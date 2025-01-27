濃湯撫慰人心 溫暖如親人擁抱 效果比泡熱水澡還要好

一項科學研究指出，濃湯能撫慰人心，效果比燕麥粥、炸魚薯條或熱布丁還要好；示意圖。（圖／123RF）

寒冷的冬天人們會偏好或鎖定特定食物來取暖，像是火鍋、熱茶或可可亞之類的，但根據一項科學研究，終極能給予安慰和溫暖人心的食物是「湯」，效果甚至比泡熱水澡和擁抱寵物 還要有效。

許多人在外面受寒或感冒時，會選擇一碗熱騰騰的湯，但科學家想要實際測量它帶來的感受。根據食品大廠亨氏（Heinz）委託Walnut Unlimited研究機構針對人類腦波的實驗，喝湯的舒適感如同得到親人的擁抱或依偎在溫暖的毯子下，甚至比泡熱水澡或讀一本好書還更具撫慰效果。

研究者給49名參與者看了一段短片，讓他們感覺今天過得很糟糕，影片中包括火車取消、交通堵塞、惡劣天氣和手機電池耗盡等場景。隨後研究人員給參與者喝了亨氏番茄濃湯，同時用14個電極連接到他們的頭皮上測量大腦活動。結果顯示，人們喝下湯後，大腦中的舒適感與得到擁抱一樣好；這項研究同時讓參與者擁抱朋友或家人六秒鐘並監測，腦部電波活動得出相同結果。

同時，給人們看一段湯的影片，幫助他們想像裹在毯子裡、躺在被窩、穿上拖鞋、坐在火爐旁或在自然中安靜散步的影片，結果也得出相似的安慰效果。看湯的影片甚至比想像擁抱寵物、泡熱水澡或淋浴、讀書、看喜歡的電視節目或喝茶更具撫慰效果。

Walnut Unlimited的神經科學家邁爾斯（Andy Myers）說：「從神經學的角度來看，舒適是一種強大的反應。這是一種平靜和放鬆的狀態，是大腦對壓力和低落情緒的自然解藥。像湯這樣的安慰食品引發了這種反應，創造了一種安全和安靜的感覺。」

除了亨氏番茄濃湯的影片，人們還觀看了其他八種安慰食品的影片。他們的大腦反應表明，湯的撫慰效果與香腸、薯泥或起司三明治一樣好，比燕麥粥、炸魚薯條或熱布丁還要更佳。