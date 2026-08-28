每晚睡不到7小時恐老化、早衰不孕 醫揭「5種失眠」調理

醫師建議，除了掌握卵巢功能、精卵條件及接受必要治療，也應把睡眠正式納入備孕計畫；示意圖。(圖／123RF)

男性若睡眠少於7小時，精子數量可能減少約25%；女性睡眠不足或睡眠習慣不規律，也會導致排卵不正常，甚至卵巢早衰。一名30多歲護理師婚後備孕多年，月經周期大致正常，卻一直沒有好消息，接受生育力檢查才發現，抗穆勒氏管荷爾蒙(AMH)僅0.9 ng/mL，卵巢庫存量偏低。

進一步問診發現，這位護理師長期輪值大夜班、日夜顛倒，經常難以入睡、半夜醒來又多夢，睡醒仍覺得疲憊。台灣台中宜蘊醫療生殖中心副院長沈孟勳表示，AMH是評估卵巢庫存量的重要指標之一，但長期睡眠不足、睡眠品質差或晝夜節律紊亂，可能牽動內分泌、代謝及情緒，對備孕女性而言不容忽視。

睡眠與生育力究竟有多大關係？沈孟勳指出，2022年刊登於國際期刊「Human Reproduction」的一項前瞻性研究，追蹤1276名接受試管嬰兒(IVF)或單一精蟲顯微注射(ICSI)的女性。結果顯示，相較每晚睡7至8小時者，睡眠少於7小時的女性，取卵數及成熟卵數分別減少約11.5%及11.9%。

沈孟勳提醒，這類研究呈現的是睡眠型態與生殖療程結果間的「關聯性」，並不能直接推論「熬夜一定導致不孕」，更不能認定睡眠不足就是AMH下降的直接原因。不過，睡眠是可調整的生活因素，對正在備孕或接受人工生殖療程的女性而言，仍值得重視。

「一樣都是失眠 ，原因卻可能完全不同。」宜蘊中醫曾馨儀表示，中醫將失眠歸於「不寐」，不只包括躺很久睡不著，半夜反覆醒來、醒後難再睡、多夢，甚至睡眠時間看似足夠，起床仍很疲倦，都屬於評估範圍。

臨床常見的失眠可分為五種類型。「心脾兩虛」常見多夢易醒、睡醒仍累，可能伴隨心悸、疲倦、健忘。「肝鬱化火」則常因工作或療程壓力大，愈想睡愈睡不著，並有煩躁、胸悶、口乾口苦等情形。

「心腎不交」常在半夜醒來後難再入睡，可能合併腰痠、耳鳴、潮熱或盜汗。「心火偏旺」則是躺下後腦袋仍停不下來，容易心煩、急躁、多夢。「胃不和」常與晚餐或消夜吃太飽有關，腹脹、噯氣、惡心或胃食道逆流，都可能干擾睡眠。

曾馨儀提醒，酸棗仁湯、甘麥大棗湯等方劑，以及酸棗仁、茯神等藥材雖常用於失眠調理，但中醫講究辨證論治，沒有一帖人人適用的「助眠神方」。尤其正在促排卵、取卵、胚胎植入或已懷孕的女性，更不宜自行購買中藥、偏方或助眠保健品，應告知醫師目前療程及用藥。