沒感冒、過敏還是常鼻塞 留意6狀況

過度使用鼻噴劑，有時反而容易鼻塞，若鼻塞超過兩周或合併發燒黃鼻涕，應盡快就醫；示意圖。(圖／123RF)

鼻塞不一定代表感冒或過敏。有些人明明沒有生病也沒過敏，卻長期鼻塞、呼吸不順，甚至嗅覺變差。過敏免疫科醫師指出幾種疾病和特定生活習慣，都可能是鼻塞的真正原因。若症狀持續超過數周或反覆發作，建議及早就醫找出病因，才能對症治療。

美國艾默里大學醫學院過敏與免疫學助理教授李傑拉德醫師（Dr. Gerald B. Lee）表示，造成慢性鼻塞的原因其實不少，有些甚至容易被忽略。

1.非過敏性鼻炎：根據梅約診所資料，約三分之一鼻腔發炎患者屬於「非過敏性鼻炎」。這類患者沒有明確過敏原，即使接受過敏檢測也呈陰性，但鼻腔仍容易因外界刺激而發炎。常見刺激因子包括香菸煙霧、香水或濃烈氣味、乾燥空氣與氣溫突然變化。

醫師建議，若能找出自己的誘發因素並盡量避免，多數症狀可獲得改善。若效果有限，可與醫師討論是否使用鼻噴型抗組織胺、類固醇噴劑或短期使用鼻充血消除劑。

2.懷孕造成鼻黏膜腫脹：懷孕期間，除了腹部隆起，荷爾蒙與血液循環也會產生明顯變化。由於血流增加，加上荷爾蒙影響，孕婦鼻腔黏膜可能腫脹，形成所謂的「妊娠性鼻炎」。因此即使沒有感冒，也可能長期鼻塞，甚至容易流鼻血。

改善方式包括使用加濕器、多補充水分、使用生理食鹽水鼻噴劑，若考慮使用成藥，應先諮詢婦產科醫師。

3.鼻噴劑使用過度：許多鼻塞患者會使用鼻充血消除噴劑改善症狀。雖然這類產品見效快，但若連續使用超過三天，就可能出現「反彈性鼻塞」，有些人甚至形容自己像「戒不掉」。若無法自行停用，可由醫師開立口服或鼻噴型類固醇，協助順利戒除。

4.甲狀腺功能低下：鼻塞有時也可能與甲狀腺功能低下有關。當人體甲狀腺功能不足時，除了鼻塞外，還可能伴隨容易疲倦、便祕、怕冷、皮膚乾燥、頭髮變稀疏，若同時出現上述症狀，建議就醫檢查甲狀腺刺激素是否異常。

美國哥倫比亞甲狀腺中心指出，50歲以下女性約有10%、60歲以下女性約有17%患有甲狀腺功能低下。只要接受適當治療，鼻塞等症狀通常也會改善。

5.細菌性鼻竇炎：一般感冒多由病毒引起，大約1至2周即可逐漸痊癒。若感冒拖延超過2周，或原本已經好轉，卻突然再度惡化，就要提高警覺。醫師表示，這可能代表已併發細菌性鼻竇炎，需要接受抗生素治療。

6.鼻息肉：如果鼻塞長期沒有改善，也可能是鼻息肉造成。根據美國國家醫學圖書館資料，鼻息肉是長在鼻腔或鼻竇內的良性組織增生。雖然不是癌症，也不會危及生命，但可能堵塞鼻道，使人長期鼻塞、呼吸困難。

鼻息肉可透過手術切除，但仍有復發可能，因此醫師通常也會搭配類固醇鼻噴劑，協助縮小息肉並降低復發機率；部分患者也可能需要使用抗過敏藥物或類固醇治療。

及早找出真正原因，才能避免長期鼻塞影響睡眠、生活品質與工作表現。

長期鼻塞未必是感冒或過敏，可能來自其他疾病；示意圖。(圖／123RF)