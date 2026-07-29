脂肪肝「吃出來坐出來」 減重、飲食、運動3管齊下滅油

治療脂肪肝目前最重要的仍是減重、飲食控制與運動。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 脂肪肝已成全球主要慢性肝病，且瘦子也可能中標。

脂肪肝已成全球主要慢性肝病，且瘦子也可能中標。 重點二： 減重5%以上可改善脂肪肝，7%至10%更利發炎纖維化。

減重5%以上可改善脂肪肝，7%至10%更利發炎纖維化。 重點三：少油少鹽少糖高纖，加上有氧與重訓是最佳甩油策略。

過去，很多人以為「脂肪肝」是中年發福、啤酒肚或飲食過度油膩者的專利。台灣大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師朝建銘指出，據國際最新醫學數據統計，脂肪肝（近年醫學分類改稱為「代謝異常相關脂肪性肝病」，簡稱MASLD）已超越B型肝炎，成為全球最主要的慢性肝病。

台灣苗栗醫院肝膽腸胃科醫師林易霖表示，脂肪肝俗稱「肝包油」，指肝細胞內脂肪堆積超過肝臟重量的5%。若只是單純脂肪堆積，短期不一定嚴重；但若合併發炎，可能進展為肝纖維化、肝硬化，甚至增加肝癌風險，因此不能只當成「肝比較油」而忽略。

林易霖指出，雖然脂肪肝演變成肝癌的比率較病毒性肝炎低，但患者人數龐大，整體影響不容小覷。典型疾病進程為脂肪堆積、脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化，部分患者最後可能發生肝癌。此外，MASH（代謝異常相關脂肪性肝炎，代表脂肪肝已合併發炎與肝細胞損傷）患者也要注意心血管風險，部分研究指出，MASH患者的主要死亡原因常與心血管疾病 相關，特別是合併糖尿病、肥胖、年紀較大、肝指數反覆異常、血小板下降或已有纖維化者，更應規律追蹤。

「肝包油」可能演變肝纖維化、肝癌

朝建銘表示，脂肪肝病人增多的主因是飲食精緻化、過量的含糖飲料以及久坐少動，導致熱量攝取大於消耗，多餘的熱量轉化為脂肪在肝臟堆積。輕、中、重度脂肪肝主要依肝臟脂肪堆積程度及腹部超音波影像表現區分。

輕度脂肪肝在超音波下，肝臟稍微呈現白色與光亮，但肝內的小血管與深部構造仍能清晰可見，此時通常尚未對肝臟造成明顯損傷或發炎。

中度脂肪肝超音波影像顯示肝臟亮度明顯增加，且肝內微血管變得模糊不清。此階段可能已合併肝臟發炎，或出現輕微的疤痕組織。

重度脂肪肝在超音波下整個肝臟呈現極亮的白色，因脂肪阻隔超音波穿透，肝內血管及深部肝臟影像幾乎看不見；如長期不理會，容易演變成脂肪性肝炎、肝纖維化甚至肝硬化。

飲食精緻化、常喝含糖飲料，瘦子一樣會有脂肪肝。

為什麼瘦子也可能會有脂肪肝？林易霖指出，體重正常不代表代謝健康，有些人外表不胖，但內臟脂肪多、肌肉量不足、常喝含糖飲料、攝取過多甜點或精緻澱粉，也可能形成「瘦胖型」脂肪肝。亞洲族群較容易在較低BMI時出現代謝異常，因此腰圍、血壓、血糖、三酸甘油脂與高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）都要一起評估。

腹部超音波可評估脂肪肝，如果擔心纖維化，可使用FIB-4或肝臟纖維化掃描（FibroScan）進一步評估。若已有脂肪肝、肝指數異常或代謝症候群，建議諮詢專科醫師。若確診為MASH或已有纖維化，則需更積極介入，以降低肝硬化、肝癌與心血管事件風險。

3招甩油 拒吃來路不不明藥物

1.減重 ：體重下降逾5%可改善脂肪肝

治療脂肪肝目前最重要的仍是減重、飲食控制與運動。林易霖表示，體重下降5%以上可改善肝臟脂肪，下降7%至10%以上，對改善脂肪性肝炎與纖維化更有幫助。若合併糖尿病或肥胖，也可與醫師討論合適用藥策略，不建議自行長期服用來路不明的「保肝藥」。

2.飲食控制：三少一高為原則

林易霖表示，預防脂肪肝的飲食原則為「三少一高」：少油、少鹽、少糖、高纖。台灣大千醫院營養師胡佩君指出，常見的含糖飲料、油炸食品、高油、高糖的加工食品，以及中西式麵包甜點，如菠蘿麵包、可頌、奶油蛋糕、洋芋片等，容易造成熱量過剩，促使脂肪在肝臟累積；飲食陷阱往往在於「份量與頻率」。預防脂肪肝應從均衡飲食著手，增加蔬菜攝取量，並減少含糖飲料、精緻甜食，控制每日總熱量攝取。

3.運動：有氧搭配重訓最有效

臨床研究顯示，有氧運動搭配阻力訓練（重訓）是改善脂肪肝的重要運動方式。朝建銘表示，有氧運動例如快走、慢跑、騎自行車、游泳，可幫助減少內臟脂肪並提升心肺耐力；重訓例如啞鈴、器械、彈力帶、自重訓練，能強健肌肉，預防或改善肌少症、維持骨骼肌量，同時改善肝臟代謝機制。

腹部超音波可觀察肝臟是否有脂肪肝、肝硬化徵象、腫瘤等病變，並同步檢查膽囊、腎臟與胰臟。（圖／123RF）