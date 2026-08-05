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性欲降低、勃起異常 男性更年期2大典型症狀

沈能元
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男性更年期最具代表性的兩項症狀，是「性欲降低」與「勃起功能異常」。(圖／123R...
男性更年期最具代表性的兩項症狀，是「性欲降低」與「勃起功能異常」。(圖／123RF)

不少男性約40歲後，開始覺得體力變差、容易疲倦、沒有活力，工作表現變差，甚至出現性欲降低、勃起功能不如以往等情形，往往以為只是工作太累或年紀增長所致。醫師表示，男性若出現上述症狀，就可能與男性更年期有關。不過，男性不像女性停經後荷爾蒙快速下降，睪固酮通常會隨年齡逐漸減少，因此症狀較不明顯，許多人未察覺自己已步入男性更年期。

台灣新光醫院泌尿科主治盧昱成指出，臨床上診斷男性更年期，第一步會先詢問症狀，其中最具代表性的兩項症狀，就是「性欲降低」與「勃起功能異常」。若患者明顯覺得對性行為興趣下降，或在性行為時發現陰莖硬度、持久度變差，就可能與睪固酮低下有關。

但真正要確認是否為睪固酮低下，仍須抽血檢查。盧昱成表示，睪固酮濃度通常在上午較高，因此建議於上午7點至10點抽血檢查，結果較具參考價值；臨床上通常會綜合症狀與抽血結果判斷，部分醫師會以總睪固酮低於每分升300至350奈克（ng/dL）作為參考標準。

睪固酮下降 易被當疲勞

盧昱成表示，男性更年期與女性最大的不同，在於女性停經後雌激素可能在短時間內明顯下降，症狀相對劇烈；男性的睪固酮則多是隨年齡逐年緩慢下降，像階梯式一點一點退化，因此更容易被忽略。不少男性因工作忙碌或社會角色期待等因素，常將症狀視為老化或疲勞，而忽略就醫。

臨床上，不少男性因勃起功能障礙求診，進一步抽血後才發現睪固酮偏低，已步入男性更年期。

盧昱成表示，男性約40歲後睪固酮會隨年齡逐漸下降，若合併肥胖、新陳代謝異常或生活習慣不佳，症狀甚至可能提早出現。

若確認為睪固酮低下，可考慮補充睪固酮，但並非所有人都適合。盧昱成提醒，轉移性攝護腺癌或男性乳癌患者通常不建議接受睪固酮治療，因荷爾蒙可能刺激癌細胞生長。此外，40多歲男性若仍有生育需求，也不建議補充睪固酮，因外來睪固酮可能抑制睪丸製造精子，影響生育能力。

凝膠劑型 可自行塗抹

睪固酮補充方式包括口服藥、針劑、凝膠及鼻噴劑等。盧昱成表示，早期口服藥物可能增加肝臟負擔，且血中濃度波動較大，目前已較少使用。針劑則分為短效及長效，短效約每2至4周施打一次，長效約每3個月施打一次，但仍可能出現血中濃度波動。近年較常使用的是凝膠劑型，患者每天洗澡後可自行塗抹於肩膀、上臂或腹部等部位，藥物經皮膚緩慢吸收，血中濃度也較穩定。

盧昱成提醒，使用凝膠時應避免塗抹於容易與他人皮膚直接接觸的部位，塗抹後應待凝膠完全乾燥，再與伴侶或家人有皮膚接觸，以免他人接觸藥物，造成不必要的荷爾蒙影響。

若男性不願補充睪固酮，最重要的改善方式仍是調整生活型態。盧昱成建議，規律運動有助維持正常睪固酮分泌，除了跑步、游泳等有氧運動外，也可適度加入重量訓練。此外，肥胖會影響睪固酮分泌，因此控制體重、減少高油高熱量飲食、維持規律作息，也都是重要的保養方式。

至於坊間常見的壯陽藥或男性保健食品，盧昱成不建議自行購買服用，因成分與來源未必清楚，也可能延誤疾病診斷。

睪固酮通常會隨年齡逐漸減少，症狀較不明顯，許多人未察覺自己已步入男性更年期。且不...
睪固酮通常會隨年齡逐漸減少，症狀較不明顯，許多人未察覺自己已步入男性更年期。且不少人因工作忙碌常將症狀視為老化或疲勞，而忽略就醫；示意圖。(圖／123RF)

精華 FAQ

  • 臨床上最具代表性的2項症狀是性欲降低與勃起功能異常。若對性行為興趣明顯下降，或發現陰莖硬度、持久度變差，都可能與睪固酮低下有關。

  • 除了詢問症狀，還要抽血檢查睪固酮濃度，且建議在上午7點至10點驗血較準。醫師通常會結合症狀與數值判斷，部分會以總睪固酮低於300至350 ng/dL作為參考。

  • 轉移性攝護腺癌、男性乳癌患者通常不適合補充睪固酮，40多歲若仍有生育需求也要避免。若不治療，可透過規律運動、重量訓練、控制體重與飲食作息來改善。

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