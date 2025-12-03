低溫防乾癢 沐浴後3分鐘內擦乳液最幫助保濕

冬季氣溫低、空氣乾燥，加上頻繁洗手或熱水沐浴，會讓皮脂分泌減少、角質細胞水分流失，使屏障功能下降。（圖／AI生成）

冬季氣溫驟降、濕度下降，皮膚乾癢、脫屑、龜裂的患者明顯增加，加強保濕與正確的洗澡洗手方式，都能防止皮膚乾癢乾裂，增加皮膚屏障功能。

台灣彰化基督教醫院皮膚部醫師許耘誌表示，過敏體質者在冬季天氣較乾燥、溫差大時，異位性皮膚炎容易惡化；家庭主婦、工作需頻繁洗手者，冬季手部容易出現濕疹、皸裂性濕疹；成年男性也容易在冬季或壓力大時脂漏性皮膚炎惡化。

台灣彰員榮醫院整形外科主任陳宏銘醫師表示，冬季最常見的皮膚問題以乾燥性皮膚炎的患者比例最高，尤其是銀髮族與孩童。皮膚乾燥會失去彈性，出現細微裂痕，輕則搔癢脫屑，嚴重者甚至疼痛出血。

陳宏銘說，皮膚的角質層與皮脂膜共同構成「天然屏障」，能鎖住水分，並防止外界刺激物入侵。然而冬季氣溫低、空氣乾燥，加上頻繁洗手或熱水沐浴，會讓皮脂分泌減少、角質細胞水分流失，使屏障功能下降。皮膚無法維持正常含水量時，就容易產生乾癢與敏感反應。

陳宏銘說，許多人以為開暖氣、泡熱水能讓皮膚更舒服，其實效果適得其反。暖氣會讓室內空氣更乾燥；而熱水雖能暫時解除乾癢，但高溫會帶走皮脂，破壞保護膜，使皮膚更加緊繃與乾裂。

許多人仍以為「多搓多乾淨」，或使用含香精、去油力強的清潔品，反而使皮膚油脂流失。陳宏銘說，建議選擇無皂鹼、弱酸性、保濕型沐浴乳，沐浴後應立即擦乾身體，並於三分鐘內塗抹乳液或乳霜，此時皮膚仍保有水分，能有效「鎖水」。

選擇保養品也應視個人膚質及年紀不同來選擇，許耘誌說，甚至一個人一天可用不同質地的兩種保養品，白天天氣熱時，擦較清爽的乳液，晚上天氣變冷，可以改擦保濕性更高的乳霜。

陳宏銘說，冬季癢主要由於皮膚乾燥導致神經末梢暴露，加上溫差刺激及衣物摩擦，使搔癢感加劇。若過度搔抓，皮膚會受損發炎，形成「乾燥性濕疹」或「苔癬化」現象。所以應避免穿著粗毛衣或緊身衣物，選擇柔軟透氣的材質較佳。

陳宏銘說，乳液質地輕盈，適合一般肌膚日常保養；乳霜含油量高，適合乾性或成熟肌膚；凡士林屬「封閉型保濕」，能強力鎖水但質地較厚重；嬰兒油主要為礦物油基底，雖有滋潤感，但不建議用於有破皮或敏感膚質。