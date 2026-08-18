慢性下背痛 害怕運動更糟 游泳有助減痛、增活動力

專家提醒，慢性下背痛久不動，可能造成肌力下降與功能退化，若有神經症狀或警訊，應先就醫再考慮下水運動；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 慢性下背痛患者常因怕痛而減少活動，反使肌力下降、功能退化。

慢性下背痛患者常因怕痛而減少活動，反使肌力下降、功能退化。 重點二： 個別化游泳訓練搭配疼痛衛教，可改善疼痛、失能與運動恐懼。

個別化游泳訓練搭配疼痛衛教，可改善疼痛、失能與運動恐懼。 重點三：游泳前需排除危險警訊，並依能力循序漸進，不宜勉強下水。

慢性下背痛常讓患者擔心愈動愈痛，因而減少活動甚至長時間休息，但這可能導致肌力下降、功能退化，形成疼痛惡性循環。

最新研究發現，個別化游泳訓練搭配正確的疼痛衛教，有助改善慢性下背痛患者的疼痛、失能程度及對活動的恐懼。

不過，游泳並非適合所有腰痛，開始前仍須留意身體警訊。

下背痛主要發生在腰椎區域，可能突然出現，也可能逐漸形成，症狀包括痠痛、僵硬、活動受限，部分患者的疼痛還可能延伸至臀部或腿部。

常見原因包括肌肉或韌帶拉傷、椎間盤問題、退化性關節炎、脊椎狹窄，以及骨質疏鬆造成的脊椎骨折等。

若疼痛持續12周以上，通常會被歸類為慢性下背痛，可能進一步影響走路、睡眠、工作及日常生活。

慢性下背痛不一定代表腰部仍持續受傷。部分患者因害怕疼痛加重而避免彎腰、走路或運動，久而久之可能造成肌力下降、活動能力變差，反而使疼痛更難改善。

游泳+疼痛衛教 症狀改善

AI重點 文章重點整理： 重點一： 慢性下背痛患者常因怕痛而減少活動，反使肌力下降、功能退化。

慢性下背痛患者常因怕痛而減少活動，反使肌力下降、功能退化。 重點二： 個別化游泳訓練搭配疼痛衛教，可改善疼痛、失能與運動恐懼。

個別化游泳訓練搭配疼痛衛教，可改善疼痛、失能與運動恐懼。 重點三：游泳前需排除危險警訊，並依能力循序漸進，不宜勉強下水。

研究招募76名年齡介於26至74歲、下背痛至少持續12周的成人，分成兩組。

其中一組接受物理治療師提供的下背痛衛教，另一組則接受為期8周的個別化游泳訓練，並搭配較完整的疼痛教育。

游泳課程依每位參與者的體能及游泳能力調整，最後目標為每周游泳3次、每次30至45分鐘。

結果顯示，游泳組在8周後的失能程度、疼痛強度、日常功能及對活動的恐懼均有所改善；與治療前相比，失能程度平均下降約五成。

後續追蹤半年至一年時，部分改善效果仍然存在，不過兩組之間的差距逐漸縮小。

研究人員也提醒，改善效果不能完全歸功於游泳，因為游泳組同時接受較多次的衛教與指導，可能也提高了患者對運動的信心。

水中浮力 也能訓練核心肌群

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慢性下背痛患者常因怕痛而減少活動，反使肌力下降、功能退化。 重點二： 個別化游泳訓練搭配疼痛衛教，可改善疼痛、失能與運動恐懼。

個別化游泳訓練搭配疼痛衛教，可改善疼痛、失能與運動恐懼。 重點三：游泳前需排除危險警訊，並依能力循序漸進，不宜勉強下水。

游泳對慢性下背痛患者的優勢，在於水的浮力可分擔部分體重，減少腰椎與關節承受的壓力，讓患者能在較少疼痛的情況下活動。

游泳時，腹部、背部、臀部及骨盆周圍肌群也會共同參與維持身體穩定，有助提升軀幹控制與心肺功能。

對於害怕陸地運動衝擊、體重較重或合併關節不適的人而言，水中運動可能是較容易開始的選擇。

不過，目前沒有充分證據證明自由式或其他特定泳姿能直接減輕脊髓壓力，也沒有哪一種運動被證實對所有下背痛患者最好。

慢性下背痛的運動選擇很多，包括快走、核心肌力訓練、瑜伽、皮拉提斯、太極及水中運動等，都可能幫助改善疼痛與功能。

真正關鍵並不是選擇哪一項最有效的運動，而是找到符合自身能力、不會明顯加劇症狀，且能長期持續的方式。

若想開始游泳，可先從短時間、低強度練習，游一小段後休息，再逐步增加時間。

研究中的每周3次、每次30至45分鐘可作為參考，但不必一開始就達到這個強度。

運動後出現輕微痠痛不一定代表受傷，但若疼痛明顯加劇、持續不退，或出現下肢麻木、無力，就應停止運動並接受評估。

6大警訊 不宜自行下水運動

AI重點 文章重點整理： 重點一： 慢性下背痛患者常因怕痛而減少活動，反使肌力下降、功能退化。

慢性下背痛患者常因怕痛而減少活動，反使肌力下降、功能退化。 重點二： 個別化游泳訓練搭配疼痛衛教，可改善疼痛、失能與運動恐懼。

個別化游泳訓練搭配疼痛衛教，可改善疼痛、失能與運動恐懼。 重點三：游泳前需排除危險警訊，並依能力循序漸進，不宜勉強下水。

多數下背痛可透過保持活動、物理治療及適當運動改善，但若伴隨以下症狀，應先就醫，而不是自行嘗試游泳：

1.單側或雙側腿部明顯無力、麻木。

2.排尿、排便困難或失去控制。

3.發燒、畏寒或免疫功能低下。

4.跌倒、撞擊後出現劇烈腰痛。

5.夜間疼痛明顯，或休息仍無法改善。

6.不明原因體重下降。

7.合併暈厥、嚴重腹痛或胸腹部不適。

另外，曾有骨質疏鬆、癌症病史、脊椎滑脫、嚴重椎間盤突出或神經壓迫者，也應先與醫師或物理治療師討論，再選擇適合的運動方式。

專家提醒，多數非特異性慢性下背痛不宜長期臥床。

持續進行符合能力的活動，有助維持腰背、核心及下肢肌力，避免因活動減少而造成體能與生活功能進一步下降。

游泳是值得考慮的低衝擊運動之一，但不是治療所有下背痛的萬靈丹。先排除危險警訊、依個人狀況循序漸進，並搭配正確的疼痛觀念，才能更安全地改善疼痛與活動能力。