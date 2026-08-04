奇異果、青豌豆膳食纖維豐富 改善便祕效果不輸香蕉
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便祕不只讓人腹脹難受，也反映纖維、水分與活動量不足。專家指出，奇異果是幫助排便的首選水果，青豌豆則是高纖蔬菜代表；兩者搭配充足喝水與規律活動，更有助維持腸道順暢。
排便不順時，許多人第一時間想到吃香蕉、喝優酪乳或補充益生菌，但實際上，有比香蕉更適合的蔬果。
根據「Prevention」及「Eating Well」訪問胃腸科醫師及註冊營養師，他們將奇異果列為最有助排便的水果，青豌豆則是值得加入日常飲食的高纖蔬菜。
並且，想改善便祕，關鍵仍是攝取足夠的膳食纖維與水分。
奇異果含鎂 可改善糞便乾硬
奇異果同時含有可溶性與不可溶性纖維。不可溶性纖維能增加糞便體積、促進腸道蠕動；可溶性纖維則可吸收水分，讓糞便較柔軟、更容易排出。奇異果還含有奇異果蛋白酶，可協助蛋白質消化；另外也提供鎂、鉀、維生素C與維生素E等營養素。其中，鎂具有吸引水分進入腸道的作用，可能有助改善糞便乾硬。
一項刊登於「美國腸胃病學期刊」針對慢性便祕及便祕型腸躁症患者的研究發現，每天吃兩顆奇異果、連續四周，可增加自然排便次數，並減輕部分腹脹與腸胃不適。效果顯示，奇異果不只是纖維來源，也可能透過水分、酵素與植物化合物共同幫助腸道運作。
並且若能接受果皮上的絨毛，「克里夫蘭診所」更建議將奇異果洗淨後連皮食用。相較只吃果肉，連皮吃可增加約七成以上的膳食纖維。
怕口感粗糙的人，可選擇表皮較光滑的黃金奇異果，或先用乾淨刷具輕刷果皮、切成薄片食用。腸胃敏感或平時纖維攝取較少者，仍應從少量開始，避免突然增加太多纖維造成脹氣。
青豌豆 縮短糞便停留腸道時間
在蔬菜方面，營養師推薦青豌豆。每杯煮熟的青豌豆約含9公克膳食纖維，其中約七成是不溶性纖維，可增加糞便體積、縮短糞便停留在腸道的時間。
其餘可溶性纖維則能吸收水分、滋養腸道菌，協助維持較柔軟的糞便。青豌豆本身約八成是水，也含有鎂，因此能同時補充纖維、水分與有助排便的礦物質。
青豌豆可加入炒飯、濃湯、沙拉、燉飯或蒸蛋中，也能與糙米、燕麥等全穀類搭配，提升整餐的纖維量。
不過，改善便祕，不能只靠單一水果，除了多吃富含纖維的蔬果之外，要改善便祕，日常還應掌握以下原則：
1.纖維逐漸增加：蔬菜、水果、豆類、全穀與堅果都能補充纖維，但增加速度太快可能腹脹。
2.水分要充足：纖維需要水分才能發揮作用，只增加纖維卻喝水不足，反而可能使糞便更乾。
3.規律活動：走路、伸展與腹部活動有助刺激腸道蠕動。
4.建立排便習慣：有便意時不要忍耐，也可在早餐後固定留時間上廁所。
奇異果同時含有可溶性與不可溶性纖維，能增加糞便體積、吸收水分並促進腸道蠕動；另含鎂與酵素，還可能幫助糞便變軟，對便祕更有利。 文中提到一項刊登於美國腸胃病學期刊的研究，慢性便祕與便祕型腸躁症患者每天吃2顆奇異果、連續4周後，自然排便次數增加，腹脹與不適也有減輕。 青豌豆每杯約有9公克纖維，適合加入炒飯、沙拉或燉飯補充纖維與水分；同時應逐步增加蔬果、豆類與全穀攝取，並確保喝水充足、維持運動與固定排便習慣。
精華 FAQ
奇異果同時含有可溶性與不可溶性纖維，能增加糞便體積、吸收水分並促進腸道蠕動；另含鎂與酵素，還可能幫助糞便變軟，對便祕更有利。
文中提到一項刊登於美國腸胃病學期刊的研究，慢性便祕與便祕型腸躁症患者每天吃2顆奇異果、連續4周後，自然排便次數增加，腹脹與不適也有減輕。
青豌豆每杯約有9公克纖維，適合加入炒飯、沙拉或燉飯補充纖維與水分；同時應逐步增加蔬果、豆類與全穀攝取，並確保喝水充足、維持運動與固定排便習慣。
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