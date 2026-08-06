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美研究：每天5杯過濾式咖啡黑咖啡 有益心血管

王郁婷
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對大多數成年人而言，每天攝取約400毫克咖啡因（約相當於5杯一般黑咖啡）是安全的...
對大多數成年人而言，每天攝取約400毫克咖啡因（約相當於5杯一般黑咖啡）是安全的，且可能降低心血管疾病、第二型糖尿病及中風等風險。(圖/123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究顯示，適量飲用濾泡式黑咖啡，對多數成年人可能有心血管保護效果，但應留意個人耐受度，且能量飲料不能與天然咖啡混為一談。

不少人每天靠一杯咖啡提神，近年研究也持續發現，適量飲用咖啡可能對健康有益。最新發表於《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）的研究指出，對大多數成年人而言，每天攝取約400毫克咖啡因（約相當於5杯一般黑咖啡）是安全的，且可能降低心血管疾病、第二型糖尿病中風等風險。

保護作用來自多酚，須留意個人對咖啡因的耐受度。

這項由美國研究團隊彙整近期證據的研究發現，真正帶來健康效益的是不加糖、糖漿、奶精或鮮奶的黑咖啡。研究人員推測，咖啡之所以具有保護效果，主要來自咖啡豆中的多酚（polyphenols）等天然植化素。多酚具有抗氧化及抗發炎作用，不僅有助於改善血管內皮功能，也能減少慢性病。至於咖啡因本身，也可能具有一定保護效果，但個體差異相當大，每個人對咖啡因的耐受度並不相同。

研究指出，每天約喝5杯咖啡的人，高血壓及第二型糖尿病風險都有下降趨勢，其中糖尿病風險更可降低約30%。另一項利用英國生物銀行（UK Biobank）資料進行的研究也發現，每天喝約5杯咖啡者，罹患心血管疾病的風險低於完全不喝咖啡的人。

有喝咖啡習慣者，心房顫動復發率反降低。

一般人常認為喝咖啡容易心悸，但2025年一項研究追蹤約200名持續性心律不整患者後發現，有喝咖啡習慣者，心房顫動復發的機率反而較低。另有研究指出，每天喝約4杯咖啡，中風風險降低約21%。

不過，研究也發現，不同飲用量可能對血壓造成不同影響。部分研究顯示，每天飲用1至3杯咖啡時，血壓可能短暫上升；但長期每天約5杯咖啡者，整體高血壓風險反而較低。研究者表示，目前仍需更多研究釐清其中機制，不建議單純為了降血壓而刻意增加咖啡攝取量。

能量飲料的咖啡因濃度高、含刺激成分恐傷心。

研究認為，目前具有較明確心血管保護證據的是使用濾紙沖煮的濾泡式咖啡；相反地，法式濾壓壺（French press）等未經濾紙過濾的咖啡，因保留較多二萜類（diterpenes）成分，可能提高低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）。

研究主持人、美國加州大學心臟科醫師Gregory Marcus表示，根據目前證據，大多數成年人每日攝取400毫克以下咖啡因，不會增加心血管疾病風險，但他也強調，咖啡沒有「一體適用」的最佳飲用量。另外，咖啡健康效益不能直接套用到能量飲料，由於能量飲料通常含有高濃度人工咖啡因、糖分及其他刺激成分，容易導致血壓急升、焦慮、失眠及心律不整，甚至可能引發心臟驟停，因此與天然咖啡不可混為一談。

精華 FAQ

  • 研究指出，多數成年人每天攝取約400毫克咖啡因大致屬安全範圍，約相當於5杯一般黑咖啡；但仍需依個人體質、心悸情況與耐受度調整。

  • 較明確的保護證據來自以濾紙沖煮的濾泡式黑咖啡，因可保留多酚等有益成分；相較之下，未過濾咖啡可能含較多二萜類，對血脂不利。

  • 因為能量飲料通常含高濃度人工咖啡因、糖分與其他刺激成分，可能造成血壓急升、焦慮、失眠與心律不整，甚至增加心臟驟停風險。

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