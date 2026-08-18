溫水洗臉護顏 1天2次別過度清潔 搭配防曬養出健康肌

清水不足以洗淨油脂、防曬和彩妝，仍建議搭配溫和洗面乳，一般人一天洗臉2次即可，過度清潔會傷害皮脂膜與膚況；示意圖。（圖／123RF） 。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 洗臉以接近體溫的溫水最能兼顧清潔與保護皮脂膜。

洗臉以接近體溫的溫水最能兼顧清潔與保護皮脂膜。 重點二： 熱水易帶走天然油脂，增加乾燥、敏感與痘痘風險。

熱水易帶走天然油脂，增加乾燥、敏感與痘痘風險。 重點三：一天洗臉約2次即可，並應搭配保濕與防曬。

洗臉水溫該用冷水、熱水還是溫水？只用清水真的洗得乾淨嗎？皮膚科醫師指出，極端水溫極易破壞皮脂膜！溫水洗臉最能保護天然屏障，搭配正確洗潔習慣與防曬，才能養出健康膚質。

熱水容易洗掉皮膚天然油脂

洗臉是每天都會做的事，但方法不正確，可能影響皮膚狀況。不少人認為冷水能縮小毛孔、熱水能洗得更乾淨，但根據「Health」報導，美國皮膚病學會（AAD）建議洗臉還是比較適合用溫水。

洗臉除了清除油脂、汗水與髒汙，更重要的是保護皮膚天然保濕屏障，使用接近體溫的溫水搭配溫和洗面乳，能兼顧清潔與降低刺激，是最理想的方式。

冷水雖然可能帶來短暫好處，例如促進臉部血液循環、減輕浮腫、舒緩發炎，部分研究也認為有助於減少油脂分泌，但清潔效果較差，較不容易洗去皮脂、防曬與彩妝殘留，敏感肌也可能因此受到刺激。

至於熱水則不建議作為日常洗臉方式。當水溫過高時，容易洗掉皮膚天然油脂，破壞皮膚屏障，使肌膚乾燥、脫皮，甚至刺激皮脂分泌，反而更容易出油、長粉刺及痘痘。研究也發現，高溫可能增加皮膚老化及皺紋形成的風險。

不追求「強效控油」或「深層清潔」

此外，有些人覺得使用天然的東西最好，因此認為洗臉只需用清水即可，但皮膚科醫師提醒，大部分人仍建議使用適合膚質的洗面乳。

開業皮膚科醫師趙昭明曾受訪表示，皮膚每天都會分泌油脂，加上外出後容易附著灰塵、空氣污染物、防曬及彩妝，單靠清水無法有效乳化油脂，容易讓髒汙殘留毛孔，增加粉刺、痘痘甚至毛囊炎風險。

不過，洗面乳也不是洗得越多越好。若屬於敏感肌、乾性肌，或冬天皮膚較乾燥時，可依膚況調整，例如早上以清水洗臉、晚上再使用洗面乳清潔；若肌膚非常敏感，也可依醫師建議減少使用次數。

此外，洗面乳應選擇成分單純、香精與刺激性成分較少的產品，不必一味追求「強效控油」或「深層清潔」，以免過度去除皮脂膜，造成肌膚乾燥、泛紅或敏感。

除了水溫與清潔用品，洗臉方式同樣影響膚況。

醫師建議，一般人每天洗臉約2次即可；若屬乾性或熟齡肌膚，甚至可依膚況減少至每天1次，避免過度清潔。大量流汗、運動後則可適度增加清潔，但仍應使用溫和方式。

先洗淨雙手，再以溫水潤濕臉部，取適量洗面乳於掌心起泡後，用指腹輕柔按摩全臉，特別加強T字部位、鼻翼、下巴及頸部，再以溫水徹底沖淨，最後用乾淨毛巾輕壓吸乾水分，並趁皮膚仍微濕時立即擦上保濕產品，幫助鎖住水分。

3大NG習慣 加速肌膚老化

醫師也提醒，以下三種習慣最容易傷害肌膚：

1.過度洗臉：一天反覆清潔，容易破壞皮脂膜，讓皮膚愈洗愈乾、愈洗愈油。

2.使用過熱的水：高溫會帶走天然油脂，增加乾燥、敏感及痘痘風險。

3.忽略保濕與防曬：清潔只是保養第一步，若沒有做好保濕、防曬，紫外線與乾燥仍會加速肌膚老化。

真正有效的保養並非追求複雜程序，而是建立適合自己的清潔習慣。選擇溫水、依膚況使用洗面乳、避免過度清潔，再搭配保濕與防曬，是維持健康肌膚最重要的基本功。