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炎夏私密處長期悶熱 防泌尿道反覆感染…多喝水不憋尿

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醫師提醒，泌尿道感染反覆發作不應只靠忍耐，應盡快接受醫療評估；示意圖。（圖／12...
醫師提醒，泌尿道感染反覆發作不應只靠忍耐，應盡快接受醫療評估；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：夏季高溫潮濕，私密處悶熱易滋生細菌。
  • 重點二：多喝水、不憋尿，並保持衣物乾爽透氣。
  • 重點三：反覆泌尿道感染應就醫，勿自行買藥處理。

炎炎夏日，很多人以為夏天最需要注意的是中暑、腸胃不適，卻忽略了另一個容易在夏季反覆發作的問題，如泌尿道感染。

賴睿昕中醫師表示，夏季氣溫高、濕度也高，如果私密處長時間處於悶熱、潮濕的環境，更容易增加細菌滋生的機會，泌尿道感染便可能因此反覆出現。

賴睿昕進一步指出，濕熱的環境容易讓衣物、內褲及皮膚長時間處於潮濕狀態，如果運動後沒有盡快更換衣物，或長時間穿著不透氣的緊身衣物，都可能增加局部悶熱與細菌繁殖的機會。

免疫力下降 生活累積出來的

賴睿昕強調，身體的防禦能力並不是單純由某一個因素決定，而是與睡眠、飲食、壓力、運動及水分等生活習慣密切相關。

尤其夏季天氣潮濕悶熱，容易讓人睡不好、食慾下降，加上工作壓力、熬夜、過度疲勞，身體長期處於沒有充分休息的狀態，防禦力也可能受到影響。

因此，所謂「天氣一濕就免疫失調」並不是指濕氣本身直接造成免疫疾病，而是高溫、高濕、流汗、睡眠品質下降及生活作息不穩定等因素同時存在時，可能讓身體的調節能力變差，也讓原本容易反覆感染的人更需要提高警覺。

女性尿道較短 感染機率高

泌尿道感染常見症狀包括頻尿、急尿、排尿疼痛、尿液異常，嚴重時甚至可能出現血尿或下腹疼痛。

賴睿昕提醒，女性因為尿道相對較短，發生泌尿道感染的機會通常比男性高；如果男性出現泌尿道感染相關症狀，則建議不要自行忍耐或是購買藥物處理，應該就醫確認原因。

除了飲水之外，日常生活中的小習慣也很重要。例如不要長時間憋尿，運動或大量流汗後應盡快更換濕衣物，貼身衣物以透氣、吸汗材質為主，避免長時間穿著過於緊身的衣物。

女性生理期間也要留意個人清潔，並依照產品使用方式定期更換衛生用品，避免長時間處於悶熱潮濕的環境。

夏天預防泌尿道感染，最重要的觀念之一就是「不要因為害怕頻尿而刻意不喝水」。

賴睿昕中醫師建議，日常可以依照自身活動量、流汗程度及身體需求適量補充水分，尤其天氣炎熱、運動或長時間在戶外活動時，更要注意水分補充。

飲食清淡 高糖飲料、少吃炸物

飲食方面，夏天可以選擇新鮮蔬菜、水果及清淡食物，減少高糖飲料、過度油炸、重鹹及刺激性食物。也不要因為天氣熱就大量攝取冰飲、含糖飲料或甜食，反而忽略真正的水分補充。另外，保持規律運動、避免長時間久坐、維持穩定睡眠，也是維持身體防禦力的重要生活基礎。

賴睿昕呼籲，如果已經出現明顯的頻尿、急尿、排尿疼痛，甚至血尿、發燒、腰部疼痛等症狀，不應只靠多喝水或自行購買藥物處理，應盡快接受醫療評估。

尤其是反覆發作的泌尿道感染，更需要了解是否存在水分攝取不足、憋尿、生活作息不佳、衛生習慣、女性更年期變化或其他泌尿系統問題。

建立良好生活習慣 提高防禦力

中醫調養可以從整體生活型態著手，配合現代醫學必要的檢查與治療，協助改善長期疲勞、睡眠品質、飲食與日常保健習慣。對於反覆感染的民眾而言，與其每次發作才處理，不如從平時建立良好的生活習慣開始，讓身體維持穩定的防禦狀態。

賴睿昕最後提醒，夏季泌尿道保健其實沒有想像中複雜，記住「水分足、不要憋尿、保持乾爽、睡眠充足、飲食清淡」幾個原則。尤其在台灣夏季高溫又潮濕的環境下，除了防中暑，也別忘了照顧身體的防禦力。若泌尿道感染反覆出現，更不要把它當成單純的「上火」或「喝水太少」，及早就醫找出原因，才能真正降低反覆發作對生活品質造成的影響。

（由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）

精華 FAQ

  • 因為高溫與高濕會讓私密處長時間悶熱潮濕，衣物與皮膚不易乾燥，細菌較容易滋生；若再加上睡眠差、壓力大或疲勞，身體防禦力也可能下降。

  • 重點是多喝水、不要憋尿、運動或流汗後盡快更換濕衣物，貼身衣物選擇透氣吸汗材質，並維持規律睡眠與清淡飲食，減少悶熱與細菌繁殖機會。

  • 若有頻尿、急尿、排尿疼痛、尿液異常、血尿、發燒或腰部疼痛等情況，不要只靠喝水或自行買藥處理，應儘快就醫確認原因並接受適當治療。

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