從地板站起來。

「從地板坐到站起來，是一個看似簡單，卻能悄悄測試身體是否老得健康的動作。」她指出，這需要腿部肌力、髖關節活動度、平衡及協調能力，而這些能力若長期不用，會隨年齡下降。維持這些能力，有助保持生活自主性，也能降低跌倒風險。

2.使用牙線，多吃富含纖維的食物。

口腔健康與全身健康的關聯愈來愈受關注。慢性牙齦感染可能引發全身性發炎，而長期發炎與多種老年疾病有關。2025年《口腔微生物學期刊》（Journal of Oral Microbiology）研究指出，口腔微生物群可能在老化過程中扮演重要角色。

Nieland提醒，早晚刷牙還不夠，應定期看牙醫、接受洗牙，並在餐後使用牙線或牙間刷清潔牙縫。飲食方面，多攝取水果、蔬菜及全穀麵包等高纖食物，也有助維持有益菌叢。此外，應避免抽菸及電子煙。

3.別只看走幾步，也要留意心率變異度。

談到長壽指標，Nieland特別提醒心率變異度（HRV）。健康的心臟會隨身體狀態，在毫秒尺度上自然調整心跳間隔。例如休息、閱讀時心跳下降，HRV通常會增加；運動或承受壓力時心跳加快，HRV則會下降。

她指出，較高HRV通常代表心血管調節能力較佳，而良好的心肺適能也與較低的冠心病、心衰竭風險有關。民眾可透過智慧手錶等穿戴式裝置追蹤，但應觀察長期趨勢，不宜過度解讀單次數值。

4.刷牙時單腳站立，練身體平衡。

Nieland表示，比起一味追求減重，她更在意中老年人能否維持肌力與平衡。平衡能力從30多歲起就可能逐漸下降，也是預測跌倒及健康老化的重要指標。

她建議每天刷牙時，在確保安全的前提下練習單腳站立，把平衡訓練融入生活。2022年《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）研究發現，中老年人若無法單腳站立10秒，未來10年全因死亡風險接近無法完成者的2倍。

5.快走不一定輸給高強度運動。

Nieland建議，想減少中年後增加的白色脂肪，不必一味追求高強度間歇訓練（HIIT），穩定的「第2區間運動」（Zone 2）同樣值得重視。第2區間運動指持續約30至45分鐘、心跳約維持在最大心率70%以下的中等強度有氧運動，例如快走、騎自行車。她指出，許多人以為一定要跑步半小時才能燃燒脂肪，其實中等強度運動也能有效利用脂肪供能。

美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）運動生理學家Christopher Travers解釋，運動強度提高、心率快速上升時，可利用的氧氣相對不足，身體會轉向肝醣及蛋白質等其他能量來源。

Nieland表示，心肺適能是預測未來健康與存活的重要指標之一。

平時可增加坐在地板上的時間，並練習不用手撐、單靠腿部力量從地板站起來。圖/123...
平時可增加坐在地板上的時間，並練習不用手撐、單靠腿部力量從地板站起來。圖/123RF

精華 FAQ

  • 文章強調，長壽不只是活得更久，更重要的是晚年仍能維持活動力與自主性。也就是說，提早建立健康習慣，是為了未來仍能自理生活、降低跌倒與失能風險。

  • 因為坐地板再站起來，需要腿部肌力、髖關節活動度、平衡與協調能力。長期不使用這些能力會隨年齡下降，若能常練習，可幫助維持身體功能與生活自主性。

  • 文章提到可留意心率變異度HRV、每天刷牙時單腳站立練平衡，並以快走等Zone 2中等強度運動維持心肺適能。這些指標與習慣都能反映並支持健康老化。

上一則

血便誤認痔瘡1年治不好 轉診檢查已直腸癌4期

下一則

開學後孩子喊肚子痛、想吐別當藉口 醫揭「開學焦慮」警訊

延伸閱讀

行動能力關乎健康老化 專家：非預測壽命長短的水晶球

行動能力關乎健康老化 專家：非預測壽命長短的水晶球
站著、坐著、走路…整天刻意收小腹 身體恐更僵硬

站著、坐著、走路…整天刻意收小腹 身體恐更僵硬

久坐傷身 每天劇烈活動3分鐘 研究：降低13種癌症風險

久坐傷身 每天劇烈活動3分鐘 研究：降低13種癌症風險
變老不只長白髮 專家揭5個意想不到的老化跡象

變老不只長白髮 專家揭5個意想不到的老化跡象

熱門新聞

陳沱醫師指出，便血、排便習慣改變、不明原因體重下降、貧血等情況，都值得特別留意，不應長期自行當作痔瘡或一般腸胃問題處理。(圖／123RF)

🎙️從息肉到癌症可能要10年以上 45歲就該關注這項篩檢

2026-09-01 09:35
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
秀傳醫院胃腸肝膽科醫師傅重睿提醒，半夜肚子餓不是完全不能吃，關鍵在於吃多少、吃什麼，以及吃完多久睡覺。（秀傳醫院提供）

深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

2026-08-29 04:30
新活藝術現場介紹「生命故事書」課程，從喜怒哀樂、生活習慣等主題切入，陪伴失智者以當下感受創作，留下屬於自己的生命故事。（聯合報健康事業部提供）

2026失智論壇／不想老後失去自主能力 現在開始「存腦本」還不晚

2026-08-29 18:16
第4屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」今舉辦，從失智預防、醫療照護到財務規畫，分享如何為自己與家人的未來預做準備。左起失智時空記憶的旅人主編陳韻如、富邦人壽法令遵循部律師陳品妤、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、台大醫院神經內科特聘兼任主治醫師邱銘章、資深媒體人馬西屏、聯合報健康事業部策略長洪淑惠，以及螢幕中在美國連線的亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興。（記者胡經周／攝影）

2026失智論壇／醫揭「記憶錯亂」才需警覺 馬西屏自曝曾嚴重失憶

2026-08-29 08:11
示意圖。（取自123RF）

行動能力關乎健康老化 專家：非預測壽命長短的水晶球

2026-08-29 16:25

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見