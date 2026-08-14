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冰箱不是保險箱 4種剩菜冷藏別超過48小時

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半生牛排可能仍含有沙門氏菌、大腸桿菌或李斯特菌等病原菌。(本報資料照片)
半生牛排可能仍含有沙門氏菌、大腸桿菌或李斯特菌等病原菌。(本報資料照片)

很多人以為，吃不完的飯菜放進冰箱就能安心保存好幾天，但事實並非如此。美國食品安全專家提醒，冰箱只能「減緩」病原菌孳生，無法完全阻止生長。尤其有4類剩菜，就算冷藏，也建議48小時內吃完，否則會食物中毒風險。

不少家庭習慣把吃不完的飯菜放進冰箱，隔幾天再加熱食用。不過，美國國家環境衛生協會（NEHA）食品專家Melissa Vaccaro提醒，冰箱只能延緩食物腐敗，並不能讓食物「停止變質」，低溫只能抑制多數細菌生長，部分微生物仍能存活，甚至在冷藏環境中緩慢繁殖。

真正影響剩菜安全的關鍵，不只是「冰了幾天」，還包括食物是否煮熟、在室溫放了多久、降溫速度及保存過程是否受到污染。專家點名以下4種剩菜風險最高，建議48小時內食用完畢；至於其他已充分煮熟且妥善冷藏的熟食，雖保存時間可稍延長一些，但也應在2-3天內解決。

1.半熟肉類與海鮮：三分熟漢堡、半生牛排、炙燒魚類或未完全熟透的海鮮，可能仍含有沙門氏菌、大腸桿菌或李斯特菌等病原菌。

若要保存，應在食用後盡快冷藏，並於一至兩天內吃完。再次食用時，食物中心應充分加熱至約74°C。不過，如果曾在室溫放置過久，即使重新加熱，也未必能破壞細菌已產生的毒素，最好直接丟棄。

2.切好的生菜沙拉：葉菜被切開後，植物組織會釋放水分與養分，加上沙拉通常濕度高，容易讓細菌繁殖。若已拌入醬汁，保存時間更短。

生菜若出現黏滑、異味、腐爛或大量出水，就不應再食用。剩餘沙拉最好在一至兩天內吃完，醬汁則建議分開保存。至於綠色蔬菜更不建議放隔夜，最好當餐吃完，吃不完就倒掉，不宜反覆加熱。

3.白飯與義大利麵：之前在台灣鬧得沸沸揚揚的寶林茶堂食物中毒，造成很多人死亡。煮熟的粿條、白飯、炒飯及義大利麵等，都是孳生「米酵菌酸」、「仙人掌桿菌」的高風險食物。仙人掌桿菌的孢子具耐熱性，若放在室溫（4°C~60°C危險溫度帶）過夜或降溫太慢，孢子就會萌發並產生耐熱毒素；米酵菌酸也是在不當保存條件下繁殖後所產生的毒素。

4.大鍋濃湯、燉菜與醬汁：一大鍋雞湯、咖哩、肉醬或燉菜，看似放進冰箱就安全，但濃稠食物的中央降溫速度很慢，可能長時間停留在細菌容易生長的溫度範圍。建議煮好後依每餐份量分裝至淺盒，也可隔冰水攪拌降溫，再放入冰箱。不要整鍋反覆加熱、放涼又冷藏，以免增加污染機會，也會讓食物風味與營養流失。

33--沙拉通常濕度高，容易繁殖細菌。(圖／123RF)
33--沙拉通常濕度高，容易繁殖細菌。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 因為冰箱只能減緩多數病原菌生長，無法讓食物停止變質；若食物煮不熟、降溫太慢、在室溫放太久或保存時遭污染，仍可能滋生細菌並產生毒素。

  • 包括半熟肉類與海鮮、切好的生菜沙拉、白飯與義大利麵，以及大鍋濃湯、燉菜與醬汁；這些食物較容易在冷藏前後出現細菌繁殖或毒素風險。

  • 食物煮好後應盡快分裝成淺盒冷藏，避免整鍋久放；再次食用時要充分加熱，中心溫度約達74°C，若曾長時間放在室溫，最好直接丟棄。

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