中風不是老人專利 維持血管健康3個習慣快改掉

多吃鮭魚、菠菜、鷹嘴豆有助維持血管健康。(圖／123RF)

心腦血管中風 愈來愈年輕化，已非老年人專利。久坐、外食、高鹽飲食、飲酒等生活習慣，都可能悄悄提高風險。心臟科醫師提醒，中風其實是最容易預防的疾病之一，只要從日常飲食與生活做起，就能大幅降低發生機率。

別整天久坐：每天運動30分鐘，不代表可以放心久坐一整天。

研究發現，即使有固定運動習慣，如果一天大部分時間都坐著，心血管與中風風險仍會增加。長時間久坐可能影響血液循環，降低胰島素敏感性，也會增加高血壓 及動脈硬化風險。

建議每坐30至60分鐘就起身活動幾分鐘，利用走路、爬樓梯、做家事等增加日常活動量。

喝酒要適量：過去不少人認為適量飲酒、尤其紅酒有益心血管健康，但近年研究顯示，即使適量飲酒，也可能增加心房顫動、高血壓及中風風險。

醫師提醒，若平時沒有喝酒習慣，不需要為了保健開始飲酒；有飲酒習慣者也應盡量減量，避免集中在假日大量飲酒。

外食別吃太鹹：速食、披薩、加工肉品、湯麵及各種醬料，都可能讓一天鈉攝取量超標。長期高鈉飲食容易造成血壓升高，而高血壓正是中風最重要的危險因子之一。

外食族點餐時可選擇清蒸、水煮、少醬料，並減少加工食品，有助控制鈉攝取。

多吃鮭魚、菠菜、鷹嘴豆有助維持血管健康。(圖／123RF)

維持血管健康 多吃5食物

營養師指出，採用富含全穀物、蔬果、豆類與優質油脂的地中海飲食，能將高危險群的中風風險降低 40%。建議將以下幾種食物納入日常飲食。

鮭魚：富含Omega-3脂肪酸，有助降低三酸甘油脂，維持血管健康，也提供維生素B6、B12，可幫助降低同型半胱胺酸濃度。

菠菜：富含葉酸及鎂，研究顯示，攝取足夠葉酸及鎂，與較低中風風險有關。

鷹嘴豆：富含植物性蛋白質、膳食纖維及維生素B群，可加入沙拉、濃湯或咖哩，不僅增加飽足感，也有助控制血糖。

大豆製品：如豆腐、毛豆等都是優質植物性蛋白質來源，也含有異黃酮等植化素，有助維持血管彈性。

咖啡：研究指出，適量黑咖啡中的多酚有助維持血壓健康。不過應減少糖漿、奶精及大量糖分添加，以免抵消健康效益。

多吃鮭魚、菠菜、鷹嘴豆有助維持血管健康。(本報資料照片)

3個症狀 判斷是否中風

太多人無預警的突然中風，因此懂得辨識中風徵兆，盡快送醫很重要，因為中風治療最重要的就是「搶時間」，愈早接受治療，愈有機會降低失能風險。

台灣腦中風病友協會理事長林信光醫師曾受訪提醒，當身邊有人出現疑似中風症狀時，可透過簡單三招初步判斷：

微（微笑）：觀察面部表情是否不對稱、口角歪斜。

舉（舉手）：雙手平舉，觀察是否有一側手臂無力垂下。

說（說你好）：觀察說話是否口齒不清或無法表達。

一旦符合上述任一症狀，務必爭取時間治療。若能在發作後4.5小時內進行靜脈血栓溶解手術，或24時內施行動脈取栓術，就能大幅降低失能與死亡風險。