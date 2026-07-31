沒發燒卻打冷顫？ 7常見原因 出現這些症狀應快就醫

甲狀腺功能低下會有容易疲倦、情緒低落的症狀。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 沒有發燒卻一直打冷顫，可能只是受寒或情緒反應，也可能是感染、低血糖、甲狀腺低下等疾病警訊；若伴隨異常症狀或持續不退，應及早就醫。

許多人一想到全身發冷，就會聯想到感冒、流感或新冠肺炎等令人不舒服的疾病。很多時候，發冷確實會伴隨發燒，也就是體溫達到攝氏38°C以上。但如果身體不停發抖，體溫卻沒有升高，除了低溫環境外，也可能跟感染、甲狀腺功能低下、低血糖、脫水與荷爾蒙變化等情況有關。

美國家庭醫學醫師Connor O'Sullivan表示，最常見的是體溫下降，或是受到驚嚇、感到焦慮時出現發冷。此外，貧血、甲狀腺功能低下、低血糖等慢性疾病也可能造成發冷；更年期等荷爾蒙變化、藥物副作用，甚至更嚴重的健康問題也可能是原因。

美國家庭醫師Mike Sevilla表示，發冷是身體試圖調節核心體溫時產生的反應。身體會讓肌肉收縮與放鬆，試圖讓體溫升高，有些人會把這種反應稱為顫抖。

家庭醫學醫師David Cutler表示，發冷或顫抖是一種不自主反應，因此無法自行控制。當體溫下降到過低程度時，發冷也是身體維持正常體溫的重要機制，而且這種情況並不一定伴隨發燒。

根據美國克里夫蘭診所資料，發冷時可能出現以下症狀：發抖或顫抖；身體震動；牙齒打顫，甚至上下牙齒碰撞；出現雞皮疙瘩；皮膚變得蒼白；感覺寒冷。

如果身體不停發抖，但體溫計顯示體溫正常，以下七種原因都可能是幕後原因。

1.處於低溫環境

Sevilla表示，發冷與顫抖最簡單的原因，就是身處寒冷環境。穿著濕衣服或處於強風環境中，也會讓身體更快感到寒冷。如果身體核心體溫下降到過低程度，可能引發危及生命的低體溫症。因此，冬季氣溫下降時，特別需要注意保暖。外出前應穿上冬季外套、帽子與手套，避免體溫過度流失。

2.感染

根據美國國家醫學圖書館資料，細菌或病毒感染初期可能出現發冷，而且不一定同時伴隨發燒。

發冷有時也可能是感染期間即將發燒的前兆，細菌感染通常需要使用抗生素治療。至於新冠肺炎與流感，定期接種疫苗是保護自己的重要方式，而且兩種疫苗可以同時接種。

3.甲狀腺功能低下

Sevilla表示，甲狀腺功能低下可能讓人對寒冷更加敏感，並引發發冷症狀。當甲狀腺荷爾蒙濃度過低時，身體細胞無法獲得足夠的甲狀腺荷爾蒙，身體各項生理運作便會開始減慢。

隨著身體機能變慢，可能出現以下症狀：比平常更怕冷、容易疲倦、皮膚變得乾燥、記憶力變差、情緒低落、便祕。

由於甲狀腺功能低下的症狀相當多樣，也可能與其他疾病重疊，因此根據美國甲狀腺協會資料，想確認是否罹患甲狀腺功能低下，必須透過簡單的血液檢查才能確定。

4.低血糖

Sevilla表示，部分糖尿病患者在發生低血糖反應時，也可能出現類似發冷的症狀。如果罹患糖尿病且出現發冷，應檢查血糖，以確認是否為低血糖所造成。

低血糖還可能出現：心跳加快或不規則、意識混亂、頭暈、飢餓感、疲倦等症狀。

5.恐懼、焦慮或強烈情緒

恐懼或焦慮反應，也可能引發不自主的發冷。例如觀看某部電影或聽到某首歌曲時，可能因為正面或負面的強烈情緒而突然起雞皮疙瘩或感到寒顫。

研究顯示，焦慮與壓力尤其可能讓「正常」體溫升高，即使身體沒有潛在疾病或感染，也可能出現高於攝氏約37°C的體溫，這種情況被稱為「心因性發燒」。

6.脫水

根據克里夫蘭診所資料，嚴重脫水可能造成體溫調節異常與不耐熱，並伴隨發冷。其他症狀可能包括：頭痛、疲倦、口乾、肌肉痙攣等。

如果懷疑發冷與脫水有關，應補充足夠的水分與電解質。如果症狀沒有改善，應就醫檢查。

7.藥物副作用與荷爾蒙變化

部分藥物可能造成發冷副作用，包括癌症治療藥物，以及手術麻醉相關藥物。此外，更年期期間除了常見的「熱潮紅」外，也可能出現「冷潮」。

冷潮可能發生在更年期前或更年期期間。專家表示，荷爾蒙變化可能讓大腦內部負責調節體溫的機制變得更加敏感，因而引發忽冷忽熱的症狀。

沒有發燒卻發冷 該如何處理？對於即將面對低溫環境的人，Sevilla建議採用多層次穿衣法，讓熱能更容易留在身體周圍。

如果擔心發冷可能與疾病有關，Sevilla表示，乙醯胺酚或布洛芬等非處方藥物可能有所幫助。不過，若想真正找出發冷的根本原因，仍建議接受醫師評估。

Cutler表示，沒有發燒卻發冷時，最重要的是確認這究竟只是短暫、容易處理的反應，還是背後存在嚴重的健康問題。例如，患者可能只是輕微感冒並伴隨一點發燒。當身體因出汗或服用退燒藥而降溫時，便可能感到發冷。同時，因為擔心自己生病而感到緊張，也可能引發發冷；如果一整天沒有進食，血糖下降，也可能讓發冷更加明顯。這些情況通常可以透過補充水分、進食，以及在必要時服用適當藥物來改善。

但另一方面，即使沒有明顯高燒，身體內也可能存在嚴重感染。Cutler表示，要確認發冷的確切原因並進行治療，有時需要詳細的醫療評估、血液檢查與處方藥物。

出現哪些情況應該就醫？Cutler表示，找到正確治療方法的關鍵，在於先確認發冷的根本原因。例如不能因為正值流感季，就直接認定發冷一定是流感。他指出，發冷有時可能代表需要緊急醫療評估的嚴重疾病。

Sevilla提醒，如果發冷同時伴隨胸痛、腹痛、呼吸困難或其他異常症狀，應立即就醫。

尤其在新冠肺炎與季節性流感仍可能流行的時期，許多人容易將發冷直接歸咎於感染，並希望症狀自行消失。患者感受到的症狀可能是某種潛在健康問題的警訊，需要接受適當的檢查、診斷與治療。

O'Sullivan也提醒，應留意身體出現的其他變化。如果發冷持續發生，或同時出現體重減輕、睡眠變化、胸痛、心跳加速、頭暈、嚴重疲倦或不明原因腫脹，便應就醫。

偶爾因為低溫、情緒或短暫的身體變化而發冷，未必代表嚴重問題。但如果發冷反覆出現、持續不退，或同時伴隨其他異常症狀，就不應只靠自行保暖或服藥處理，而應接受醫師評估，找出真正原因。

醫師提醒，發冷不一定代表發燒，低溫、感染都可能是原因，若合併胸痛、呼吸困難或持續反覆，應盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）