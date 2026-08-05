改善女性更年期 多吃蛋白質+3類運動

豆腐、豆漿等優質蛋白質，含有植物性雌激素「大豆異黃酮」，有助改善部分更年期症狀。(圖／123RF)

更年期是女性卵巢功能逐漸衰退至停經前後的過渡時期，醫師表示，更年期不是疾病，而是人生必經階段，不必害羞或一味忍耐；若症狀已影響生活品質，應及早就醫評估，必要時接受治療，並搭配規律運動、均衡飲食及充足睡眠。

台灣新光醫院婦產科主治醫師謝汶圻指出，女性正常月經約每月一次，但45歲後，月經可能逐漸延長至2、3個月才來一次，經血量也可能改變，若已一年未有月經，即可視為停經。常見症狀包括熱潮紅、盜汗、失眠、情緒起伏、焦慮或憂鬱，有些人因整晚無法安睡，導致白天精神不濟、工作效率下降，甚至影響家庭生活。

台灣馬偕紀念醫院婦產部主治醫師莊馥璟提醒，睡眠障礙成因很多，並非所有失眠都與更年期有關。30、40歲女性即使尚未停經，也可能因工作壓力或情緒導致失眠；若因夜間熱潮紅、大量流汗而驚醒，則可能與荷爾蒙變化有關。

停經初期 骨密度快速下降

更年期影響遍及全身，謝汶圻表示，雌激素下降會使新陳代謝變慢，增加血脂異常、三高 及心血管疾病 風險，也容易出現陰道乾澀、頻尿、漏尿等泌尿生殖道症狀。

骨骼健康更不可忽視。莊馥璟表示，停經後雌激素快速下降，骨質流失速度超過骨質形成，停經初期骨密度每年約下降3%至5%，骨折風險明顯增加。真正令人擔心的是跌倒後造成骨折，一旦高齡女性因此長期臥床，不僅生活品質下降，也可能增加失能及死亡風險。因此建議40多歲開始重視骨骼保健，適量補充鈣質與維生素D，並養成規律運動習慣。

對於症狀明顯者，荷爾蒙治療仍是目前主要治療方式。謝汶圻表示，研究顯示，在停經5年內開始接受荷爾蒙補充治療，改善症狀及保護骨骼、代謝健康的效果較佳；若停經超過10年才開始使用，保護效益有限，反而可能增加中風及血栓風險，因此須由醫師依個人病史評估是否適合。

謝汶圻提醒，荷爾蒙治療非人人適用，使用前須完整評估；若考慮植物性荷爾蒙、大豆異黃酮等保健品，也應先諮詢醫師，並定期接受子宮頸抹片、子宮超音波及乳房檢查，不宜自行長期服用而未追蹤。

北市聯醫副總院長、婦產部部主任張芳維說，理想的更年期照護應建立在醫病充分溝通與共享決策的基礎上，醫師需根據每位女性的年齡與停經年限、症狀嚴重程度、個人與家族病史、心血管與骨質健康狀況，以及生活品質需求進行全面性評估，與患者共同討論治療選項的利弊，制定最適合的個人化治療計畫。

●每日每公斤體重攝取1-1.2克蛋白質 ：由於更年期後新陳代謝下降，蛋白質攝取更顯重要。莊馥璟建議，每日每公斤體重攝取約1至1.2公克蛋白質，例如體重50公斤的女性，每天可攝取約50至60公克蛋白質，以維持肌肉量。

●適量攝取Omega-3、豆類：富含Omega-3不飽和脂肪酸的健康油脂，有助抗發炎及保護心血管；豆漿、豆腐、毛豆等豆製品除了提供優質蛋白質，也含有植物性雌激素「大豆異黃酮」，有助改善部分更年期症狀，可適量納入日常飲食。

●有氧、重訓、伸展運動：更年期女性可從三大類型運動著手。莊馥璟表示，首先是快走、慢跑、跳舞及爬樓梯等有氧運動，有助刺激骨骼、維持骨密度；其次為啞鈴、彈力帶及器械訓練等阻力運動，可增加肌肉量、預防肌少症，並提升基礎代謝率；另外，瑜伽、皮拉提斯等平衡與伸展運動，則能增強核心肌群、提升平衡能力，降低跌倒風險。(沈能元、翁唯真)

更年期是人生必經階段，若症狀已影響生活品質，應及早就醫評估，必要時接受治療，並搭配規律運動、均衡飲食及充足睡眠。(圖／AI生成)