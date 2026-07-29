薑母鴨夏天也開賣 中醫：適量生薑護胃、忌過度進補

台南有薑母鴨業者選在盛夏暑假期間營業，吸引民眾體驗不同於冬季的用餐氛圍，不過，中醫師也提醒，夏吃薑有原則，適量生薑可護胃，但切忌過度進補。（民眾提供）

俗諺「冬吃蘿蔔夏吃薑」流傳已久，但炎炎夏日吃薑是否有益健康？奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，「夏吃薑」確實有中醫養生理論依據，不過並非人人都需要刻意大量吃薑，而是應配合節氣、生活習慣及個人體質適量食用，重點在於保護脾胃、避免過度貪涼。

一般人多半認為薑母鴨是冬季進補料理，但台灣台南有業者卻反其道而行，選在盛夏暑假期間開幕。業者表示，夏季本就是淡季，因此抱持「淡季經營」的心態開店，許多店家一年僅休息3個月，希望藉此維持全年穩定營運，也讓員工有較穩定的工作與收入。

業者提到，雖然夏天來客數不及冬季，但透過推出優惠方案，加上店面鄰近運河，民眾可一邊吹著河風、一邊享用薑母鴨，也吸引不少饕客體驗不同於冬天的夏日用餐氛圍。

莊照宇指出，「夏吃薑」重點不是讓身體變得更熱，而是在暑熱、暑濕以及過度貪涼之間，適度保護脾胃陽氣，因此可在料理時適量加入新鮮生薑，像是一般煮湯、炒菜加入2至4片生薑即可，若食用後出現胃部舒適、腹脹改善，代表適合自身體質，但若出現胃灼熱、口乾、喉嚨痛或胃酸逆流，則應減少食用。

莊照宇說，現代人夏季常待在冷氣房、飲用冰飲、吃冰品等，易讓脾胃反覆受到冷刺激，吃薑雖能溫胃散寒，但薑母鴨含大量老薑、麻油、米酒及高油高鹽湯底等，易造成口乾、便秘、胃食道逆流等不適，也容易上火，因此，夏季養生應以均衡飲食、少油少糖、適量補充水分、規律運動、充足睡眠及避免過度貪涼為原則。