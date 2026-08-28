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腎臟初老5大警訊 「沒有症狀」排第一名也最危險

廖靜清
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醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、...
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。(圖／123RF)

「肚子愈來愈大、半夜一直起來尿尿、血壓也漸飆高，是不是年紀到了都這樣？」許多人邁入中年後，常把身體變化歸因於自然老化，忽略了腎臟發出的警訊。醫師提醒，慢性腎臟病早期大多沒有明顯症狀，真正危險的初老，第一名反而是「什麼症狀都沒有」。

台灣腎臟科醫師洪永祥指出，一名58歲王先生平時沒有腰痛，也無明顯水腫，自認身體還不錯，但近幾年肚子愈來愈大，晚上也經常起床小便，健康檢查更發現血壓逐漸升高。原以為只是年紀增長的正常現象，進一步接受尿液及腎功能檢查，竟發現已有蛋白尿，腎功能下降速度也比過去明顯加快。

洪永祥整理「五大腎臟初老警訊」，提醒民眾別把所有的身體變化都當成老化，第一名即是完全沒有症狀。慢性腎臟病早期可能沒有疼痛、水腫或其他明顯不適，等到出現明顯疲倦、食欲下降、惡心、水腫等症狀時，腎功能可能已下降一段時間。

第二名是尿液泡泡變多、久久不散。洪永祥指出，尿尿出現泡泡並不等於腎臟病，例如尿流速度快也可能產生泡沫；但如果泡泡反覆出現、久久不散，尤其本身已有糖尿病高血壓，就應注意蛋白尿的可能性。

第三名為血壓一年比一年高。洪永祥說，腎臟與血壓關係密切，兩者互相形成惡性循環。腎功能異常可能使血壓變得難以控制，長期高血壓又會傷害腎臟微血管。

第四名為晚上頻尿。以前可以睡到天亮，現在每天半夜卻得起床尿1、2次。洪永祥提醒，夜尿原因相當多，包括攝護腺肥大、膀胱問題、睡眠呼吸中止症、心血管疾病等，也可能與腎臟濃縮尿液能力改變有關。

第五名則是肚子愈來愈大、血糖變高。腹部肥胖本身不代表腎臟已經受損，但糖尿病、高血壓及肥胖都是慢性腎臟病的重要危險因子，如果長期控制不佳，腎功能可能跟著加速惡化。

洪永祥呼籲，進入40、50歲後，更應留意血壓、血糖、體重，以及透過抽血、驗尿掌握歷年腎功能變化。若已有高血壓、糖尿病、肥胖、心血管疾病或腎臟病家族史，更是需要定期檢查的高風險族群。

精華 FAQ

  • 因為慢性腎臟病早期常沒有疼痛、水腫或明顯不適，容易讓人忽略；等到疲倦、食欲差、噁心或水腫出現時，腎功能往往已經下降一段時間。

  • 尿液泡泡若反覆出現且久久不散，可能暗示蛋白尿；而腎臟與血壓互相影響，腎功能異常會讓血壓更難控制，高血壓也會反過來傷害腎臟微血管。

  • 40、50歲後若有高血壓、糖尿病、肥胖、心血管疾病或腎臟病家族史，都屬高風險族群，應持續追蹤血壓、血糖、體重，並透過抽血與驗尿掌握腎功能變化。

高血壓 糖尿病

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