控制水果吃多少 比限制種類重要 慢性病患者更要掌握分量

營養師強調，吃水果真正需要注意的是「吃多少、怎麼吃」，尤其慢性病患者更要掌握分量，才能兼顧美味與健康。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 水果沒有絕對好壞，重點在依體質選擇與控制分量。

水果沒有絕對好壞，重點在依體質選擇與控制分量。 重點二： 慢性病患者多可吃水果，但糖尿病與高血脂要特別限量。

慢性病患者多可吃水果，但糖尿病與高血脂要特別限量。 重點三：柚子葡萄柚會影響藥物代謝，果汁也不宜當成吃水果。

夏天是水果盛產季節，西瓜 、芒果、荔枝、龍眼、水蜜桃輪番上市，不少人認為水果「天然又健康」，多吃有益身體。中醫提醒，水果也有寒、熱、平性之分，若吃錯可能加重體質不適。營養師則強調，真正需要注意的是「吃多少、怎麼吃」，尤其慢性病患者更要掌握分量，才能兼顧美味與健康。

虛寒體質 少吃寒涼水果

台灣北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，水果沒有絕對好壞，應依照個人體質選擇。若屬於「虛寒體質」，平時容易怕冷、手腳冰冷、臉色較蒼白、腸胃敏感、吃冰或生冷食物容易腹瀉，建議選擇偏溫熱或平性的水果，例如龍眼，以及蘋果、葡萄等平性水果。西瓜、水梨、火龍果等偏寒涼水果則不宜大量食用，以免手腳更冰冷、腹瀉情況加劇。

除了寒熱體質，蘇柏璇提醒，部分族群更要留意水果屬性。例如經常經痛、子宮肌瘤、血瘀體質或容易手腳冰冷的女性，應避免大量食用寒涼水果，尤其剛從冰箱取出的冰水果，更容易刺激腸胃及子宮收縮。至於過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道過敏患者，中醫認為多屬肺氣較虛，不宜一次吃太多寒涼水果，例如西瓜、香瓜等，以免誘發不適。

相較於中醫著重體質，營養師則認為，水果本身沒有絕對的禁忌，對大多數慢性病患者而言，「控制分量」遠比限制水果種類更重要。北醫附醫營養室主任蘇秀悅表示，一般成年人每天可攝取「三蔬二果」，約兩份水果即可滿足一天維生素C需求，同時避免糖分攝取過量。

所謂一份水果，大約是一個拳頭大小，或切塊後約半碗到一碗的量；若是香蕉，一次約半根即可算一份，西瓜則約去皮後200至250公克左右。蘇秀悅指出，不少民眾誤以為水果愈甜愈不能吃，其實糖尿病患者並非完全不能吃芒果、香蕉或西瓜，而是要掌握分量，不宜一次大量食用。

三酸甘油酯高 水果勿過量

蘇秀悅說，高血壓患者若沒有高血鉀問題，其實適量攝取蔬果反而有助血壓控制，因水果富含鉀離子及植化素，有助心血管健康。糖尿病患者則應維持每天約兩份水果，控制血糖波動。三酸甘油酯偏高者要避免水果過量，因果糖攝取過多，可能增加肝臟合成三酸甘油酯，反而讓血脂惡化。

癌症患者若沒有血糖控制問題，水果限制相對較少，但仍建議以均衡飲食為原則，不宜因「天然」而無限制攝取。不少人一聽到腎臟病，就認為水果一定不能吃？蘇秀悅澄清，慢性腎臟病（CKD）分為五期，在第一至第三期，甚至部分第四期患者，只要沒有高血鉀問題，水果攝取方式與一般人差異不大，每天約兩份即可。

真正需要嚴格限制鉀離子攝取，多半是進入後期、洗腎前後，或已出現高血鉀情況時，才需依照醫師及營養師建議調整。

不少人認為喝一杯現打果汁，就等於吃了水果，蘇秀悅強調，果汁在製作過程容易流失膳食纖維，一杯柳橙汁可能需要四、五顆柳丁才能榨成，不知不覺就喝下大量糖分。

水果與藥物交互作用 要小心

水果與藥物的交互作用不可忽視。蘇秀悅提醒，柚子與葡萄柚含有「呋喃香豆素」，會抑制人體代謝藥物的重要酵素CYP3A4，可能讓藥物在體內濃度升高，增加副作用風險。受影響藥物包括部分降血壓藥、降血脂藥（statin類）、心律不整藥、免疫抑制劑及部分安眠藥等。

疾病與水果禁忌

糖尿病：每天約兩份，避免一次吃太多。

高血壓：可適量吃；若高血鉀，需限制高鉀水果

高三酸甘油酯：避免過量，尤其少喝果汁。

慢性腎臟病：無高血鉀者不必過度限制；疾病後期或高血鉀者需限鉀。

癌症：無特殊禁忌者可適量吃，維持均衡飲食。

虛寒體質、過敏體質：避免大量寒涼水果，如西瓜、水梨。

腸胃敏感、易腹瀉：少吃冰冷、生冷水果。