體重增加是變胖還是水腫？ 中醫師曝分辨要訣：短時間內增重是水腫

中醫師梁世瀅指出，要分辨真胖還是水腫，民眾可用大拇指用力按壓小腿脛骨處，若皮膚立刻彈回且沒有凹陷，為單純肥胖。（中醫師梁世瀅提供）

進行身材管理民眾，常會因為體重起伏而心生焦慮，不過，除真的「變胖」，有時體重增加，也與「水腫」有關。中醫師梁世瀅指出，要分辨真胖還是水腫，民眾可用大拇指用力按壓小腿脛骨處，若皮膚立刻彈回且沒有凹陷，為單純肥胖，反之，如皮膚凹陷數秒才回彈，則為水腫，恐與腎臟、心臟、肝臟疾病有關，也可能是女性荷爾蒙波動、久坐久站、飲食重口味導致。

若為單純肥胖，民眾以手指按壓小腿脛骨或腳踝處3秒放開，不會留下任何凹陷，且皮膚很有彈性，梁世瀅指出，這表示體重增加為能量儲存，是脂肪累積導致，通常這類狀況不會讓民眾體重在1、2天內快速增加；若為組織間液滯留導致的水腫，按壓後皮膚凹陷、回彈緩慢，常見晚間鞋子逐漸因水腫而變緊，且短時間內體重可能暴增1至2公斤。

梁世瀅指出，許多民眾發現水腫時，會緊張的先喝「紅豆水」，不過，此時最關鍵的應是確認水腫是否為身體器官「求救訊號」，若為腎臟出問題，水腫特徵為早上起床眼睛、臉部最腫，且出現蛋白尿、莫名疲憊等情況；若為心臟疲累，水腫特徵是傍晚下肢、腳踝最腫，晚上平躺睡覺時容易氣喘；若是肝臟亮紅燈，特徵為肚子先變大，出現腹水情況，後續下肢才跟著腫脹。

若排除前述腎臟、心臟、肝臟問題，且相關檢查均正常無虞，仍出現水腫情況，即屬於中醫「脾虛濕盛」或「氣滯血瘀」導致的水腫，梁世瀅指出，這類水腫稱為「生理性特發性水腫」，多跟經前荷爾蒙波動、久坐久站、重口味有關，此時可由中醫介入，使用溫陽化氣、健脾利水類型中藥調理，就像修理體內的「幫浦、除濕機」，氣血循環通暢後，水分自然能順利排除。

梁世瀅建議，要避免水腫，民眾應減少加工食品、重鹹宵夜，若工作性質為辦公室久坐族群，建議每小時至少從座位上起身活動5分鐘，如水腫情況未緩解，也可尋求中醫治療。