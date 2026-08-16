我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩午宴 華女致命車禍30年後尋回群醫相聚

怕錢不夠用 嬰兒潮世代緊抓現有財富

每天盯3C產品將近11小時 營養師提醒：護眼別只靠葉黃素

記者萬于甄／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南市立醫院營養師翁詩雲表示，現代人使用3C產品時間長，多數民眾護眼只鎖定葉黃素...
台南市立醫院營養師翁詩雲表示，現代人使用3C產品時間長，多數民眾護眼只鎖定葉黃素，但均衡攝取深色蔬果、海鮮與好油脂，才能兼顧黃斑部健康、夜間視力與眼睛疲勞等各層面需求。(圖／台南市立醫院提供)

隨著時代與科技不斷進步，民眾3C產品不離身，但長時間近距離使用，導致眼睛痠澀、疲勞、視力模糊等問題逐漸年輕化，台南市立醫院營養師翁詩雲提醒，葉黃素雖有助於黃斑部健康、過濾藍光，但對乾眼、眼睛疲勞等困擾效果有限，護眼不能只靠葉黃素，應搭配多元營養素及良好用眼習慣。

翁詩雲表示，根據國內眼科醫學會調查顯示，台灣民眾每天使用3C產品時間逼近11小時，長時間曝露在高藍光環境下，造成眼睛負擔增加，然而多數民眾護眼只鎖定葉黃素，此次整理5大護眼營養素，包括葉黃素與玉米黃素、維生素A、花青素、蝦紅素及DHA等，建議從日常飲食均衡攝取。

其中，葉黃素與玉米黃素主要存在於黃斑部，可吸收部分有害藍光，深綠色蔬菜如羽衣甘藍、地瓜葉都是來源；維生素A則有助維持正常視覺及夜間視力，胡蘿蔔、菠菜、南瓜等食物都可攝取。

另外，花青素具抗氧化作用，藍莓、櫻桃、紫地瓜等紫色蔬果含量較豐富；蝦紅素則有助於舒緩長時間近距離用眼造成的眼部緊繃，鮭魚、蝦蟹等是食物來源。DHA屬Omega-3脂肪酸，對視網膜及神經發育尤其重要，深海魚、亞麻仁籽及藻油均可攝取。

翁詩雲強調，護眼不能只靠葉黃素單打獨鬥，也提醒民眾若經常眼睛乾澀、疲勞、容易流淚或夜間視力變差，除調整飲食，也應減少長時間連續用眼，落實「20-20-20」原則，每用眼20分鐘，就遠眺約6公尺外景物20秒，讓眼睛適度休息。

精華 FAQ

  • 因為葉黃素主要有助黃斑部健康與過濾部分藍光，對乾眼、眼睛疲勞等問題效果有限。若長時間盯著3C產品，仍需搭配其他營養素與良好用眼習慣。

  • 包含葉黃素與玉米黃素、維生素A、花青素、蝦紅素及DHA。來源分別可從深綠色蔬菜、胡蘿蔔與菠菜、藍莓與紫地瓜、鮭魚蝦蟹，以及深海魚或藻油攝取。

  • 除了均衡攝取護眼營養，還要減少長時間連續用眼，避免眼睛持續緊繃。建議遵守20-20-20原則，每用眼20分鐘，就遠眺約6公尺外的景物20秒，讓眼睛休息。

上一則

止汗劑恐致乳癌？ 醫破淋巴堵塞迷思：用對方式不傷身

下一則

不孕找不到原因？ 醫：受精卵著床路上的小障礙 「這問題」需優先考量

延伸閱讀

吃對7種「健康脂肪」 保護心血管健康 還不會發胖

吃對7種「健康脂肪」 保護心血管健康 還不會發胖
按摩不治本 舒緩「手機頸」 中醫教熱敷+收下巴

按摩不治本 舒緩「手機頸」 中醫教熱敷+收下巴
睡不好該吃什麼？ 營養師點名「4大助眠營養素」

睡不好該吃什麼？ 營養師點名「4大助眠營養素」
生蠔營養爆表 專家：別生吃 恐釀消化道疾病

生蠔營養爆表 專家：別生吃 恐釀消化道疾病

熱門新聞

營養師表示，想睡得好，三餐吃得均衡，多攝取富含色胺酸的食物可幫助睡眠。（123RF）

睡不好該吃什麼？ 營養師點名「4大助眠營養素」

2026-08-09 04:38
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

2026-08-12 05:28
醫師提醒，補充水分宜少量、溫熱、分次慢慢喝，必要時常溫水也可替代；示意圖。（圖／123RF）

起床先喝水好健康？醫師：做錯1事 反而增血管負擔

2026-08-15 02:00
醫師提醒，老人味會隨年紀增長無法快速代謝而累積；示意圖。（123RF）

「老人味」40歲就可能出現 醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

2026-08-09 05:10
陽明交大公共衛生研究所副教授梁立霖表示，對長者而言，即使原本體能不好，但只要開始增加活動、逐步改善肌力、平衡及行動能力，就有實質益處。（陽明交大提供）

體適能是長壽關鍵 陽明交大研究：最佳前20%長者死亡風險大幅降低61%

2026-08-14 05:25
醫師提醒，老人味會隨年紀增長無法快速代謝而累積；示意圖。圖／123RF

「老人味」40歲就可能出現 醫揭身體異味真相

2026-08-09 13:16

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬