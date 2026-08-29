凡士林用途多但非萬用 4大禁忌…不能塗在乳膠保險套

藥師提醒，凡士林功能多，具有高度安定的油性鎖水保濕劑，但也有使用禁忌；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 凡士林具鎖水保濕效果，但並非所有情況都能安心使用。

凡士林具鎖水保濕效果，但並非所有情況都能安心使用。 重點二： 燙傷、曬傷或有傷口時不宜塗抹，以免影響散熱與癒合。

燙傷、曬傷或有傷口時不宜塗抹，以免影響散熱與癒合。 重點三：不可塗在乳膠保險套上，油性成分會提高破裂風險。

一名網友在Threads發文，近日得知並非每款凡士林都適合「擦嘴唇」，產品竟藏有「第二頁說明書」，將說明書從右側撕開後，果然還有第二頁，清楚註明「適合用於臉部、嘴唇、手部及足部乾燥部位。」藥師表示，凡士林為具有高度安定的油性鎖水保濕劑，確實功能多多，但也有使用禁忌，並非萬用。

凡士林是一種高度安定的油性鎖水保濕劑 ，可預防肌膚乾燥、但有些使用禁忌要注意。中華民國 衛福部國健署表示，凡士林主要成分為「石蠟」（petrolatum），是一種高度安定的油性鎖水保濕劑，由石油副產品經精煉過程製成，質地溫和，保濕效果優異，可在肌膚表面形成保護膜減少水分蒸發，安全性高且不會被皮膚大量吸收，常用於嬰幼兒細嫩肌膚，可以預防口水疹、尿布疹（紅屁屁）或肌膚乾燥部位。

凡士林可以用在哪些部位？有哪些使用禁忌？前台北市藥師公會理事長張文靜表示，雖然凡士林用途廣泛，但並非萬能，若才剛燙傷燒傷，切勿塗抹皮膚，以防影響傷口癒合。

潤膚、防尿布疹…5大用途

用途1：塗抹後皮膚，可在表面形成一道保護膜，鎖住水分，保持肌膚滋潤。

用途2：保護髮尾，緩解因乾燥引起的毛躁。

用途3：染髮時，可擦在頭皮周邊，以免受染劑刺激。

用途4：預防嬰兒尿布疹、紅屁屁。

用途5：可以適量塗抹於指甲附近、手指及腳後跟等邊緣，但剪指甲後，如有傷口，就不適宜塗抹。

曬傷、燙傷 有傷口禁用

禁忌1：剛被燙傷時勿塗：此時應優先降溫散熱，過早塗抹凡士林會阻絕熱氣散發。

禁忌2：油痘肌避免厚敷：臉部若過量塗抹，可能因質地厚重造成毛孔阻塞或悶黏。

禁忌3：不可塗在乳膠保險套上：凡士林是油性物質，會破壞乳膠材質並增加保險套破裂風險。

禁忌4：如有曬傷、燙傷等傷口時禁用：因有高度發炎、感染等風險，不可使用凡士林。

提高致癌風險？傳言不實

此外，網路上有謠傳，塗抹凡士林恐會提高致癌風險，或阻塞毛孔。

食藥署表示，此為不實謠言，凡士林（Petrolatum）成分常用於髮蠟、髮乳、潤膚霜、冷霜、唇膏、乳液等化粧品中，成分安定性佳，歐盟、美國、日本等國均允許化粧品使用凡士林成分，更可用於食品及口服藥品，做為油性鎖水保濕劑使用。

食藥署提醒，民眾不要被網路謠言所誤導，選擇適合自己的產品，瞭解成分的用途與使用方式，才是保養身體的關鍵。（由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）