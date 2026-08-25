我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

30歲女常做1件事 臉長紅斑 結痂出血才知皮膚癌

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，常做日光浴未防曬，臉部紅斑有可能為變成基底細胞癌；示意圖。（圖／AI生...
醫師提醒，常做日光浴未防曬，臉部紅斑有可能為變成基底細胞癌；示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

英國30歲空服員Beth Brown因長期不防曬、頻繁使用日光浴機，臉上紅斑惡化後確診基底細胞癌，經手術切除後她也呼籲大眾避免過量紫外線。

一名女空服員原以為臉上的紅斑只是濕疹，竟被診斷為最常見皮膚癌之一的基底細胞癌。她回想起過去多年不擦防曬、定期使用日光浴機，覺得自己很愚蠢，希望提醒大眾即使年輕，也可能因長期紫外線曝曬罹患皮膚癌。

英國鏡報報導，現年30歲的英國空服員Beth Brown過去從未養成擦防曬的習慣，22歲起更經常使用日光浴機，每次最長達20分鐘。約2年前，她發現頭部側面出現一小塊紅斑，起初以為只是兒時曾罹患的濕疹，沒想到紅斑不僅持續變大，還會脫皮、結痂甚至出血。最終被診斷為最常見的皮膚癌「基底細胞癌」（BCC）。

Beth表示，她一直很喜歡曬出古銅色肌膚。由於她的工作是空服員，經常飛往陽光充足的旅遊地點，平時也有許多機會在海灘或泳池旁曬太陽。她說母親那一輩的人通常沒有擦防曬的習慣，她自己也幾乎沒有擦，總是在陽光下把皮膚曬得通紅。

2018年起，Beth開始固定使用日光浴機，頻率有時每月2次，有時每周1次。最初每次使用6分鐘，之後增加至8分鐘，最後逐步增加到20分鐘。

大約2年前，Beth注意到頭部側面出現一小塊紅色斑塊。這塊紅斑會脫皮、結痂，由於她小時候曾患有濕疹，因此一開始認為只是濕疹復發。隨著時間過去，紅斑開始變大，有時甚至會出血。到了2025年10月，Beth已經無法再用化妝品遮住臉上的紅斑。她感到擔心，於是向身為醫師的男友母親求助。

男友的母親提醒她，這可能是皮膚癌的一種，Beth隨後就醫，經過檢查後確診為基底細胞癌。她當時非常震驚。確診後，Beth被列入手術等待名單，足足等了6個月才接受腫瘤切除。她的母親在女兒確診後也決定接受檢查，結果同樣被診斷為基底細胞癌。

Beth休息了1個月，讓傷口充分復原，期間每週都必須回醫院接受換藥。目前她的皮膚已經完全癒合，但仍然相當敏感。Beth已經停止使用日光浴機，現在也會優先選擇待在陰涼處，每天都會使用SPF50防曬產品。她提醒，適度接觸陽光、獲取維生素D對健康相當重要，但絕不能讓皮膚長時間暴露在過量紫外線下，不要把自己曬傷，最好待在陰涼處、擦防曬、戴帽子。

精華 FAQ

  • 她起初把臉側紅斑當成濕疹復發，因為小時候曾得過濕疹。沒想到紅斑後來持續變大，還出現脫皮、結痂與出血，才讓她警覺就醫。

  • 她多年來幾乎不擦防曬，工作與休閒時又常在陽光下曝曬，22歲後更固定使用日光浴機，從6分鐘逐步增加到20分鐘，讓紫外線傷害累積。

  • 她被列入手術等待名單，約等了6個月後完成腫瘤切除，之後休息1個月並定期換藥，現在已停用日光浴機，也會擦SPF50、防曬和戴帽子。

上一則

65歲男篩檢揪早期胃癌免化療 68歲男有症狀就醫已第三期

下一則

體重增加是變胖或水腫? 中醫教一招分辨

延伸閱讀

黑色素瘤具侵略性 易擴散至其他器官 日曬燈增罹癌率

黑色素瘤具侵略性 易擴散至其他器官 日曬燈增罹癌率
女藝人自爆罹乳癌 前男友提醒救命 放療隔天返春晚彩排

女藝人自爆罹乳癌 前男友提醒救命 放療隔天返春晚彩排
溫水洗臉護顏 1天2次別過度清潔 搭配防曬養出健康肌

溫水洗臉護顏 1天2次別過度清潔 搭配防曬養出健康肌
足底傷口半年未癒 6旬婦就醫才發現糖尿病神經性潰瘍

足底傷口半年未癒 6旬婦就醫才發現糖尿病神經性潰瘍

熱門新聞

當下風靡社區的匹克球為例，其頻繁的急停、側向滑步和變向，對跟腱、膝關節與踝關節要求極高。（美聯社）

🎙️運動不是多多益善 醫生提醒：有些「堅持」是在硬撐

2026-08-18 09:00
醫師提醒，腎臟最危險的初老警訊，包括血糖變高、肚子變大、夜間頻尿、血壓愈來愈高、尿液泡泡變多等，腹部肥胖與代謝異常都是傷腎原因 。 （123RF）

「腎臟初老」五大警訊 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

2026-08-16 05:20
綠茶含有單寧酸，具有抗氧化及抗菌等健康益處，但別因此猛灌濃茶或自行服用高濃度綠茶萃取物。（123RF）

飯後喝茶能「刮油」？ 研究揭綠茶10周僅多減1.6公斤 營養師曝減脂關鍵

2026-08-24 04:30
營養師提醒，補鈣不能只靠牛奶，還要搭配維生素D、蛋白質與運動，乳糖不耐者可改選豆腐、帶骨小魚、深綠蔬菜等高鈣食物；示意圖。（圖／123RF）

狂喝牛奶不一定能補鈣 醫師揭5種隱形補鈣神物

2026-08-13 02:58
衛福部豐原醫院外科主任袁天民指出，胃癌早期可能沒有明顯症狀，透過篩檢及早發現，有助掌握治療先機。（豐原醫院提供）

65歲男篩檢揪早期胃癌免化療 68歲男有症狀就醫已第三期

2026-08-24 05:04
醫師黃志平透過影像學檢查，細解說腫瘤狀況。（黃志平提供）

小便變色不會痛？醫示警：恐是膀胱癌警訊

2026-08-21 04:53

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請