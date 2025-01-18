我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

研究：吃辣能降低腸胃癌風險 3訣竅安心食用

元氣網
研究指出，適度吃辣有益健康，但有呼吸道或心血管疾病者仍應少吃；示意圖。（圖／123RF）
研究指出，適度吃辣有益健康，但有呼吸道或心血管疾病者仍應少吃；示意圖。（圖／123RF）

有吃辣和從來不吃辣兩派的人，究竟哪種人比較健康？

台灣北醫健康管理師林韋至表示，辣不是味覺，而是一種痛覺，讓舌頭、胃、局部有種被火燒的感覺，所以很多人就會認為吃辣傷身體，事實上不然。

林韋至說，牛津大學一個50萬名30至79歲成年人參與、橫跨10年的研究顯示，和幾乎不吃辣的人相比，每一周吃辣六到七次以上的人罹患食道癌、胃癌和結直腸癌的風險分別降了19%、11%跟10%。

美國心臟協一項橫跨四國、共57萬人參與的研究也顯示，比起很少或從來不吃辣的人，吃辣的人心血管疾病的死亡率降低26%，癌症死亡率降低23%。值得一提的是，很多人以為吃辣會長痘痘、得胃病、痔瘡等，研究證實與吃辣沒有直接關聯。

林韋至表示，只要科學適量，吃辣確實是利大於弊；但如果有胃病、痔瘡、咳嗽、支氣管擴張、心血管疾病，還是要少吃辣。

假如喜歡吃辣又有顧忌，可試試三方法：

1.優先選擇新鮮的辣椒，因為吃乾辣椒或花椒容易上火，辣椒油則容易變胖。

2.搭配涼性食物，比如苦瓜、蓮藕、蘆筍、雪梨、柚子、菊花茶等。

3.想解辣，可選擇牛奶或是酸味的水果，減少對口腔和消化道的刺激。

心血管疾病 癌症 牛奶

上一則

7天「日行3.5萬步」體態變好？百萬網紅親測有效

延伸閱讀

醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益

醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益
吃對馬鈴薯降心血管堵塞 發芽別碰 還有1種不建議食用

吃對馬鈴薯降心血管堵塞 發芽別碰 還有1種不建議食用
台連日低溫太陽終於露臉 急診醫師卻憂心：對健康來說更危險

台連日低溫太陽終於露臉 急診醫師卻憂心：對健康來說更危險
要挑對時間喝咖啡 研究：早晨喝咖啡可降低早死風險

要挑對時間喝咖啡 研究：早晨喝咖啡可降低早死風險

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

情侶上床後生殖器冒異味 醫揪半年前1舉動惹禍

2025-01-11 00:00
總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)

伊凡卡外表變了 親自解密「兩習慣讓我更強壯」

2025-01-16 19:21
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練以及常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。（圖／123RF）

81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣

2025-01-10 01:15
田知學說，有人倒下時，旁人撥出的一通電話，可能就是一條生命的關鍵。圖／取自布農Doc 田知學臉書

天冷有人昏倒而現場只有你一人 醫囑：照這SOP別慌

2025-01-11 14:51
有研究指出起司可以減少睡眠呼吸中止症，但有學者對此提出疑義。起司示意圖。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者更推薦其他助眠食物

2025-01-15 19:21
胸腔外科醫師謝志明（左起）、醫師許家榮主持癌細胞切除手術。（南投醫院提供）

60歲婦人不菸不酒患食道癌 醫師提醒這些高危險族群注意

2025-01-14 05:04

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題