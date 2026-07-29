魚肝油不等於魚油 40歲男想降血脂竟補錯多年 營養師：三大保健迷思

營影師提醒，魚肝油與魚油雖然名稱相近，但來源、成分及補充目的完全不同。（123RF）

魚油 跟魚肝油僅一字之差，來源、功效卻差很多！一名40多歲上班族因健檢發現三酸甘油脂偏高，希望透過補充Omega-3改善血脂，沒想到多年後才發現補錯了，一直吃的竟不是魚油，而是魚肝油。

聯青診所營養師徐景宜表示，這位上班族平時外食、應酬頻繁，多年前健檢發現三酸甘油脂偏高，自行購買保健食品調整血脂。直到接受營養諮詢時，被問到每天補充的魚油含有多少EPA、DHA，他回家仔細查看產品標示，才發現一字之差，真的差很大。

徐景宜指出，魚肝油與魚油雖然名稱相近，但來源、成分及補充目的完全不同。魚肝油主要由魚類肝臟萃取，含有維生素A及維生素D；魚油則由魚類脂肪萃取，富含Omega-3脂肪酸中的EPA及DHA。若只是看到產品名稱就購買，而沒有確認成分與用途，即使長期補充，也無法達到原本期待的保健效果。

徐景宜說，許多民眾願意花錢購買保健食品，卻未必清楚產品的主要成分、實際攝取量，以及自己真正需要補充什麼，常陷入「有吃就好」的迷思，最後不但花了冤枉錢，也錯失改善健康的機會。

徐景宜整理出民眾最常見的三大保健品迷思：

1.只看品名 不看成分

以益生菌為例，不同產品使用的菌株、菌數及配方都可能不同，有些著重調節免疫，有些則以幫助排便、維持消化機能為主要訴求，因此不能只看到「益生菌」三個字，就認為所有產品效果都一樣。

2.有吃就代表吃得夠

以魚油為例，包裝標示的魚油總量，不等於真正具有生理作用的EPA與DHA含量。維生素D等保健品，也應確認每份含量、每日建議食用量及實際攝取量，不是只看自己有沒有吃。選購時應仔細閱讀營養標示，了解實際有效成分，才能判斷目前的補充方式是否符合需求。

3.吃一種保健品 就以為所有營養都補足

不少人固定補充B群，就認為營養已經足夠；也有人平時蔬果攝取不足，卻期待靠一顆綜合維他命補回所有營養缺口。徐景宜強調，不同營養素各有不同功能，保健食品也無法完全取代均衡飲食，若日常飲食長期失衡，只補充單一產品，仍可能忽略其他重要營養素。

民眾在購買保健食品前，應先盤點自己的飲食內容、生活型態及健康狀況，了解目前已補充哪些營養、每天實際攝取多少，再依照自身需求選擇適合的產品。若有血脂異常、慢性疾病或長期服藥，也應先諮詢醫師或營養師，避免補充方式與自身需求不符。