我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

狂喝牛奶不一定能補鈣 醫師揭5種隱形補鈣神物

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師提醒，補鈣不能只靠牛奶，還要搭配維生素D、蛋白質與運動，乳糖不耐者可改選豆...
營養師提醒，補鈣不能只靠牛奶，還要搭配維生素D、蛋白質與運動，乳糖不耐者可改選豆腐、帶骨小魚、深綠蔬菜等高鈣食物；示意圖。（圖／123RF）

想預防骨質疏鬆，很多人第一個想到喝牛奶，但骨骼健康不只需要鈣，還要搭配維生素D、蛋白質、鎂與規律負重運動。若有乳糖不耐症，也能從豆腐、帶骨小魚、深綠色蔬菜等食物補鈣。

骨質疏鬆常被稱為「無聲疾病」，早期通常沒有明顯症狀，直到跌倒骨折才發現骨密度不足。尤其女性停經後，因雌激素下降，骨質流失速度加快；男性則多在60歲後逐漸面臨骨鬆風險。

想預防骨質疏鬆，很多人第一個想到可以做的事就是「狂喝牛奶」補鈣。但有些人有乳糖不耐症，喝乳製品容易腹瀉，這會使牛奶的營養素還沒被吸收就被排出，甚至連帶將其他食物中的鈣質一併拉掉，因此不利於鈣質補充。

此外，也有不少人以為喝豆漿能補鈣，但根據食品營養成分資料庫顯示每 100g 豆漿鈣質僅約 14 毫克（只有等量牛奶的 1/7），並非良好鈣源。

而即使有乳糖不耐症，也不代表所有乳製品都不能吃。可嘗試無乳糖牛奶、優格或起司，這些食品的乳糖含量通常較低。若完全不攝取乳製品，則更要從豆腐、魚類、蔬菜或鈣強化食品補足鈣質。至於是否需要吃鈣片，應由醫師或營養師依飲食與骨密度狀況評估，不宜自行大量補充。

5類食物也能強化骨骼

然而更重要的觀念是，骨骼健康不能只看鈣質攝取，所以並非狂喝牛奶就沒事了，維生素D、蛋白質、鎂、維生素K及運動刺激同樣重要。除了牛奶，以下五類食物也是日常護骨好選擇；若剛好若是不能喝或不愛喝牛奶的人，也能從豆腐、帶骨小魚、深綠色蔬菜等其它食物有效補鈣。

1.傳統豆腐、豆干：添加食用級石膏製作的板豆腐（4盎司約含205毫克鈣）與豆干，才是真正的補鈣神物。其中的大豆異黃酮還能協助降低骨密度流失。

2.深綠色蔬菜：芥藍、青江菜、小白菜、羽衣甘藍等深綠色蔬菜，富含鈣、鎂及維生素K。不同蔬菜的鈣吸收率不同，菠菜雖然含鈣，但草酸較高，會影響鈣吸收；相較之下，青江菜、芥藍等草酸較低，鈣質更容易被人體利用。

3.帶骨魚罐頭：沙丁魚、鮭魚罐頭若連細小魚骨一起吃，是很好的鈣質來源，也能補充蛋白質、維生素D與Omega-3脂肪酸。

4.堅果與種子：如奇亞籽、芝麻、杏仁等，2湯匙奇亞籽含有179毫克鈣，芝麻與杏仁則富含磷與鎂，能為骨骼形成提供關鍵礦物質。

5.毛豆：去殼毛豆含有豐富鈣質、磷與維生素K，對降低更年期前後女性的骨鬆風險非常有益。

此外，光吃不動也枉然，這樣無法將鈣質鎖進骨骼。復健科醫師周立偉強調，骨骼必須在有持續受力的狀態下才能強化，因此「負重或抗阻力運動」不可或缺。成年人與停經前女性，可進行快走、慢跑、跳繩、爬樓梯、瑜伽或重訓；年長者或已骨鬆患者，建議打太極拳或騎固定式腳踏車，應避免過度下腰或背部屈曲運動，以防脊椎壓迫性骨折。

每周安排至少三次運動，並循序漸進增加強度。但要提醒，已確診骨質疏鬆、曾骨折或平衡不佳者，應先諮詢醫師或物理治療師，避免跳躍、彎腰搬重物等高風險動作。平常也要多曬太陽，適度在陽光下露出四肢，才能真正促進鈣質吸收。

除了鈣不足，抽菸、過量飲酒、吃太鹹、長期缺乏運動、過度節食及維生素D不足，也會增加骨質流失風險。

想守住骨本，應從均衡飲食、適度日曬、規律運動與維持肌力一起著手。停經後女性、高齡者、有骨折史或長期使用類固醇者，也應與醫師討論是否需要骨密度檢查。

精華 FAQ

  • 因為骨骼健康不只需要鈣，還要搭配維生素D、蛋白質、鎂與規律負重運動；若有乳糖不耐症，喝乳製品還可能腹瀉，反而不利營養吸收。

  • 可選擇傳統豆腐、豆干、帶骨小魚罐頭、深綠色蔬菜、奇亞籽、芝麻、杏仁與毛豆等；這些食物同時能提供鈣、鎂、維生素K或蛋白質。

  • 除了均衡飲食，還要規律負重或抗阻力運動、適度曬太陽、維持肌力，並避免抽菸、過量飲酒、吃太鹹與長期缺乏運動；高風險者應評估骨密度。

牛奶 骨鬆

上一則

視野變窄沒感覺 眼壓正常也可能青光眼

下一則

不靠狂消毒 養成8習慣降低感染風險

延伸閱讀

養生／不喝奶…6食物補鈣防骨鬆

養生／不喝奶…6食物補鈣防骨鬆
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
改善女性更年期 多吃蛋白質+3類運動

改善女性更年期 多吃蛋白質+3類運動
醫藥／肌少症年輕化 泡芙人首當其衝

醫藥／肌少症年輕化 泡芙人首當其衝

熱門新聞

營養師表示，想睡得好，三餐吃得均衡，多攝取富含色胺酸的食物可幫助睡眠。（123RF）

睡不好該吃什麼？ 營養師點名「4大助眠營養素」

2026-08-09 04:38
營養師推薦，酪梨可做成沙拉或搭配蛋白質一起吃。（123RF）

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

2026-08-12 05:28
紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體感溫度最高可達華氏100度以上。(路透)

🎙️熱浪與歲月雙重考驗：如何看懂神經系統的求救訊號？

2026-08-06 16:15
腎臟科醫師提醒，腎友吃錯泡菜、豆腐乳，小心急性腎衰竭。圖／123RF

六旬男狂吃「養生食物」雙腳水腫、呼吸困難…差點洗腎

2026-08-06 14:08
醫師提醒，老人味會隨年紀增長無法快速代謝而累積；示意圖。（123RF）

「老人味」40歲就可能出現 醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

2026-08-09 05:10
衛福部桃園醫院失智整合照護病房透過跨專業團隊，結合精神症狀治療、復健與家屬衛教，協助失智長者穩定症狀並維持生活功能。（衛福部桃園醫院提供）

婦人懷疑丈夫養小三 醫診斷失智症合併嫉妒妄想

2026-08-08 04:35

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習