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40歲前停經要注意 研究：停經愈早 高血壓風險恐增加

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醫師提醒，停經年齡愈早，日後罹患高血壓風險愈高；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，停經年齡愈早，日後罹患高血壓風險愈高；示意圖。(圖／123RF)

女性停經後，隨著雌激素下降，心血管與骨骼健康也可能受到影響。最新大型研究發現，停經年齡愈早，日後罹患高血壓的風險愈高，其中40歲前停經者尤其需要提高警覺，及早做好血壓與代謝管理。

該研究刊登於「Menopause」期刊，發現停經年齡愈早，日後發生高血壓的風險愈高，其中40歲前停經者關聯最明顯；若在25至35歲之間就停經，風險更高。

停經並不是一段很長的期間，而是一個時間點。當女性連續12個月沒有月經，且不是因懷孕、藥物、手術或其他疾病造成，才可定義為停經。

一般而言，女性多在45至55歲之間自然停經。45歲前停經稱為早發性停經，40歲以前則屬於過早停經；若沒有明確的手術或治療原因，也可能與早發性卵巢功能不全有關。

若45歲前月經明顯減少或停止，尤其40歲前就停經，建議就醫評估原因。停經後若再次出現陰道出血，也不應視為正常老化現象，應盡快就醫檢查。

雌激素不只與生殖功能有關，也參與血管、骨骼及代謝調節。它有助促進一氧化氮生成，讓血管放鬆並維持彈性，也會影響血脂與骨質代謝。

當卵巢提早停止分泌雌激素，女性便可能比一般人更早失去部分心血管保護作用。再加上更年期後常出現睡眠品質變差、腹部脂肪增加、體重上升及胰島素敏感度下降等變化，都可能進一步提高高血壓、糖尿病與心血管疾病風險。

早發性停經女性不必過度恐慌，但應比一般人更早開始管理心血管與骨骼健康。

首先，應定期量測血壓，因為高血壓常沒有明顯症狀，等到不舒服時可能已持續一段時間。其次，建議追蹤血脂、血糖與體重，並留意腰圍是否逐漸增加。

生活上可維持規律運動，搭配足量蔬菜、全穀類、豆類、魚類與優質蛋白質，並減少高鹽、過度加工食品與吸菸。適度阻力運動也有助維持肌肉與骨質。

若屬於40歲前停經，是否需要荷爾蒙治療，應與婦產科醫師討論。

停經是自然老化過程的一部分，但若發生得比一般人早，就不只是月經提早結束，也可能是心血管與骨骼健康的重要提醒。及早辨識、定期追蹤並改善生活習慣，才能降低後續慢性病風險。

精華 FAQ

  • 研究顯示，停經年齡愈早，日後罹患高血壓的風險愈高；其中40歲前停經者的關聯最明顯，若在25至35歲間停經，風險還會更高。

  • 因為雌激素下降會影響血管彈性、血脂與骨質代謝，失去保護作用後，還可能合併睡眠變差、腹部脂肪增加、體重上升與胰島素敏感度下降。

  • 建議定期量血壓，並追蹤血脂、血糖與體重、腰圍；同時維持規律運動、增加蔬菜全穀與優質蛋白，減少高鹽加工食品與吸菸。

高血壓

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