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起床先喝水好健康？醫師：做錯1事 反而增血管負擔

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醫師提醒，補充水分宜少量、溫熱、分次慢慢喝，必要時常溫水也可替代；示意圖。（圖／...
醫師提醒，補充水分宜少量、溫熱、分次慢慢喝，必要時常溫水也可替代；示意圖。（圖／123RF）

不少注重養生的人都有早上起床先喝一杯熱開水的習慣，認為能喚醒腸胃、促進代謝、溫暖身體。不過，醫師提醒，這項被視為健康的習慣並非人人適合，若本身有高血壓、動脈硬化或容易出現頭暈、心悸等情況，起床後立刻大口喝下過熱的水，反而可能造成血壓波動，增加血管負擔。

日本心血管專科醫師甲斐沼孟在Yoga Journal指出，人體剛睡醒時通常處於輕微脫水狀態，自律神經尚未完全恢復，血壓也較容易上升，血管則偏向收縮。若此時快速喝下溫度過高的白開水，可能使內臟血管突然擴張，引起血壓快速變化，部分人因此出現心悸、頭暈或站立不穩等不適。尤其以下族群更需留意：高血壓患者、動脈硬化患者、早晨容易頭暈或心悸的人。

甲斐沼表示，門診中常見一些看似健康，實際上卻容易增加血管壓力的補水方式，例如起床後立刻一口氣喝下一整杯很燙的白開水；等到口渴時才一次大量喝水；早餐前只喝含咖啡因飲料，沒有補充水分。

原因在於血管不喜歡劇烈變化，無論是水的溫度、一次飲用量，或滲透壓突然改變，都可能形成額外負擔。

特別是高血壓、糖尿病患者，由於血管彈性本來就較差，更容易因突然的刺激而引發不適。因此，不能只認為「反正是喝水就沒問題」，真正關鍵在於補充水分的方法。

醫師建議，晨起補充水分可掌握以下幾個重點：水溫以溫熱即可，建議接近體溫或略高一些即可，不需要喝到燙口。一次不要喝太多，首次補充約100～150毫升即可，慢慢喝，不必急著一次喝完。分次補充，起床後可利用洗漱、換衣等時間，分次少量飲用，避免一次大量灌水。不必執著一定要喝熱水，若身體狀況較適合，也可以選擇常溫飲用水，不必勉強喝熱水。

不少人僅是將晨間喝水方式改成「少量、溫熱、慢慢喝」，頭暈及血壓波動就明顯改善。健康習慣應依照自身身體反應調整，而非盲目跟隨流行。

醫師說，早晨喝白開水確實可能成為有益健康的習慣，但前提是方式正確。避免水溫過高、不要一口氣喝完，並依照自己的身體狀況調整，才能真正發揮補充水分的效果。

補水雖然不是藥物，但若方式不當，同樣可能對血管造成壓力。應留意身體反應，找到最適合自己的晨間補水方式。

精華 FAQ

  • 因為剛睡醒時自律神經尚未完全恢復，血管偏收縮、血壓也較易波動；若此時快速喝下過熱的水，可能讓內臟血管突然擴張，增加心悸、頭暈等不適風險。

  • 高血壓患者、動脈硬化患者，以及早晨容易頭暈、心悸或站立不穩的人，都要特別留意。這些族群血管彈性較差，更容易因突然刺激而出現不適。

  • 建議水溫接近體溫或略高即可，首次補充約100～150毫升，慢慢喝並分次補水，不必一次喝完；若身體適合，也可以直接選擇常溫飲用水。

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