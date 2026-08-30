孩子一到夏天就吃不下？不只天氣熱 3大原因恐讓胃口愈來愈差

夏季炎熱，對兒童腸胃道更是一大挑戰。(本報資料照片)

夏季炎熱，對兒童腸胃道更是一大挑戰。台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，兒童正在發育、代謝快，比成人更容易在短時間內因腹瀉、嘔吐或高燒，而喪失大量水分與電解質，若出現精神差、嗜睡、尿減、口唇眼乾無淚、或呼吸心跳快脫水症狀，需立即就醫。

吳宛容說，夏季胃口差是因天氣炎熱濕度高時，人體體溫調節中樞會促進皮膚血管擴張，以及增加體表血液量幫助散熱，當身體循環血液往皮膚跑，腸胃道血液循環相對較少，消化功能就會變得比較差，特別是兒童最為明顯。若兒童出現偶發夏季消化不良，加上長期腹瀉、噁心嘔吐、精神活動力差或反覆生病應尋求醫療幫助，中西醫結合搭配生活習慣的改善，從小建立良好的體格。

吳宛容指出，中醫重視「脾胃運化」功能，也就是消化系統的健康，兒童的「臟腑嬌嫩，形氣未充」，各個器官都在成長發育，也包含了重要的肝膽腸胃，如果兒童胃口好，且吃進新鮮健康的食物則氣血充足，免疫力 平衡，容易養成強健的體魄。

吳宛容說，如果胃口好，卻吃了很多垃圾食物及飲料，則是提早養成慢性疾病的根源。如果胃口差，加上吃進不新鮮的加工食品，長期下來無疑是雪上加霜，提早生腸胃病。飲食是從小的家庭飲食習慣養成，因此先從家族長輩的飲食習慣開始調整後，一併改善全家健康。

中藥有助於兒童開胃、預防及治療過敏、感冒及腸胃炎。治療腸胃的中藥味道不苦，帶草藥味，目的能讓小朋友好入口並達到治療的目的。小兒食慾不振的原因大致可以分成三類，也可能綜合同時發生。

1.脾胃虛弱型：皮膚蒼白或偏黃、體格瘦弱、飯後容易腹脹、腹痛、肚子緊繃、大便軟散

2.飲食不節制：體格胖或過瘦、容易腹脹、大便臭、便祕，常吃麵包、正餐吃炸物、重甜鹹，愛吃零食、糖果、蛋糕、喝飲料

3.心理壓力：運動量過少，每天不足1小時中度以上活動，針灸或是按摩穴位以脾胃經為主，肝經，常見選用氣海、足三里、脾俞、胃俞、太衝穴等，以養脾胃生氣血、紓壓消脹氣，幫助消化

吳宛容分享，兒童食慾差有許多原因，包括感冒及腸胃炎、肝膽腸胃疾病，或是長時間使用3C產品、久坐寫作業、心理壓力等。如有疾病應先治療，同時善生活習慣，衛福部建議學童每天運動1小時；三餐定時定量，以新鮮當季食材為主，避免過於飢餓及過飽、加工食品、高糖點心及果汁。關注兒童心理健康及避免強迫進食。多喝開水消暑，早睡早起，多運動及開心交友表達情緒，補足氣血、疏肝理氣。

吳宛容提醒，少吃高糖飲料及冰品，如果要吃冰品及寒涼類高糖瓜類水果，如西瓜、哈密瓜等，建議在白天正中午吃，以免腸胃著涼。兒童食慾差是一個警訊，若是能夠及早針對問題改善，將能成為未來成年的健康基石。