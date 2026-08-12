我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7月CPI符合預期 緩和升息壓力 美股期指揚

台語歌后陳盈潔逝世 中風失智 晚年判刑保外就醫

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）

酪梨進入盛產季，綿密滑順的口感，加上富含「好油」，近年成為不少民眾眼中的健康食材，不論酪梨牛奶、酪梨吐司或生菜沙拉都相當受歡迎。營養師提醒，酪梨雖然是水果，但從營養分類來看，其實被歸在「油脂與堅果種子類」，吃酪梨等於同時攝取油脂，如果攝取過量，小心健康沒吃到，熱量反而先超標。

台灣酪梨正值夏季盛產期，台安醫院營養師周婉琪表示，酪梨最大的營養特色就是油脂含量較高，且主要含有單元及多元不飽和脂肪酸，其中包括與橄欖油相似的油酸。以酪梨取代部分奶油、肥肉等富含飽和脂肪的食物，有助於改善整體飲食中的脂肪品質。

酪梨的好處還不只「好油」，周婉琪指出，酪梨同時含有膳食纖維、鉀、維生素E，以及維生素A等營養素。鉀與血壓調節有關，維生素E具有抗氧化作用；膳食纖維則有助維持腸道健康，適量攝取是不錯的食材選擇。

國外研究發現，每周攝取至少2份酪梨者，與較低的心血管疾病及冠心病風險具有關聯。不過重點並不是「多吃酪梨」，而是用酪梨取代奶油、加工肉品等飽和脂肪較高的食物。周婉琪提醒，酪梨再健康，也不是吃愈多愈好。酪梨最容易出現的飲食陷阱，就是「忘記它是油脂」，如果正餐已吃下不少肉類、煎炒用油，飯後又把酪梨當水果吃，總脂肪與熱量就可能超標。

台灣人喜愛「酪梨牛奶」，坊間飲品為了增加香甜滑順口感，可能加入全脂牛奶、糖、布丁甚至巧克力醬，原本健康的酪梨立刻變成高熱量飲品。如果真的喜歡喝酪梨牛奶，周婉琪建議改用低脂牛奶，約240毫升搭配2至4湯匙酪梨，且不要額外加糖、布丁或巧克力，可大幅降低熱量負擔。

日常吃法，周婉琪推薦早餐可將酪梨切片搭配少油的酸種麵包，再加番茄、蝦仁及少許檸檬汁，組合成蛋白質、蔬菜與好油兼具的一餐。也可將酪梨切塊加入生菜沙拉，沙拉醬盡量避開凱撒醬、千島醬等高油脂醬料，改用檸檬汁或醋調味。

另外，酪梨含鉀量較高，腎功能不佳、需要限制鉀攝取者，食用前應依個人病況及醫師、營養師建議調整；高血脂或正在控制體重者，則應把酪梨「取代」其他油脂。至於酪梨油，因含不飽和脂肪酸，也可作為植物油選擇之一，但「好油」仍不代表可以無限量使用。

精華 FAQ

  • 因為酪梨的脂肪含量較高，營養分類上屬於油脂與堅果種子類。它雖有好油與多種營養，但吃的時候等於也在攝取油脂，份量必須控制。

  • 酪梨含單元與多元不飽和脂肪酸、膳食纖維、鉀、維生素E與維生素A。適量攝取有助改善脂肪品質、維持腸道健康，並與血壓調節及抗氧化作用相關。

  • 最常見的是忘記它也是油脂，若又和肉類、煎炒用油一起吃，熱量易超標。酪梨牛奶也要避免加糖、布丁或巧克力，改用低脂牛奶並控制份量較好。

酪梨

上一則

網傳擦止汗劑恐增乳癌風險？ 醫斥沒有可靠證據 該注意的是皮膚問題

延伸閱讀

每天一顆酪梨連吃半年 心血管出現意外變化

每天一顆酪梨連吃半年 心血管出現意外變化
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
綠手指／自己種酪梨 只需果核+耐心

綠手指／自己種酪梨 只需果核+耐心
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

熱門新聞

營養師表示，想睡得好，三餐吃得均衡，多攝取富含色胺酸的食物可幫助睡眠。（123RF）

睡不好該吃什麼？ 營養師點名「4大助眠營養素」

2026-08-09 04:38
平日缺乏運動基礎，突然進行長距離健走、慢跑或是打球，極易引發足踝、肌腱損傷。(圖／123RF)

🎙️早晨下床第一步最疼？很多人的腳已經勞損了

2026-08-04 09:35
紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體感溫度最高可達華氏100度以上。(路透)

🎙️熱浪與歲月雙重考驗：如何看懂神經系統的求救訊號？

2026-08-06 16:15
腎臟科醫師提醒，腎友吃錯泡菜、豆腐乳，小心急性腎衰竭。圖／123RF

六旬男狂吃「養生食物」雙腳水腫、呼吸困難…差點洗腎

2026-08-06 14:08
醫師提醒，老人味會隨年紀增長無法快速代謝而累積；示意圖。（123RF）

「老人味」40歲就可能出現 醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

2026-08-09 05:10
睡前十大傷腎行為，一次喝下大量的水竟也上榜。（AI生成）

睡前喝水也上榜 醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

2026-08-02 04:30

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天