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半夜餓醒嗑牛肉麵 腸胃被迫加班 易胃酸、睡眠失控

廖靜清
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胃腸肝膽科醫師提醒，泡麵含大量的鈉與油脂，半夜吃對身體負擔極大；示意圖。(圖／1...
胃腸肝膽科醫師提醒，泡麵含大量的鈉與油脂，半夜吃對身體負擔極大；示意圖。(圖／123RF)

半夜突然餓醒，來碗熱騰騰的牛肉麵再回去睡，雖然滿足口腹之欲，腸胃卻也被迫「加班」。醫師提醒，夜間是腸胃休息、消化液分泌及蠕動較低的時段，若經常半夜大吃牛肉麵、泡麵等高油、高鹽食物，不僅增加胃食道逆流、消化不良風險，也可能因口渴大量喝水、頻繁夜尿而打斷睡眠，形成「吃不好、睡不好」的惡性循環。

台灣台安醫院胃腸肝膽科主治醫師蘇志盛表示，以一般日間活動、夜間睡眠的作息來說，入睡後腸胃道進入相對休息狀態，腸胃蠕動及協助分解蛋白質、脂肪的消化液分泌都會減少。如果半夜爬起來進食，等於要求原本準備休息的消化系統重新啟動。

偶爾幾次半夜吃東西，對健康未必造成明顯影響，但如果長期吃宵夜、甚至半夜醒來大吃一頓，腸胃負擔就可能增加。蘇志盛說，牛肉麵通常同時具備「高油、高鹽、份量大」等特性，吃完不久又躺回床上，更容易出現腹脹、消化不良及胃食道逆流等問題。

另外，半夜重鹹飲食還可能讓睡眠品質雪上加霜。蘇志盛指出，吃得太鹹容易口渴，勢必增加喝水量，大量水分進入體內後，又可能因尿意而半夜起床，「很多人都有被尿意襲來睡意中斷的經驗」，因為吃宵夜常攝取過多水分、鹽分或利尿成分，增加腎臟負擔與夜間尿量，也干擾睡眠。

高鹽飲食不只影響睡眠與腸胃，長期攝取大量鹽漬食物也與胃癌風險有關，大量攝取鹽漬保存食物會增加胃癌風險，特別是醃漬蔬菜、鹽漬或乾製魚類等。蘇志盛表示，常見的高鈉食物包括拉麵、泡麵、泡菜、醃漬小菜等，牛肉麵如果湯頭偏鹹，又搭配酸菜，更容易在不知不覺間攝取大量鈉。

市售泡麵熱量高、鈉含量也驚人，蘇志盛說，一碗泡麵的鈉含量動輒2000多毫克，已逼近國健署建議的每日攝取2400毫克上限。如果真的半夜餓到睡不著，應選擇「少量、清淡」的食物，例如蘇打餅乾、芭樂、蘋果等。

蘇志盛提醒，偶爾幾次半夜嘴饞不用過度緊張，但若經常半夜餓醒、習慣性進食，甚至已經影響睡眠，應重新檢視白天飲食與生活作息。真要想吃宵夜，與其用一碗重鹹牛肉麵解饞，不如選擇份量少、低油低鹽的輕食，讓填飽肚子與腸胃休息取得平衡。

精華 FAQ

  • 因為入睡後腸胃蠕動與消化液分泌都會下降，半夜進食等於逼消化系統重新啟動；若又是份量大、油鹽高的牛肉麵，更容易造成腹脹與消化不良。

  • 重鹹食物會讓人更口渴，進而喝下更多水，接著可能因尿意而醒來；若宵夜還含較多水分、鹽分或利尿成分，就更容易打斷睡眠節奏。

  • 應選擇少量、清淡、低油低鹽的食物，例如蘇打餅乾、芭樂或蘋果，避免泡麵、拉麵與湯頭偏鹹的牛肉麵，減少腸胃與睡眠雙重負擔。

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