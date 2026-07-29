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護肝3大關鍵 檢查、追蹤、吃對食物

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腹部超音波是非侵入性檢查，可觀察肝臟是否有脂肪肝、肝硬化徵象、腫瘤等病變，並同步...
腹部超音波是非侵入性檢查，可觀察肝臟是否有脂肪肝、肝硬化徵象、腫瘤等病變，並同步檢查膽囊、腎臟與胰臟。（圖/123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：超加工食品成癮盛行率高，疫情期間更易造成體重快速增加。
  • 重點二：護肝重點在檢查、追蹤，並避免成分不明與高風險食物。
  • 重點三：外食應以原型食物為主，優先豆魚蛋肉並做循環選擇。

「Current Obesity Reports」期刊2024年發表的研究顯示：全球成年人和青少年超加工食品成癮盛行率分別為14%和15%。特別在新冠疫情期間，有超加工食品成癮的人相較於沒有成癮的人，增加的體重為六倍。

因為超加工食品額外添加糖、飽和脂肪、鈉，提供較高的熱量密度，以及各式食品添加物，如：非糖甜味劑、乳化劑、著色劑和硝酸鹽／亞硝酸鹽等，藉由加工方式改變了食物的質地，讓人們增加進食速度和適口性，影響消化、營養吸收和飽足感，不僅容易變胖，同時也增加心血管疾病、代謝症候群、失智症的發生率。

護肝三大關鍵包括了檢查、追蹤與吃對食物。完整的肝臟檢查包括：一、抽血檢查：肝發炎指數AST（GOT）與ALT（GPT），用來評估肝細胞是否受損發炎；肝炎篩檢內容為B型肝炎表面抗原（HBsAg）及表面抗體、C型肝炎抗體（anti-HCV）；肝癌腫瘤標記為驗胎兒蛋白（AFP）。

二、影像學檢查：透過腹部超音波非侵入性檢查，可觀察肝臟是否有脂肪肝、肝硬化徵象、腫瘤等病變，並同步檢查膽囊、腎臟與胰臟。

B型、C型肝炎帶原者應定期追蹤與治療，避免服用成分不明的藥物或偏方，以免增加肝臟負擔；避免食用含人工添加、醃漬或有可能被黃麴毒素污染的食物（如花生製品、豆瓣醬、豆腐乳等發酵食品）；避免吸菸、嚼檳榔及過量飲酒，吸菸者應戒菸。

外食已成為民眾食物來源的主力，學習選擇的技巧，在五花八門的各式餐點中，作對選擇守住健康。選擇祕訣：1.原型食物為主，減少超加工食品，2.優先排序「豆→魚→蛋→肉類」，3.均衡飲食多樣化。

常見的外食種類主菜多是炸雞腿、排骨或牛肉料理，容易攝取過量飽和脂肪。外食族可試著採用「循環主菜」規範，排定一周用餐的順序，如魚→豬→雞→豆→蛋→牛，從原本一周午餐都是豬牛主菜便當（熱量約850-1000大卡／餐），增加3-5餐魚雞或豆製品料理（熱量約500-700大卡／餐），一周可減少1000~1500大卡，二個月相當於減少吃進一瓶760毫升的沙拉油。

肝癌三部曲。（圖/123RF）
肝癌三部曲。（圖/123RF）

抽血檢查可檢驗肝發炎指數、肝炎篩檢、肝癌腫瘤標記。（圖/123RF）
抽血檢查可檢驗肝發炎指數、肝炎篩檢、肝癌腫瘤標記。（圖/123RF）

精華 FAQ

  • 因其常額外添加糖、飽和脂肪、鈉與多種添加物，熱量密度高又容易吃得更快，會影響消化、營養吸收與飽足感，因此更容易肥胖，也提高心血管疾病與代謝症候群風險。

  • 文章提到的完整肝檢查包括抽血看AST、ALT等肝發炎指數，並檢查HBsAg、表面抗體、anti-HCV與AFP；另外也可做腹部超音波，觀察脂肪肝、肝硬化徵象或腫瘤。

  • 建議以原型食物為主、減少超加工食品，外食優先選豆、魚、蛋、肉類中的較清淡來源，並採循環主菜安排，增加魚、雞、豆製品比例，可降低熱量與飽和脂肪攝取。

疫情 心血管疾病 肝癌

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