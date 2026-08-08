大笑、打噴嚏就漏尿 40歲女性最易中招 醫：4招改善

漏尿常與更年期雌激素下降及骨盆底肌鬆弛有關，有些中年婦女因漏尿問題飽受困擾；示意圖。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 打噴嚏、咳嗽或大笑漏尿，多屬壓力性尿失禁。

打噴嚏、咳嗽或大笑漏尿，多屬壓力性尿失禁。 重點二： 更年期雌激素下降與骨盆底肌鬆弛是主要原因。

更年期雌激素下降與骨盆底肌鬆弛是主要原因。 重點三：骨盆底肌訓練、姿勢調整與減少咖啡因可改善。

打噴嚏、咳嗽或大笑時突然漏尿，是許多女性難以啟齒卻相當常見的困擾。醫師指出，漏尿與更年期女性荷爾蒙下降、骨盆底肌鬆弛密切相關，除了年齡增長外，懷孕、生產及日常生活習慣也可能增加風險。多數輕度漏尿可透過骨盆底肌訓練、改善姿勢及調整生活習慣獲得改善。

漏尿的形成，主要與女性荷爾蒙變化及骨盆底肌功能下降有關。女性荷爾蒙「雌激素」具有維持尿道及泌尿道黏膜健康的重要作用。更年期後，雌激素分泌減少，尿道黏膜逐漸萎縮，使漏尿機率增加。

此外，骨盆底肌位於骨盆底部，負責支撐膀胱、子宮等器官，也協助控制尿道閉合。當骨盆底肌因老化、懷孕、生產而變得鬆弛，或經常搬重物、排便時過度用力等因素導致肌肉功能下降，都可能降低控制排尿的能力。

漏尿分4種類型

1.壓力性尿失禁：最常見於女性。當咳嗽、打噴嚏、大笑、跑步或搬重物時，腹部壓力突然增加，膀胱受到擠壓，導致尿液不自主流出。主要原因為骨盆底肌鬆弛，無法有效支撐尿道。

2.急迫性尿失禁：患者會突然出現強烈尿意，來不及走到廁所就已漏尿。多與「膀胱過動症」有關，因膀胱在尚未充滿尿液前便自行收縮，引發強烈尿意。不少患者因此外出時必須隨時尋找廁所，生活品質受到影響。

3.滿溢性尿失禁：此類型是尿液無法順利排出，膀胱持續積存尿液，最後慢慢溢出而漏尿。通常伴隨排尿困難，男性較常見，但女性接受子宮癌等骨盆手術後，也可能出現。

4.功能性尿失禁：排尿功能本身正常，但因身體活動能力或認知功能下降，無法及時到達廁所。例如腿部或腰部受傷，行走速度變慢；穿脫衣物耗時；失智症導致找不到廁所位置，此類型通常需配合照護及改善居家環境，單靠自我保健較難改善。

想要改善漏尿，強化骨盆底肌最重要。另外也可透過以下4招來試試：

1.進行骨盆底肌訓練：骨盆底肌運動是改善漏尿最有效的方法之一。訓練採取放鬆姿勢，可坐著或躺著，然後慢慢收縮陰道及肛門肌肉，維持6~8秒，接下來再慢慢放鬆。重點是避免腹部及大腿過度出力，而是感覺陰道與肛門向上提起。可利用睡前、工作空檔、搭乘大眾運輸時等零碎時間練習，較容易持之以恆。

2.維持正確姿勢：駝背或骨盆後傾容易增加腹部壓力。坐姿時應保持背部挺直，讓骨盆維持正確位置；站立時避免下腹過度用力，想像頭頂向上延伸，有助減少腹壓。平時可利用工作空檔提醒自己檢查姿勢是否正確。

3.減少腹部壓力：日常搬運物品時，可透過以下方式降低腹壓，減少骨盆底肌承受的壓力：減少包包重量、購物時使用推車代替手提、搬重物時先蹲下、彎曲膝蓋，再將物品貼近身體後站起、避免憋氣搬重物。

4.減少咖啡因與酒精：咖啡、紅茶、綠茶及酒精飲品都具有利尿作用，可能增加尿急與漏尿機率。尤其外出前及睡前，可改喝花草茶、溫開水或無咖啡因的南非國寶茶，有助降低刺激膀胱的機會。

漏尿通常幾歲開始？

統計顯示，40歲以上女性超過四成曾出現漏尿問題，並不少見。此外，年輕女性在懷孕、生產後，也可能因骨盆底肌鬆弛而出現漏尿，因此不應只以年齡判斷。

只要開始出現打噴嚏漏尿、突然強烈尿意等情況，就建議及早開始保養與訓練。

至於漏尿該看哪一科？建議就診泌尿科。漏尿雖然通常不會危及生命，但可能影響外出、運動、社交活動，降低生活品質。若症狀持續、越來越頻繁，應盡早尋求專業醫師評估，不必因害羞而延誤治療。

漏尿可以使用衛生棉嗎？專家建議使用專門的吸尿護墊或尿失禁護墊。一般衛生棉是針對經血設計，無論吸收速度、液體特性或除臭功能，都與尿液不同，因此無法有效應對漏尿。可依漏尿量及發生頻率，選擇不同吸收量的護墊或褲型產品，以降低外出時的不便及異味問題。