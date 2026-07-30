腹瀉別急吃止瀉藥 10錯誤觀念常見 5大警訊快就醫

腹瀉別急著吃止瀉藥，感染時恐延長病程，也應避免自行吃剩餘抗生素。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 夏季腹瀉常見，醫師提醒別急吃止瀉藥、亂用抗生素或只喝水禁食，應補充電解質並留意5大警訊，高風險族群更要及早就醫。

夏季天氣炎熱，也是腸胃炎及食物中毒的高峰期，不少人腹瀉時第一時間就吃止瀉藥、完全禁食或只喝白開水，反而可能延長病程。醫師提醒，腹瀉時最常見的十個錯誤觀念，並整理五大就醫警訊及高風險族群，以避免病情惡化。

不少人一腹瀉就急著服用止瀉藥，希望趕快止住症狀。不過醫師提醒，若腹瀉是由細菌、病毒或寄生蟲感染引起，尤其伴隨高燒、血便等症狀時，貿然服用止瀉藥，可能讓病原或毒素停留在腸道更久，延長病程，應先由醫師評估是否適合使用。

另一個常見錯誤是自行服用家中剩餘的抗生素。腹瀉原因很多，並非都需要抗生素治療，有些細菌感染甚至可能因不當使用抗生素而增加併發症風險，因此切勿自行服藥。

此外，許多人腹瀉時只喝大量白開水，但腹瀉流失的不只是水分，還包括鈉、鉀等電解質。

若腹瀉較嚴重，可適度補充口服電解質液，並避免大量飲用含糖飲料、果汁、咖啡及能量飲料，以免刺激腸道或加重腹瀉。

在飲食方面，也不宜完全禁食。醫師指出，腸道修復同樣需要營養，若沒有胃口，可先少量多餐，選擇白吐司、白飯、香蕉、蘋果泥、蘇打餅乾、白粥等清淡、容易消化的食物，暫時避免油炸、高油脂、辛辣、酒精及高糖食物，待症狀改善後再逐步恢復正常飲食，不必長時間限制飲食。

症狀改善後，也別急著恢復劇烈運動或大吃大喝。腹瀉停止不代表腸胃功能已完全恢復，建議循序漸進恢復原有生活習慣。

若懷疑腹瀉與感染有關，也應勤洗手，避免替他人準備食物。腹瀉期間及症狀結束後一段時間內，也應避免游泳，以降低汙染泳池及傳播病原的風險。

大部分急性腹瀉可於數天內自行緩解，但若腹瀉持續超過兩至三天仍未改善，或出現發燒、血便、黑便、嚴重腹痛、持續嘔吐、腹部明顯脹痛，或有口乾、尿量減少、頭暈、站立時昏眩等脫水症狀，都應盡快就醫。

若懷疑曾食用受汙染生菜、水果或飲水，且腹瀉持續數天以上，也應主動告知醫師，必要時安排特殊檢查，以確認是否為寄生蟲感染。

醫師提醒，以下五大族群一旦腹瀉，更容易因脫水或感染導致病情惡化，不宜自行觀察太久：1.65歲以上長者、2.嬰幼兒及幼童、3.孕婦、4.免疫功能低下者、5.糖尿病、腎臟病、心臟病及發炎性腸道疾病等慢性病患者。

若上述族群出現腹瀉，應及早就醫，由醫師評估是否需要進一步檢查、補充水分或接受藥物治療。