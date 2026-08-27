水果表面農藥怎麼洗？流動清水最有效 別信偏方…

洗米水不適合拿來洗水果。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 流動清水充分沖洗，是去除水果表面農藥最實用的方法。

流動清水充分沖洗，是去除水果表面農藥最實用的方法。 重點二： 接觸型農藥可洗掉部分殘留，系統性農藥則難靠清洗去除。

接觸型農藥可洗掉部分殘留，系統性農藥則難靠清洗去除。 重點三：鹽水、小蘇打、洗米水等偏方效果有限，勿過度迷信。

水果買回家，你是連皮吃，還是一定削皮？水果表面的農藥到底洗不洗得掉？台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，進口或本土水果都有可能出現農藥殘留，與其迷信鹽水、小蘇打、洗米水甚至臭氧機，最簡單實用的方法其實就是「流動清水充分清洗」。

顏宗海說，農藥主要可分為兩種，一種是接觸型農藥，病蟲害直接接觸藥劑後便會死亡。由於藥劑無法在植物體內轉移或傳導，因此主要停留在噴灑的表面部位，透過流動清水沖洗，可降低大部分附著在表面的農藥殘留。

另一種是系統性農藥，能被植物的根、莖、葉吸收，並隨著水分與養分運送至植物體內，因此無法僅靠清水洗滌去除。

顏宗海指出，看到農藥殘留數字變高，不代表吃下去的健康風險就等比例增加，重點仍在是否符合政府訂定的「農藥殘留容許量」。不同農藥的毒性不同，容許量也不同，不能單純比較ppm數字，就判斷哪一種比較危險。

至於「進口水果是不是農藥比較多？」顏宗海表示，不能一概而論。日本、美國等進口草莓曾被驗出農藥殘留不符規定，台灣本土農產品同樣可能發生，產地並非判斷農藥多寡的唯一標準。

他建議優先選擇「當地、當季」水果，盛產期供應量大、價格相對便宜，也可減少因產量及供應需求而大量使用農藥的疑慮。

水果究竟怎麼洗才對？顏宗海建議，將水果放在容器中，以小水流持續沖洗約10至15分鐘，表面凹凸不平處可適度搓洗或使用軟毛刷。接觸型農藥主要附著在水果表面，流動清水可降低部分殘留；若農藥已被植物吸收進入組織，單靠清洗的效果則有限。

網路盛傳的鹽水、小蘇打、麵粉或洗米水，效果未必比清水好。顏宗海說，小蘇打常被認為可以「中和酸性農藥」，但農藥種類繁多，並非如此簡單；洗米水本身是否乾淨也是問題，可能含有微生物、細菌等汙染物；蔬果清潔劑若沒有充分沖洗，反而可能增加清潔劑殘留。臭氧機也沒有必要迷信，若要達到一定作用，可能需要較高臭氧濃度，使用時還須注意呼吸道暴露風險。

哪些水果該削皮？顏宗海建議，蘋果、梨子等容易削皮的水果，「先洗再削」是降低表面農藥殘留的簡單方法。

流動清水最能去除水果農藥殘留。（圖／AI生成）