不靠狂消毒 養成8習慣降低感染風險

預防感染不靠狂消毒，而是建立多重防護習慣，洗手、食品衛生、通風與口腔清潔都很關鍵；示意圖。（圖／123RF）

感冒、腸胃炎、流感等感染性疾病幾乎每個人都曾遇過，不少人因此習慣隨身攜帶酒精反覆擦拭環境，希望把細菌、病毒隔絕在外。不過醫師表示，預防感染不必過度消毒，也沒有任何一種方法能百分之百避免生病，真正有效的是建立多重防護觀念，透過洗手、食品衛生、良好生活習慣等層層把關，才能降低感染風險。

感染性疾病是由病毒、細菌、黴菌或寄生蟲等病原體引起，常見的感冒、流感、新冠、諾羅病毒腸胃炎、香港腳等都屬於感染性疾病。

病原體可能透過飛沫、咳嗽、打噴嚏、人與人接觸、受汙染的食物或飲水及環境中的物體表面傳播，因此日常生活中的一些小習慣，往往就是預防感染的重要關鍵。

1.生熟食分開處理

專家提醒，食物交叉汙染是造成食物中毒的重要原因之一。準備餐點時，可先處理生菜、水果等可直接食用的食物，再處理生肉、海鮮。

生熟食最好使用不同的砧板與刀具，接觸生肉後也要立即以肥皂洗手，並清潔流理台、砧板及料理器具。

2.流動清水沖洗蔬果

清洗蔬果時，以流動清水沖洗並輕輕搓洗即可，有助去除部分細菌、病毒及髒汙。若將所有蔬果浸泡在同一盆水中，反而可能增加交叉汙染機會，因此一般不建議只用浸泡方式清洗，也不需要使用洗碗精或清潔劑。

3.洗手是最有效防線

醫師一致認為，洗手仍是預防感染最有效的方法之一。尤其是在如廁後、準備食物前、吃東西前、照顧病人後，以及擤鼻涕、咳嗽或打噴嚏後，都應使用肥皂和清水充分洗手至少20秒。

若沒有洗手設備，可使用酒精性乾洗手，但如果雙手有明顯髒汙，或接觸嘔吐物、排泄物後，仍建議使用肥皂及清水清洗。

4.維持口腔健康防感染

每天刷牙、使用牙線及定期接受牙科檢查，不僅能預防蛀牙及牙周病，也有助減少口腔細菌過度繁殖，維持整體健康。

5.保持環境乾燥

潮濕環境容易讓黴菌繁殖，浴室地墊、抹布及海綿應定期清洗、更換並保持乾燥。如果到健身房、游泳池或公共浴室淋浴，建議穿著拖鞋，可降低香港腳等黴菌感染風險。

6.室內適度通風

專家指出，對部分呼吸道傳染病而言，維持空氣流通往往比一味擦拭桌面更重要。居家或聚會時，若環境允許，可適度開窗換氣，降低病原體在室內累積的機會。

7.傷口先沖洗再消毒

若不慎割傷或擦傷，第一步應先以流動清水沖洗傷口，將髒汙及異物沖掉，再依傷口狀況決定是否需要消毒或就醫。若傷口較深、汙染嚴重、持續出血或出現感染徵象，應盡快就醫。

8.旅遊注意飲食衛生

前往蚊媒傳染病流行地區時，建議使用防蚊液並依產品建議補擦。若旅遊地區飲水衛生較差，除了避免生飲，也建議刷牙時使用瓶裝水，以降低腸胃道感染風險。

醫師指出，沒有任何單一措施可以百分之百預防感染，降低感染風險應採取多重防護的觀念。包括按時接種建議疫苗、勤洗手、注意食品衛生、保持室內通風、生病時戴口罩並避免外出、避免共用餐具及個人物品等，讓每一項小習慣共同發揮保護作用。

此外，高齡者、幼童、孕婦及癌症治療中、接受免疫抑制藥物治療或免疫功能較弱者，感染後較容易出現重症，更應落實日常防護。一旦出現持續高燒、症狀惡化，或旅遊返國後出現發燒、腹瀉等情況，應盡快就醫，協助醫師判斷是否為感染性疾病。