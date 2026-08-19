含膠優格別一次吃太多 重製起司最要留意無機磷

真正的「希臘優格」會再增加一道脫乳清的步驟，使水分減少、質地更濃稠。(圖／123RF)

許多消費者分不清「希臘優格」與「希臘式優格」的差異。營養師表示，優格製成後，表面會出現一層淡黃色透明液體，稱為「乳清」，下方較濃稠的部分則是優格本體。真正的「希臘優格」會再增加一道去除乳清（脫乳清）的步驟，使水分減少、質地更濃稠，蛋白質濃度也相對提高。

至於「希臘式優格」，主要是模仿希臘優格的濃稠口感，常會加入濃縮乳蛋白、奶粉，或使用果膠、刺槐豆膠、洋菜膠等增稠劑與穩定劑，因此若要區分兩者，仍須查看成分表及營養標示。

民眾可能好奇，兩者的蛋白質與營養價值有何不同？台灣亞洲大學附屬醫院營養師張碧涵表示，傳統希臘優格因去除部分乳清與水分，每100公克通常比一般優格含有較高的蛋白質，飽足感也較佳；不過，希臘式優格的蛋白質含量不一定較低，有些產品會額外添加乳蛋白，因此不能只憑名稱判斷營養價值。

張碧涵說，兩者都能提供蛋白質、鈣質及維生素B群，實際熱量則取決於乳脂肪含量、是否添加糖及食用份量。雖然希臘式優格可能添加膠類，但不代表熱量一定較高，市面上也有低脂或脫脂產品。另外，營養標示中的「糖」包含牛奶 天然存在的乳糖，不應全部視為添加糖，仍須搭配成分表一起判讀。

值得注意的是，部分膠類具有類似可溶性膳食纖維的特性，不易在小腸完全消化，若一次攝取過多，可能出現脹氣、排氣增加、腹瀉或排便型態改變等情形，對腸胃敏感者、腸躁症患者或一次食用大量者，感受可能較為明顯。

此外，不少民眾常詢問「天然起司與重製起司有何不同？」張碧涵說，天然起司是以牛乳等乳品經凝乳、排除乳清及熟成等製程製成；重製起司則是將天然起司加熱融化後，依產品需求加入乳化鹽、乳製品、油脂、香料等食品添加物，再加工製成起司片、起司醬等產品。由於保存期限通常較長，且冷藏後容易切片及分裝，因此廣泛應用於早餐、漢堡及三明治。

張碧涵指出，重製起司因加入水分及其他配料，蛋白質與鈣質含量可能較天然起司低。另外，加入著色劑、安定劑有助於維持顏色、質地及保存品質，食品業者皆須依照法規核准範圍使用。

需注意的是，重製起司磷含量可能較高，尤其來自食品添加物的「無機磷」吸收率較高，長期攝取過多含無機磷添加物的加工食品，可能造成體內磷攝取過量，影響鈣、磷代謝，並刺激副甲狀腺素分泌。對慢性腎臟病患者而言，更可能增加血管鈣化及心血管疾病風險，須特別留意。

張碧涵強調，民眾不需完全排斥重製起司，偶爾吃一、兩片不必過度擔心，真正重要的是控制攝取頻率、份量，以及整體飲食搭配。

重製起司磷含量可能較高，尤其來自食品添加物的「無機磷」吸收率較高。(圖／123RF)