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停經後出血非回春 醫：恐是子宮內膜癌警訊

中央社／台北30日電
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醫師提醒約9成子宮內膜癌有異常陰道出血初期症狀，早期發現是爭取良好預後關鍵。（圖...
醫師提醒約9成子宮內膜癌有異常陰道出血初期症狀，早期發現是爭取良好預後關鍵。（圖／123RF）

更年期停經後異常出血絕非回春，醫師提醒約9成子宮內膜癌有異常陰道出血初期症狀，早期發現是爭取良好預後關鍵；對晚期患者而言，近年新藥陸續問世助延命，籲勿放棄治療。

近年，不時傳出名人因子宮內膜癌或卵巢癌等婦科癌症逝世，喚起社會關注。台北萬芳醫院婦產部部長吳姿宜近日透過新聞稿說明，一般所稱的「婦癌」是指女性生殖系統的惡性腫瘤，包括子宮體癌（含子宮內膜癌）、卵巢癌及子宮頸癌等。

吳姿宜指出，隨著人類乳突病毒（HPV）疫苗問世與子宮頸抹片篩檢的普及，子宮頸癌的防治已取得不錯的成效。相較之下，子宮體癌的新發與死亡個案數則是逐年上升。

吳姿宜表示，約有9成子宮內膜癌病友會出現異常陰道出血的早期症狀。若能在早期發現，通常透過手術切除能達到良好預後；但若忽略停經後出血等警訊，等到診斷時已是晚期，預後與復發風險也較不理想。

卵巢癌早期症狀同樣極不明顯，吳姿宜進一步說明，約有7成的病友在診斷時已屬於晚期，晚期治療可能會遇到抗藥性與高復發風險的臨床困境。

吳姿宜呼籲，不論是經期異常紊亂、非經期出血、性行為或運動後出血，甚至停經後再度出血，都應提高警覺儘速就醫。

吳姿宜分享一名在診間遇到的患者故事，是58歲的阿芬（化名）停經多年後出現異常出血，因輕忽症狀而延誤就醫，經檢查診斷時已屬於晚期子宮內膜癌，且癌細胞已擴散至卵巢、輸卵管、腹膜及橫結腸等多個腹腔器官。

阿芬在歷經癌減積手術治療及化學藥物及標靶治療後一年，仍然發生多處復發轉移。幸發現其腫瘤的HER2表現量高，在醫療團隊評估下改用新一代抗體藥物複合體（ADC）治療，目前已穩定控制病情，重回正常生活。

「HER2不只存在乳癌。」吳姿宜說，其實在婦癌病友的腫瘤中也有部分HER2過度表現的癌細胞，掌握癌細胞 HER2 狀態，也成為評估後續精準治療的重要依據，包含被稱為「魔術子彈」的新一代ADC藥物。

新一代ADC藥物具標靶的精準度，再加上化療的毒殺能力，更具有旁觀者效應，附近HER2表現較低或沒有表現的癌細胞，可能一併毒殺，最新臨床研究顯示，對已接受過二線或以上治療仍復發晚期婦癌病友，新藥可抑制腫瘤生長，是延長存活期的新選擇。

精華 FAQ

  • 醫師指出，停經後若再出現陰道出血，常不是荷爾蒙回春，而是子宮內膜癌等婦癌的警訊。若延誤就醫，可能錯過早期治療時機，增加晚期與復發風險。

  • 約有9成病友會出現異常陰道出血，包括經期紊亂、非經期出血、性行為或運動後出血，以及停經後再度出血。這些都應盡快就醫檢查。

  • 若腫瘤有HER2過度表現，醫師可評估使用新一代ADC藥物。此類藥物兼具標靶精準與化療毒殺作用，對已治療後仍復發的晚期婦癌，有助抑制腫瘤並延長存活。

疫苗 癌症 腫瘤

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