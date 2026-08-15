吃對7種「健康脂肪」 保護心血管健康 還不會發胖

健康脂肪來源，核桃、奇亞籽也很優質。(圖/AI生成)

提到健康脂肪，許多人第一個想到酪梨 ，但如果酪梨吃膩了，其實還有不少天然食物同樣富含優質脂肪、蛋白質與抗氧化成分。只要適量攝取，並以不飽和脂肪取代飽和脂肪，更有助於心血管健康，還能補充多種人體必需營養素。

過去不少人將「高脂肪」與「不健康」畫上等號，但近年研究發現，真正影響健康的不是脂肪多寡，而是脂肪種類。以天然食物中的不飽和脂肪取代飽和脂肪及反式脂肪，有助降低低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）及三酸甘油脂，對心血管健康更有益。

除了大家熟悉的酪梨外，以下七種食物也是優質脂肪的重要來源：

1.核桃

核桃富含植物性Omega-3，且每1盎司核桃含高達15.93克多元不飽和脂肪與多酚抗氧化劑，其中的α-亞麻酸（ALA）能有效保護細胞、降低心臟病風險。

2.奇亞籽

奇亞籽除了富含Omega-3脂肪酸，也是膳食纖維及鎂的重要來源，有助維持血糖 及膽固醇穩定，增加飽足感。

健康脂肪來源，核桃、奇亞籽也很優質。(圖/AI生成)

3.特級初榨橄欖油

富含油酸（單元不飽和脂肪酸 MUFA）與抗氧化酚類化合物，具強效抗發炎作用。專家建議每天攝取約2湯匙，有助改善心血管健康並預防慢性病，是地中海飲食代表。

4.杏仁醬

2湯匙杏仁醬約含10.36克單元不飽和脂肪，並富含抗氧化的維生素E、鈣與鎂，有助提升免疫力、維持骨骼強度。

5.全脂優格

全脂優格（特別是牧場奶製）富含CLA（共軛亞油酸）與益生菌，能降低發炎、促進細胞修復，而且比低脂版本加工程度低、添加糖更少。

吃全脂優格不只可補鈣，還含有與其他高脂乳製品相同的重要營養素，並有豐富的益生菌。研究發現，優格有助於改善消化系統健康，甚至可能幫助控制體重及降低心血管疾病風險。

另外有研究指出，全脂乳製品相較於低脂或無脂乳製品，並未帶來額外健康風險。選購時建議選擇全脂、且添加糖含量較低的優格。

研究發現，全脂優格含有豐富的益生菌，可改善消化系統健康，甚至可控制體重及降低心血管疾病風險；示意圖。（圖／123RF）

6.沙丁魚

身為脂肪豐富的深海魚，每1盎司含約3.23克Omega-3（EPA與DHA），能顯著降低血壓與血脂、改善血管功能，並提供維生素D與B12，也能補充鈣質。

7.全蛋

一顆水煮蛋含約5.3克健康脂肪。最新研究證實，飲食中的蛋黃膽固醇並不會直接提升血液膽固醇，且蛋黃富含護眼的葉黃素及維持大腦運作的「膽鹼」。

雖然上述食物都屬於優質脂肪來源，但熱量相對較高，仍應適量攝取，並以天然原型食物為主。日常飲食應掌握幾個原則：1.每周至少吃2次富含Omega-3的魚類。2.每天可吃一小把無調味堅果。3.烹調時以特級初榨橄欖油取代部分奶油或動物性油脂。4.將奇亞籽、堅果加入早餐或沙拉，提高纖維與健康脂肪攝取。5.少吃油炸食品、加工肉品及反式脂肪來源。

但好脂肪也並非愈多愈好，仍要控制分量。選對來源、搭配均衡飲食、規律運動及維持理想體重，才能真正發揮護心、抗發炎及維持整體健康的效果。