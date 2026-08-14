生蠔營養爆表 專家：別生吃 恐釀消化道疾病

生蠔被哈佛大學專家稱為地球上營養密度最高的動物之一。(圖／123RF)

生蠔（牡蠣）除了被視為具有壯陽效果之外，生蠔也因低熱量、高蛋白質及富含鋅、維生素B12、Omega-3脂肪酸等營養素，被哈佛大學 專家稱為地球上營養密度最高的動物之一；不過，生吃可能帶來嚴重的食物中毒風險。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院專家在知名期刊《自然》撰文指出，生蠔「脂肪含量低、蛋白質含量高，而且與許多其他海鮮不同，通常不含汞等環境污染物。這是因為牠們位於食物鏈較低的位置，而且通常壽命不長」。不過，一些飲食專家也警告，食用生蠔可能伴隨嚴重風險，包括可能致命的消化道疾病。

含大量微量營養素鋅

生蠔最為人熟知的是傳說中的提升性欲效果，但它真正的營養價值遠遠不只與性功能有關。對於想減重的人而言，生蠔最重要的優點之一，是熱量與飽和脂肪含量都非常低。一顆生蠔約含10至12大卡。但生蠔的蛋白質含量卻相當可觀，一般食用2至3顆的份量約可提供10克精瘦蛋白質，僅比一顆雞蛋 所含的蛋白質略少。

此外，生蠔最大的營養優勢之一，就是含有大量人體必需的微量營養素「鋅」。只要吃幾顆生蠔，女性約可攝取每日建議攝取量的8倍，男性則約為6倍。

生蠔之所以被認為具有催情作用，正是因為其中的鋅。鋅對男性製造睪固酮與精子十分重要，同時也參與女性性荷爾蒙雌激素的生成。

此外，2顆生蠔所含的維生素B12，就超過每日建議攝取量。這種營養素對能量生成至關重要，也參與包括記憶力在內的多項大腦功能。由於動物性食物是維生素B12最豐富的來源之一，約有十分之一的純素食者可能缺乏維生素B12。

生蠔也含有Omega-3脂肪酸。這類脂肪酸對心臟及血液循環的可能影響，已受到廣泛研究。此外，生蠔還含有約每日建議攝取量3分之1的鐵，有助於維持能量。

營養師Rob Hobson表示：「生蠔是能夠食用的營養密度最高的海鮮之一。它是優質蛋白質的絕佳來源，也是維生素B12、硒、銅與碘的良好來源，同時含有Omega-3脂肪酸。考慮到它含有的熱量非常低，卻能提供如此豐富的營養，確實相當驚人。」

生蠔該搭配什麼吃

傳統上，生蠔通常會搭配紅蔥頭醋、塔巴斯科辣醬或檸檬汁食用。

許多人認為，檸檬汁可以殺死生蠔中的有害細菌，但Hobson表示，這其實是迷思；但加入檸檬仍然具有一定好處，檸檬中的維生素C有助於身體吸收生蠔中的鐵。

相反地，若將生蠔搭配全穀麵包或鷹嘴豆沙拉食用，可能會降低部分營養素的吸收。Hobson表示，某些食物中的化合物，例如全穀類與豆類中的植酸，可能降低人體吸收鋅的能力。

Hobson警告，經常食用生蠔伴隨一項經常被低估的重要風險，那就是食物中毒，可能感染沙門氏菌、彎曲桿菌及諾羅病毒等食源性疾病住院，其中部分病例甚至會死亡。

由於生蠔會過濾大量海水，因此可能接觸到人類排泄物中的細菌、病毒及其他病原體，進而使食用者感染疾病。生蠔也可能受到藻類產生的有害毒素污染。與病毒和細菌不同的是，這些毒素即使經過烹煮，也不一定會被破壞。

英國政府引用的研究顯示，大約每160顆生蠔中，就有1顆可能讓人發病。Hobson表示，食用生蠔時「適量非常重要」。

此外，免疫系統較弱、患有慢性肝病、正在接受化療、接受器官移植者、老年人及孕婦，都被建議避免食用生蠔，因為這些族群感染後出現重症的風險較高。

至於重金屬問題，Hobson表示，部分人會擔心生蠔含有重金屬，但透過受監管食品系統銷售的生蠔，都會受到監測，以確保污染物含量維持在食品安全標準範圍內。

生蠔屬於高營養密度、低熱量的食物，確實具有不少營養優勢，但生食所帶來的細菌、病毒與毒素風險也不能忽視。尤其是免疫力較弱或屬於重症高風險族群者，食用前更應審慎評估。