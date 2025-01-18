研究：吃辣能降低腸胃癌風險 3訣竅安心食用

研究指出，適度吃辣有益健康，但有呼吸道或心血管疾病者仍應少吃；示意圖。（圖／123RF）

有吃辣和從來不吃辣兩派的人，究竟哪種人比較健康？

台灣北醫健康管理師林韋至表示，辣不是味覺，而是一種痛覺，讓舌頭、胃、局部有種被火燒的感覺，所以很多人就會認為吃辣傷身體，事實上不然。

林韋至說，牛津大學一個50萬名30至79歲成年人參與、橫跨10年的研究顯示，和幾乎不吃辣的人相比，每一周吃辣六到七次以上的人罹患食道癌、胃癌和結直腸癌的風險分別降了19%、11%跟10%。

美國心臟協一項橫跨四國、共57萬人參與的研究也顯示，比起很少或從來不吃辣的人，吃辣的人心血管疾病 的死亡率降低26%，癌症 死亡率降低23%。值得一提的是，很多人以為吃辣會長痘痘、得胃病、痔瘡等，研究證實與吃辣沒有直接關聯。

林韋至表示，只要科學適量，吃辣確實是利大於弊；但如果有胃病、痔瘡、咳嗽、支氣管擴張、心血管疾病，還是要少吃辣。

假如喜歡吃辣又有顧忌，可試試三方法：

1.優先選擇新鮮的辣椒，因為吃乾辣椒或花椒容易上火，辣椒油則容易變胖。

2.搭配涼性食物，比如苦瓜、蓮藕、蘆筍、雪梨、柚子、菊花茶等。

3.想解辣，可選擇牛奶 或是酸味的水果，減少對口腔和消化道的刺激。