行動能力關乎健康老化 專家：非預測壽命長短的水晶球

示意圖。（取自123RF）

握力、平衡測試、坐著從地板上起身，這些體能挑戰常被宣傳為健康老化的指標，甚至被視為能預測是否長壽的指標。美聯社報導，這些能提供關於耐力與肌力的有力線索，對處理老化問題或照護受傷患者的醫師而言，頗具參考價值；但它們並非水晶球，新澤西州 羅格斯（Rutgers）大學大腦老化專家威萊特（Auriel Willette）表示，測試結果不佳或呈下降趨勢，應促使醫療專業人員探究變化的原因，而非推斷某人還能活多久。

以下為行動能力測試的內容，以及如何將結果應用於個人健康管理。

瘋傳的「坐起站立」測試究竟反映什麼？

「坐起站立」測試有多種形式，疾病管制與預防中心（CDC ）的「30秒椅子站起測試」專為60歲以上年長者設計，用以觀察他們在該時間內能從17吋高椅子站起來多少次。

另一在社群媒體廣為流傳的測試，則要求受測者從站立姿勢開始，蹲下盤腿坐在地上，再站起來。蹲下和站起各計5分，總分10分；若使用任何支撐（如手或膝蓋）將扣1分，站立不穩則扣0.5分，無法在無外部協助的情況下坐下或站起則為零分。

醫師表示，尚未見過這項測試被應用於美國的年長者，但巴西研究人員於2020年及2025年發表的研究指出，得分較高的中年人，在約十年內死亡的機率較低。

許多美國醫生使用名為「起立行走計時測試」（Timed Up and Go, TUG）的檢測，要求患者從椅子上站起，行走10英尺（3公尺），然後回到原位坐下，評估受試者的平衡能力、活動能力及下肢肌力。

巴爾的摩負責治療老年患者的醫師亨納威（George Hennawi）表示，這些測試的目的是要精準找出具體的弱點，並鎖定根本原因，無論是膝蓋疼痛、反射遲緩、平衡力差，還是因心血管問題導致的氣喘吁吁或頭暈。他說，關鍵在了解受試者在哪些方面表現不佳。

掌握個人健康全貌更重要

社群媒體瘋傳的「坐立測試」這類檢查，是醫生所稱的「篩檢工具」，有助縮小問題範圍，但無法提供足夠資訊進行全面診斷。其他常見評估個人「生理年齡」的測試，包括握力、步行速度、步態穩定性及平衡能力的檢測；許多醫生也會利用這些來評估一個人罹患「衰弱症」的風險，這是一種身體較難應對疾病或傷害所造成壓力的醫療狀況。

醫生有時會採用名為「簡易身體表現功能量表」（SPPB）的10分鐘評估，其中包含步態、平衡及肌力等多項測試。該測試由美國國家老化研究所開發，大型臨床試驗已證實其能預測死亡率、失能狀況等指標。

加州大學洛杉磯分校預防跌倒門診醫師大衛·李（David Lee）指出，綜合考量多項測試結果很重要，例如握力雖能預測許多不同狀況，但可能受到關節炎、中風，甚至單純是未鍛鍊相關肌肉的影響，「這只是眾多指標之一」。

健康不僅取決於好的測試分數

專家指出，肌力與活動能力僅是健康老化的其中一環；認知能力、記憶力、聽力、視力等，都是評估老化狀況的關鍵指標。

他們也提醒，不應為了通過測試而進行訓練；相反地應著眼於整體健康，進行全身運動、攝取營養均衡膳食、以健康的方式紓解壓力、優先確保充足睡眠，並照顧心臟健康。

最後，專家表示，了解測試所處的研究與驗證背景十分重要；若某項測試被證實能預測某個年齡層的結果，其表現標準未必適用於其他年齡層。

國家老化委員會（National Council on Aging）跌倒預防專家納博斯（Emily Nabors）表示，測試結果是判斷是否需要輔具、物理治療、調整藥物或其他措施的第一步。她引用一項數據指出，每年有超過四分之一的年長者曾跌倒，但大多數人並未向醫師提及；她說，如果你跌倒了，可能會覺得沒事，但實際上可能根本沒那麼好。