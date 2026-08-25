30歲女常做1件事 臉長紅斑 結痂出血才知皮膚癌

醫師提醒，常做日光浴未防曬，臉部紅斑有可能為變成基底細胞癌；示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 英國30歲空服員Beth Brown因長期不防曬、頻繁使用日光浴機，臉上紅斑惡化後確診基底細胞癌，經手術切除後她也呼籲大眾避免過量紫外線。

一名女空服員原以為臉上的紅斑只是濕疹，竟被診斷為最常見皮膚癌之一的基底細胞癌。她回想起過去多年不擦防曬、定期使用日光浴機，覺得自己很愚蠢，希望提醒大眾即使年輕，也可能因長期紫外線曝曬罹患皮膚癌。

英國鏡報報導，現年30歲的英國空服員Beth Brown過去從未養成擦防曬的習慣，22歲起更經常使用日光浴機，每次最長達20分鐘。約2年前，她發現頭部側面出現一小塊紅斑，起初以為只是兒時曾罹患的濕疹，沒想到紅斑不僅持續變大，還會脫皮、結痂甚至出血。最終被診斷為最常見的皮膚癌「基底細胞癌」（BCC）。

Beth表示，她一直很喜歡曬出古銅色肌膚。由於她的工作是空服員，經常飛往陽光充足的旅遊地點，平時也有許多機會在海灘或泳池旁曬太陽。她說母親那一輩的人通常沒有擦防曬的習慣，她自己也幾乎沒有擦，總是在陽光下把皮膚曬得通紅。

2018年起，Beth開始固定使用日光浴機，頻率有時每月2次，有時每周1次。最初每次使用6分鐘，之後增加至8分鐘，最後逐步增加到20分鐘。

大約2年前，Beth注意到頭部側面出現一小塊紅色斑塊。這塊紅斑會脫皮、結痂，由於她小時候曾患有濕疹，因此一開始認為只是濕疹復發。隨著時間過去，紅斑開始變大，有時甚至會出血。到了2025年10月，Beth已經無法再用化妝品遮住臉上的紅斑。她感到擔心，於是向身為醫師的男友母親求助。

男友的母親提醒她，這可能是皮膚癌的一種，Beth隨後就醫，經過檢查後確診為基底細胞癌。她當時非常震驚。確診後，Beth被列入手術等待名單，足足等了6個月才接受腫瘤切除。她的母親在女兒確診後也決定接受檢查，結果同樣被診斷為基底細胞癌。

Beth休息了1個月，讓傷口充分復原，期間每週都必須回醫院接受換藥。目前她的皮膚已經完全癒合，但仍然相當敏感。Beth已經停止使用日光浴機，現在也會優先選擇待在陰涼處，每天都會使用SPF50防曬產品。她提醒，適度接觸陽光、獲取維生素D對健康相當重要，但絕不能讓皮膚長時間暴露在過量紫外線下，不要把自己曬傷，最好待在陰涼處、擦防曬、戴帽子。