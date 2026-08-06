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睡不著別數羊 醫師親測4招 教你自然入眠

王郁婷
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如果不斷告訴自己「要趕快睡著」，反而會因為睡不著而產生壓力與焦慮；但若反其道而行...
如果不斷告訴自己「要趕快睡著」，反而會因為睡不著而產生壓力與焦慮；但若反其道而行，在腦中默念「不要睡著、不要睡著」，眼部肌肉反而會逐漸疲勞，讓你在不知不覺中睡著。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

文章整理醫師與專家建議的4種自然助眠法，包括反向心理、4-7-8呼吸、睡前洗熱水澡，以及回顧當天並寫下待辦清單。

現代人愈來愈難睡個好覺。根據英國調查，近半數成年人經常難以入睡，每月甚至有超過13萬筆「如何入睡」的網路搜尋。

許多人已經試過戒咖啡因、冥想，卻仍然難以入眠。更令人憂心的是，目前只有約四分之一的成年人能達到建議的八小時睡眠，而睡眠不足更與失智症等多種疾病密切相關。對此，Deborah Lee醫師提出了幾個簡單又有效的助眠方法，完全不需要數羊。

1.告訴自己「不要睡著」

這個方法聽起來很荒謬，卻是反向心理學的完美體現。Deborah解釋，如果不斷告訴自己「要趕快睡著」，反而會因為睡不著而產生壓力與焦慮；但若反其道而行，在腦中默念「不要睡著、不要睡著」，眼部肌肉反而會逐漸疲勞，讓你在不知不覺中睡著。

「矛盾意向法」（Paradoxical Intention）自1930年代起便被用於治療焦慮症。睡眠專家認為，它能有效打破「愈想睡愈睡不著」的惡性循環，尤其適合因思緒過多或對睡眠本身感到焦慮而失眠的人。

2.「4-7-8呼吸法」最有效

放鬆的身體更容易入睡，而4-7-8呼吸法正是達到這個目的的利器。做法是：將舌尖抵住上排牙齒後方，用鼻子吸氣數4秒、屏住呼吸數7秒，再從嘴巴緩緩吐氣數8秒，重複循環直到入睡。

這個技巧關鍵在於每天睡前持續練習。深度呼吸能讓肺部充分擴張、提高體內含氧量，促進身體平靜；久而久之，大腦會將這套動作視為「可以關機休息」的信號。與安眠藥不同，這個方法愈練愈有效。

此外，Deborah也建議可以嘗試「單鼻呼吸法」：側躺後用手指遮住右鼻孔，僅用左鼻孔呼吸，有助降低血壓、讓身體進入備眠狀態。

3.睡前90分鐘 洗個熱水澡

大腦在深層睡眠時會啟動清除廢物的「類淋巴系統」，而體溫的變化正是觸發這個機制的關鍵。睡眠慈善機構的專家Lisa Artis建議，在睡前一至一個半小時洗個熱水澡或淋浴，能有效縮短入睡時間並提升整體睡眠品質。

德州大學的研究也證實了這一點。熱水會使血液流向皮膚，離開浴室後核心體溫隨之下降，這個溫度信號會告訴大腦：「現在是深層睡眠的時候了。」

4.回顧今天 列明天待辦清單

數羊對很多人來說太無聊，根本無法讓繁忙的大腦停下來。Deborah建議改用「逆序回顧法」：從睡前看的電視節目開始，倒回去回想今天的晚餐、午餐、早餐、工作內容、通勤時聽的音樂……越詳細越好。讓大腦專注於這個任務，就沒有餘裕去想那些讓你睡不著的煩惱。

另一個方法則來自《實驗心理學期刊》的研究：花五分鐘寫下未來五天的待辦清單，比回顧當天日記更能幫助入睡。而且清單寫得越詳細具體，入睡速度越快。這可能是因為把「未完成的事」具體寫下後，大腦便能放下這些懸念，安心進入夢鄉。（王郁婷）

精華 FAQ

  • 核心觀念是別再靠數羊，而是用較能放鬆身心的方法入睡。醫師提出4招自然助眠技巧，重點在降低焦慮、讓大腦停止過度運作，進而改善入睡困難。

  • 反向心理是刻意告訴自己「不要睡著」，用來打破越想睡越焦慮的惡性循環；4-7-8呼吸法則透過吸、停、吐的節奏放鬆身體，讓大腦接收到可以休息的訊號。

  • 睡前1到1.5小時洗熱水澡可透過體溫下降幫助大腦進入睡眠模式；而把未完成事項寫成具體待辦清單，能減少腦中懸念，讓思緒更容易放下。

失智症 失眠

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