頭痛就吞止痛藥壓 恐陷惡性循環

醫師提醒，止痛藥吃太頻繁，可能引發藥物過度使用性頭痛。咖啡因與鎮靜成分可能促成依賴與頭痛惡性循環；示意圖。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 止痛藥若每月服用超過10天，恐提高藥物過度使用性頭痛風險。

止痛藥若每月服用超過10天，恐提高藥物過度使用性頭痛風險。 重點二： 部分市售頭痛藥含咖啡因與鎮靜成分，可能造成依賴與戒斷頭痛。

部分市售頭痛藥含咖啡因與鎮靜成分，可能造成依賴與戒斷頭痛。 重點三：頭痛頻繁或藥效變差時，應就醫查明原因，勿長期自行服藥。

有些人習慣頭痛一發作就吞止痛藥，但醫師提醒，若止痛藥吃得太頻繁，不僅無法改善頭痛，反而可能讓頭痛變得更加嚴重。專家也呼籲，市售成藥不代表絕對安全，若長期依賴止痛藥，恐陷入「越吃越痛」的惡性循環。

藥局 、藥妝店販售各式各樣的止痛藥，不少人認為市售成藥比較安全，只要一頭痛就自行服用。但容易被忽略的是，民眾若自行判斷病情並長期服藥，也可能因此造成健康風險。

近年來，頭痛專科醫師及成癮醫學專家最擔心的是因止痛藥使用過度所引發的「藥物過度使用性頭痛（MOH）」。日本腦神經外科醫師尾崎聰表示，藥物過度使用性頭痛是指原本為了止痛而服用的藥物，最後反而成為造成頭痛的原因。

他指出，若止痛藥使用過於頻繁，大腦會逐漸變得對疼痛更加敏感，每當藥效消退，就更容易再次出現頭痛。許多患者認為自己是「因為頭痛才吃藥」，但實際情況是「因為一直吃藥，所以頭痛一直沒有停止」。

尾崎醫師表示，多數市售止痛藥若每月服用超過10天，就會明顯增加藥物過度使用性頭痛的風險。

3種成分要特別留意

許多市售頭痛藥除了止痛成分外，也會添加具有鎮靜或提神作用的配方，其中以下三種成分尤其值得注意，分別是烯丙異丙乙醯脲（Allylisopropylacetylurea）、溴代異戊醯脲（Bromovalerylurea）與無水咖啡因。

烯丙異丙乙醯脲具有鎮靜效果，可減輕焦慮與緊張。除了止痛外，也容易讓人產生「舒服了」、「放鬆了」的感覺，因此較容易形成「只有這款藥才有效」的心理依賴。

溴代異戊醯脲具有鎮靜與催眠作用，藥理作用與過去安眠藥常使用的巴比妥酸鹽類相似。

尾崎醫師表示，這些成分不會立刻造成成癮，但因為容易讓人感受到藥效，反而可能增加服藥頻率，最後導致藥物過度使用性頭痛，甚至形成市售藥依賴。

此外，許多頭痛藥都添加了無水咖啡因。尾崎解釋，加入咖啡因是因為它能提升止痛藥效果，同時改善頭痛引起的嗜睡與疲倦。

但若平時又有喝咖啡、紅茶、綠茶或能量飲料的習慣，總咖啡因攝取量便可能在不知不覺中超標。

咖啡因攝取過量可能造成失眠、心悸、焦慮、手部顫抖，嚴重時可能出現心律不整或意識障礙。若長期每天攝取咖啡因，一旦突然停止，也可能出現戒斷症狀，例如沒喝咖啡就開始頭痛、強烈嗜睡、持續疲倦與注意力下降。

尾崎指出，很多患者正是因咖啡因戒斷導致頭痛，再因頭痛吃止痛藥，最後形成惡性循環。

「市售藥安全」 其實是迷思

由於市售藥不需要醫師處方即可購買，若沒有找出真正病因，就可能長期自行服藥，反而延誤治療。尾崎提醒，「市售藥並不代表絕對安全。如果發現止痛藥越吃越頻繁、身邊沒有藥就感到不安，或覺得藥效愈來愈差，都應儘早到頭痛門診或神經內科接受評估。」

此外，持續性頭痛背後也可能隱藏腦中風、腦瘤等重大疾病。他強調，如果頭痛一直沒有改善，不要認為只是普通頭痛，而持續依賴市售止痛藥。必要時應尋求專科醫師診斷。