我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

奇異果、青豌豆膳食纖維豐富 改善便祕效果不輸香蕉

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
奇異果是幫助排便的首選水果，青豌豆則是高纖蔬菜代表，兩者有助維持腸道順暢。(圖/...
奇異果是幫助排便的首選水果，青豌豆則是高纖蔬菜代表，兩者有助維持腸道順暢。(圖/123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：奇異果含可溶與不可溶纖維，有助增加糞便體積並軟化糞便。
  • 重點二：每天吃2顆奇異果連續4周，可增加排便次數並減輕腹脹不適。
  • 重點三：青豌豆纖維與水分充足，適合搭配全穀一起改善便祕。

便祕不只讓人腹脹難受，也反映纖維、水分與活動量不足。專家指出，奇異果是幫助排便的首選水果，青豌豆則是高纖蔬菜代表；兩者搭配充足喝水與規律活動，更有助維持腸道順暢。

排便不順時，許多人第一時間想到吃香蕉、喝優酪乳或補充益生菌，但實際上，有比香蕉更適合的蔬果。

根據「Prevention」及「Eating Well」訪問胃腸科醫師及註冊營養師，他們將奇異果列為最有助排便的水果，青豌豆則是值得加入日常飲食的高纖蔬菜。

並且，想改善便祕，關鍵仍是攝取足夠的膳食纖維與水分。

奇異果含鎂 可改善糞便乾硬

奇異果同時含有可溶性與不可溶性纖維。不可溶性纖維能增加糞便體積、促進腸道蠕動；可溶性纖維則可吸收水分，讓糞便較柔軟、更容易排出。奇異果還含有奇異果蛋白酶，可協助蛋白質消化；另外也提供鎂、鉀、維生素C與維生素E等營養素。其中，鎂具有吸引水分進入腸道的作用，可能有助改善糞便乾硬。

一項刊登於「美國腸胃病學期刊」針對慢性便祕及便祕型腸躁症患者的研究發現，每天吃兩顆奇異果、連續四周，可增加自然排便次數，並減輕部分腹脹與腸胃不適。效果顯示，奇異果不只是纖維來源，也可能透過水分、酵素與植物化合物共同幫助腸道運作。

並且若能接受果皮上的絨毛，「克里夫蘭診所」更建議將奇異果洗淨後連皮食用。相較只吃果肉，連皮吃可增加約七成以上的膳食纖維。

怕口感粗糙的人，可選擇表皮較光滑的黃金奇異果，或先用乾淨刷具輕刷果皮、切成薄片食用。腸胃敏感或平時纖維攝取較少者，仍應從少量開始，避免突然增加太多纖維造成脹氣。

青豌豆 縮短糞便停留腸道時間

在蔬菜方面，營養師推薦青豌豆。每杯煮熟的青豌豆約含9公克膳食纖維，其中約七成是不溶性纖維，可增加糞便體積、縮短糞便停留在腸道的時間。

其餘可溶性纖維則能吸收水分、滋養腸道菌，協助維持較柔軟的糞便。青豌豆本身約八成是水，也含有鎂，因此能同時補充纖維、水分與有助排便的礦物質。

青豌豆可加入炒飯、濃湯、沙拉、燉飯或蒸蛋中，也能與糙米、燕麥等全穀類搭配，提升整餐的纖維量。

不過，改善便祕，不能只靠單一水果，除了多吃富含纖維的蔬果之外，要改善便祕，日常還應掌握以下原則：

1.纖維逐漸增加：蔬菜、水果、豆類、全穀與堅果都能補充纖維，但增加速度太快可能腹脹。

2.水分要充足：纖維需要水分才能發揮作用，只增加纖維卻喝水不足，反而可能使糞便更乾。

3.規律活動：走路、伸展與腹部活動有助刺激腸道蠕動。

4.建立排便習慣：有便意時不要忍耐，也可在早餐後固定留時間上廁所。

奇異果是幫助排便的首選水果，青豌豆則是高纖蔬菜代表，兩者有助維持腸道順暢。(圖/...
奇異果是幫助排便的首選水果，青豌豆則是高纖蔬菜代表，兩者有助維持腸道順暢。(圖/123RF)

精華 FAQ

  • 奇異果同時含有可溶性與不可溶性纖維，能增加糞便體積、吸收水分並促進腸道蠕動；另含鎂與酵素，還可能幫助糞便變軟，對便祕更有利。

  • 文中提到一項刊登於美國腸胃病學期刊的研究，慢性便祕與便祕型腸躁症患者每天吃2顆奇異果、連續4周後，自然排便次數增加，腹脹與不適也有減輕。

  • 青豌豆每杯約有9公克纖維，適合加入炒飯、沙拉或燉飯補充纖維與水分；同時應逐步增加蔬果、豆類與全穀攝取，並確保喝水充足、維持運動與固定排便習慣。

便祕 奇異果 纖維

上一則

名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

延伸閱讀

便祕、腹瀉、噁心...醫：吃對食物好得快

便祕、腹瀉、噁心...醫：吃對食物好得快
補水也補膳食纖維 夏季10高含水蔬果 第一名不是西瓜

補水也補膳食纖維 夏季10高含水蔬果 第一名不是西瓜
清熱消暑 夏天吃苦瓜有5大好處

清熱消暑 夏天吃苦瓜有5大好處
助降血壓、活化大腦 甜菜根怎麼吃最健康

助降血壓、活化大腦 甜菜根怎麼吃最健康

熱門新聞

睡前十大傷腎行為，一次喝下大量的水竟也上榜。（AI生成）

睡前喝水也上榜 醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

2026-08-02 04:30
頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、甚至短暫昏厥等五大症狀，可能是心臟發出的警訊，有時會合併冒冷汗、頭暈等，若症狀反覆出現，應盡速接受心臟專科評估；示意圖。（聯合報系資料照）

名人猝逝「不是一夕發生」 醫：猝死前5大警訊 胸悶、喘別再忍

2026-08-03 18:44
生菜沙拉。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

🎙️一盤沙拉為什麼會吃出寄生蟲而導致嚴重腹瀉？

2026-07-28 09:35
營影師提醒，魚肝油與魚油雖然名稱相近，但來源、成分及補充目的完全不同。（123RF）

魚肝油不等於魚油 40歲男想降血脂竟補錯多年 營養師：三大保健迷思

2026-07-29 04:49
藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，26日傳出猝死意外。（民視提供）

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

2026-07-26 17:12
專家提醒，營養師首推無鹽核桃作為飛機零食，方便攜帶又能增加飽足感，因為核桃可穩定血糖、舒緩時差，並有助長途飛行後更好入睡；示意圖。（圖／123RF）

搭飛機吃什麼最健康？專家首推1款常溫零食助穩定血糖

2026-07-28 02:00

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她