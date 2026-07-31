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血壓夏季波動大 3C管理法早發現 「722」原則助監測

廖靜清
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專家建議，成人應養成量血壓習慣，掌握「722」原則，觀察血壓變化。（圖／123R...
專家建議，成人應養成量血壓習慣，掌握「722」原則，觀察血壓變化。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

夏季高溫與室內外溫差容易造成血壓波動，國健署呼籲成人落實722量測原則與3C管理法，及早發現高血壓並降低心臟病、中風與腎病風險。

炎炎夏日，高溫酷暑加上頻繁進出冷氣房，容易因流汗、水分流失及室內外溫差過大，導致血壓波動大。專家提醒，除了預防中暑、適時補充水分，更應留意血壓變化，尤其高血壓初期大多沒有明顯症狀，許多人發病才知罹病，呼籲成人養成規律量測血壓的習慣，掌握「722」量測原則及「3C」健康管理法，才能及早發現異常。

以台灣為例，根據調查，20歲以上成人高血壓盛行率約30.4%，等於每三人就有近一人罹患高血壓，而有超過三成患者不知道自己血壓已經偏高。台灣國健署指出，高血壓是心臟病、腦中風及慢性腎臟病的重要危險因子。高血壓常被稱為「沉默殺手」，平時沒有不舒服，不代表血壓正常，唯有定期量測，才能及早發現、及早治療。

為協助民眾建立正確量血壓習慣，國健署推廣「722」血壓量測原則，即連續七天量測、每天早晚各量兩次、每次量兩遍並取平均值。而18歲以上民眾至少每年應執行一次「722」，即使無法連續量滿七天，只要開始量測並持續記錄，也有助於掌握血壓變化，提供診療時的重要參考。

除了規律量血壓，國健署也提出「3C」血壓管理概念，包括Check（定期量測）、Change（改變生活習慣）及Control（控制血壓）。其中，Check提醒18歲以上成人每年至少執行一次722量測；Change則強調少油、少鹽、多蔬果，維持規律運動、健康體重，並戒菸、避免過量飲酒。Control則是提醒，若經醫師診斷需要服用降血壓藥物，務必依照醫囑規律服藥。

國健署提醒，若發現血壓持續偏高、波動明顯，或伴隨頭暈、胸悶、呼吸困難、視力模糊等症狀，應盡速就醫，由醫師進一步評估與治療，切勿自行判斷或拖延。夏季高溫容易造成血壓波動，更應提高警覺，落實血壓管理原則，才能遠離心臟病、腦中風及慢性腎臟病等重大疾病的威脅。

精華 FAQ

  • 因為高溫流汗會造成水分流失，頻繁進出冷氣房也會帶來明顯溫差，這些因素都可能讓血壓上下波動，增加身體不適與健康風險。

  • 722是指連續7天量測、每天早晚各量2次、每次量2遍並取平均值。18歲以上民眾至少每年執行1次，持續記錄也有助醫師判讀。

  • 3C包括Check、Change、Control。Check是定期量血壓；Change是少油少鹽、多蔬果、運動與戒菸；Control則是依醫囑規律服藥控制血壓。

中風 心臟病 高血壓

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