一吃就停不下來？3招心法戒掉暴食惡習

暴飲暴食示意圖。（圖／123RF）

吃飯吃到七分飽是健康的生活方式，但許多人總是習慣性吃太多，一吃就停不下來，不知道怎麼控制在不要吃撐。曾從反覆暴食到減肥20公斤、8年沒復胖的台灣健身營養博主夕子教一個控制進食量的心法，雖然看似很累很麻煩，但只要努力實踐受用無窮。

夕子表示網路上有許多包括喝咖啡 、光吃蛋白質等幫助吃飽就停偏方，她認為是治標不治本，還是一吃零食就會停不下來，因為本質上來說是一種習慣問題。她提出用餐時的三個步驟，幫助及時停下筷子。

一、自我正向喊話

吃任何東西前不要限制只能吃一半或者要剩一半之類的，只要重複告訴自己兩句話：我什麽都可以吃，我吃什麽都可以瘦。用這兩句反覆給自己洗腦，這樣就不會勾起反骨心態；你愈小心翼翼就愈容易多吃，試圖敞開心胸。

二、進食速度要慢

一定要吃的夠慢，吃東西時要非常專注認真，不要三心二意邊看手機邊吃東西，用心關注自己的食物，從咀嚼到吞嚥下喉嚨然後抵達胃。不管胃口有多大，就是用這個慢速度。

夕子表示如果感受不到這個過程代表太浮躁，迫不及待急著想吃完，食物到胃裡等到大腦有反應需要時間，有些人吃得飛快還一邊看手機，然後一邊想著其他事，等反應過來時已經進食過量吃撐了。

三、反覆與自己對話確認需求

吃的時候一定要多問自己的需求：是不是真的需要？吃飯的時候感受食物吞下去進到胃裡，占了多少位置？問自己還餓嗎？你是真的需要嗎？如果你需要就繼續吃，不需要感覺到飽了，你就告訴自己「我不需要了」，然後把食物拿走。

夕子強調這個動作很重要，讓自己看不到食物，這是一種戒斷過程。如果腦袋還在想吃，就告訴自己兩句話：我什麽時候都可以吃，我下次再吃就好了，我沒有稀缺感為什麽要再吃？然後這時又眼不見食物，趕緊忙其他的事，這個階段就結束了。

夕子指出這三步非常重要。如果平時吃的太快，胃就感受不到任何東西，吃的夠慢能專注這一個過程，就能很好地避免吃太多的狀況。

有人會質疑這動作非常耗時間，夕子稱經過計算自己每一頓吃飯時間最多就15到20分鐘，這樣時長應該還可以接受，如果不這樣做會吃的更多，吃太撐腸胃會出現問題毛病，也會越來越胖。

另外也有人嫌這樣吃飯很累又很麻煩，但她強調「正念飲食」這個概念，是會增加與自我相處的時間，這是一種心流體驗，心流會增加自己的能量。想想自己一直都在內耗，就是因為注意力渙散，能量一直被別人吸走，時時關注手機、同事怎樣、又為了什麼事生氣等等。