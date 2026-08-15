吃對7種「健康脂肪」 保護心血管健康 還不會發胖
提到健康脂肪，許多人第一個想到酪梨，但如果酪梨吃膩了，其實還有不少天然食物同樣富含優質脂肪、蛋白質與抗氧化成分。只要適量攝取，並以不飽和脂肪取代飽和脂肪，更有助於心血管健康，還能補充多種人體必需營養素。
過去不少人將「高脂肪」與「不健康」畫上等號，但近年研究發現，真正影響健康的不是脂肪多寡，而是脂肪種類。以天然食物中的不飽和脂肪取代飽和脂肪及反式脂肪，有助降低低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）及三酸甘油脂，對心血管健康更有益。
除了大家熟悉的酪梨外，以下七種食物也是優質脂肪的重要來源：
1.核桃
核桃富含植物性Omega-3，且每1盎司核桃含高達15.93克多元不飽和脂肪與多酚抗氧化劑，其中的α-亞麻酸（ALA）能有效保護細胞、降低心臟病風險。
2.奇亞籽
奇亞籽除了富含Omega-3脂肪酸，也是膳食纖維及鎂的重要來源，有助維持血糖及膽固醇穩定，增加飽足感。
3.特級初榨橄欖油
富含油酸（單元不飽和脂肪酸 MUFA）與抗氧化酚類化合物，具強效抗發炎作用。專家建議每天攝取約2湯匙，有助改善心血管健康並預防慢性病，是地中海飲食代表。
4.杏仁醬
2湯匙杏仁醬約含10.36克單元不飽和脂肪，並富含抗氧化的維生素E、鈣與鎂，有助提升免疫力、維持骨骼強度。
5.全脂優格
全脂優格（特別是牧場奶製）富含CLA（共軛亞油酸）與益生菌，能降低發炎、促進細胞修復，而且比低脂版本加工程度低、添加糖更少。
吃全脂優格不只可補鈣，還含有與其他高脂乳製品相同的重要營養素，並有豐富的益生菌。研究發現，優格有助於改善消化系統健康，甚至可能幫助控制體重及降低心血管疾病風險。
另外有研究指出，全脂乳製品相較於低脂或無脂乳製品，並未帶來額外健康風險。選購時建議選擇全脂、且添加糖含量較低的優格。
6.沙丁魚
身為脂肪豐富的深海魚，每1盎司含約3.23克Omega-3（EPA與DHA），能顯著降低血壓與血脂、改善血管功能，並提供維生素D與B12，也能補充鈣質。
7.全蛋
一顆水煮蛋含約5.3克健康脂肪。最新研究證實，飲食中的蛋黃膽固醇並不會直接提升血液膽固醇，且蛋黃富含護眼的葉黃素及維持大腦運作的「膽鹼」。
雖然上述食物都屬於優質脂肪來源，但熱量相對較高，仍應適量攝取，並以天然原型食物為主。日常飲食應掌握幾個原則：1.每周至少吃2次富含Omega-3的魚類。2.每天可吃一小把無調味堅果。3.烹調時以特級初榨橄欖油取代部分奶油或動物性油脂。4.將奇亞籽、堅果加入早餐或沙拉，提高纖維與健康脂肪攝取。5.少吃油炸食品、加工肉品及反式脂肪來源。
但好脂肪也並非愈多愈好，仍要控制分量。選對來源、搭配均衡飲食、規律運動及維持理想體重，才能真正發揮護心、抗發炎及維持整體健康的效果。
因為真正影響健康的是脂肪種類，不是脂肪總量；以天然食物中的不飽和脂肪取代飽和脂肪與反式脂肪，較能降低LDL與三酸甘油脂。 包括核桃、奇亞籽、特級初榨橄欖油、杏仁醬、全脂優格、沙丁魚與全蛋，這些食物多含Omega-3、單元不飽和脂肪或抗氧化營養素。 建議每周吃2次富含Omega-3的魚類、每天少量無調味堅果，烹調以橄欖油取代部分動物性油脂，並少吃油炸與加工食品。
精華 FAQ
因為真正影響健康的是脂肪種類，不是脂肪總量；以天然食物中的不飽和脂肪取代飽和脂肪與反式脂肪，較能降低LDL與三酸甘油脂。
包括核桃、奇亞籽、特級初榨橄欖油、杏仁醬、全脂優格、沙丁魚與全蛋，這些食物多含Omega-3、單元不飽和脂肪或抗氧化營養素。
建議每周吃2次富含Omega-3的魚類、每天少量無調味堅果，烹調以橄欖油取代部分動物性油脂，並少吃油炸與加工食品。
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