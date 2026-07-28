冷氣設定半夜關機 恐干擾睡眠 隔天更疲倦沒精神

專家提醒，睡覺時冷氣定時關機，反而可能讓睡眠品質下降，室溫回升會妨礙深部體溫下降，導致隔天更疲倦；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，睡覺時若讓冷氣半夜定時關機，室溫回升會影響深部體溫下降，導致睡眠品質變差；建議以27℃、適當濕度與自動風量維持舒適睡眠。

炎炎夏日，不少人為了省電或擔心著涼，習慣在睡覺時使用冷氣定時關機，但這樣的做法反而可能讓睡眠品質下降，原因在於夜間室溫回升，會影響人體深部體溫下降，進而干擾睡眠。專家也分享了冷氣、電風扇與循環扇的最佳使用方式。

有些人開冷氣睡覺，會利用定時功能，讓冷氣固定幾小時後中途自動關閉。日本 睡眠健康指導士山本智子指出，這樣做的人隔天起床時，可能會感到疲倦、全身倦怠。

山本表示，想要獲得高品質睡眠，不僅要降低皮膚表面的溫度，也需要讓大腦、內臟等深部體溫下降。如果冷氣因定時功能停止運轉，室內溫度逐漸升高，熱氣便會滯留在體內，使深部體溫難以下降。如此一來，睡眠品質自然會變差，因此隔天早上起床時，就可能感到全身疲憊、提不起勁。

山本建議，冷氣設定溫度以27℃左右最為適合；若冷氣具備濕度調節功能，建議將濕度維持在50％至60％。風量則建議設定為「自動」，風向最好調整為最上方、接近水平的位置。這樣的溫度與濕度範圍，不容易因悶熱而造成壓力，同時也不至於讓身體過度受寒。

至於風量，不少怕冷的人會習慣設定成弱風或微風，但這反而容易讓房間內出現冷熱不均的情況。一旦房間部分區域殘留熱氣，夜間就容易因為太熱而醒來，因此建議使用「自動風量」，讓整個房間維持均勻的溫度。

另外，許多人睡醒後覺得身體痠軟、沒精神，大多是因為冷風吹到身體所致。由於冷空氣容易沉積在較低的位置，因此將風向調整至接近水平，不但能避免冷風直接吹向身體，也能讓整個房間均勻降溫。

風扇背對冷氣 效果最好

利用電風扇或循環扇讓冷氣更有效循環、排除臥室悶熱空氣，山本表示，即使冷氣風向設定接近水平，冷空氣仍會自然往地板方向下沉。因此，建議將循環扇放在背對冷氣的位置，朝向冷氣對面的牆壁，並稍微向上送風。

當循環扇吹出的冷空氣撞擊對角線方向的牆面後，整個房間的空氣便會開始流動，形成對流。如此一來，原本冷氣不容易吹到的房間角落，或床底下容易堆積的熱氣，都能被攪動混合，使室內溫度更加均勻。

此外，可透過調整冷氣風向，避免房間出現冷熱不均，再搭配電風扇或循環扇促進空氣循環，不僅有助於改善悶熱感，也有機會減少半夜醒來及隔天早晨的疲倦感。