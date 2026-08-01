熱傷害不是休息就沒事 熱中暑出現抽搐昏迷恐致命

醫師提醒，熱中暑前常先出現熱衰竭，症狀含大量流汗、頭暈與無力，核心體溫若超過40℃且意識改變，須立即送醫急救；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熱傷害是一條光譜，從熱疹、熱痙攣到熱衰竭與熱中暑。

熱傷害是一條光譜，從熱疹、熱痙攣到熱衰竭與熱中暑。 重點二： 核心體溫超過40℃且意識改變，代表熱中暑需立即送醫。

核心體溫超過40℃且意識改變，代表熱中暑需立即送醫。 重點三：熱衰竭可先降溫補水，冰水浸泡是最快有效的降溫方式。

夏季高溫屢創新高，熱傷害風險也隨之增加。醫師提醒，熱中暑並非突然發生，而是身體散熱機制一步步失效的結果。

若熱衰竭沒有及時降溫，可能在短時間內惡化為熱中暑，甚至造成多重器官衰竭，危及生命。

許多人以為熱衰竭和熱中暑是兩種不同疾病，但醫師指出，它們其實屬於同一條熱傷害光譜，只是嚴重程度不同。

最輕微的是熱疹（又稱汗疹、痱子），常因大量流汗造成汗腺阻塞，出現刺癢、紅疹；接著可能發展為熱痙攣，因大量流汗流失水分及電解質，導致小腿、手臂等部位肌肉抽筋。

若身體持續無法透過流汗有效散熱，就可能進一步發展成熱衰竭；後續若仍未及時降溫，核心體溫持續升高、超過40℃，並伴隨意識改變等神經學症狀，就可能演變成危及生命的熱中暑。

體溫破40℃、意識混亂 快送醫

熱中暑發生前身體會有4個變化階段：

第一階段：身體努力散熱

當氣溫升高時，人體會加快心跳、擴張皮膚血管，並透過大量流汗將熱散發出去，以維持約37℃的核心體溫。

這時可能開始出現口渴、皮膚發熱、臉部潮紅、疲倦等反應，只要及時補充水分、移至陰涼或有空調的地方休息，多數人都能恢復。

第二階段：熱衰竭開始出現

如果持續曝曬高溫或劇烈運動，又沒有補充足夠水分及電解質，身體散熱能力便會逐漸跟不上產熱速度，開始出現熱衰竭。

常見症狀包括：

．大量流汗

．頭痛、頭暈

．噁心、嘔吐

．全身無力、疲倦

．心跳加快

．肌肉痙攣

．體溫升高（通常介於38至40℃）

這時代表身體已經無法有效散熱，若沒有立即降溫，病情可能在短時間內持續惡化。

第三階段：腦部開始受到高溫影響

當核心體溫持續升高，人體調節體溫的能力可能逐漸失效。

患者除了高燒外，還可能開始出現：

．注意力不集中

．反應變慢

．說話含糊

．走路不穩

．精神恍惚

．暈厥

醫師指出，腦部通常是最早受到高溫影響的器官，因此意識改變是判斷熱中暑的重要警訊。

第四階段：熱中暑，可能迅速危及生命

若核心體溫超過40℃，並伴隨意識混亂、抽搐或昏迷等神經學症狀，就可能已經發展成熱中暑。

此時人體散熱機制幾乎完全失效，持續高溫可能造成腦部、心臟、肝臟、腎臟等重要器官受損，嚴重時甚至引發多重器官衰竭，死亡風險大幅增加，因此屬於必須立即送醫的醫療急症。

值得注意的是，典型熱中暑患者可能出現乾熱皮膚，但因劇烈運動引起的熱中暑患者仍可能持續大量流汗，因此不能以有沒有流汗判斷是否為熱中暑。

5方法降溫 少量多次補充水分

若出現熱衰竭症狀，應立即停止活動，並採取以下措施：

1.移至陰涼或有空調的環境。

2.鬆開或脫掉多餘衣物。

3.少量多次補充水分或含電解質飲料。

4.用冷水沖淋身體、濕毛巾擦拭，或將冰袋放在頸部、腋下及鼠蹊部等大血管通過的位置協助降溫。

5.若有條件，冰水浸泡是目前公認最快、最有效的降溫方式，尤其適用於運動型熱中暑。

如果降溫30分鐘後症狀仍未改善，或已出現意識混亂、步態不穩、抽搐、昏迷等神經學症狀，應立即撥打119送醫，不要自行開車前往醫院。

任何人在炎熱潮濕環境下都有可能發生熱傷害，但以下族群風險更高：

．嬰幼兒及65歲以上長者。

．長時間在戶外工作或運動者。

．未補充足夠水分、飲酒者。

．剛進入高溫環境、尚未適應氣候者。

．服用利尿劑等藥物，或患有慢性疾病者。

醫師提醒，人體需要數天到數週才能逐漸適應高溫環境，因此天氣突然變熱時，更應循序漸進增加戶外活動時間，避免一開始就從事高強度運動。

預防熱傷害5原則：

1.避免在上午10點至下午4點長時間曝曬。

2.少量多次補充水分，不要等口渴才喝。

3.穿著淺色、寬鬆、透氣衣物。

4.高溫時避免劇烈運動，必要時增加休息時間。

5.留意同行者及長者、幼童是否出現熱傷害警訊，及早協助降溫並就醫。

醫師強調，熱中暑是可以預防的。只要及早辨識熱衰竭警訊、立即降溫並適時就醫，就有機會避免演變成危及生命的熱中暑。