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【食力】美國推動「多年生百分比」食品標章 盼永久作物加入永續食品

文／編輯部
Sturdiwheat的煎餅粉包裝左上角印有「多年生百分比」（Perennial Percent）認證標章。（取材自The Land Institute官網）
Sturdiwheat的煎餅粉包裝左上角印有「多年生百分比」（Perennial Percent）認證標章。（取材自The Land Institute官網）

鑑於耕作時產生大量碳排放，美國非營利組織土地研究所（The Land Institute）推出「Perennial Percent」標章計畫，鼓勵業者增加使用多年生作物取代短年生作物耕種時產生的碳排量，利用標章的認證鼓勵業者，同時讓消費者在選購時可以購買其認證產品，共同實行永續的目標。

美國非營利組織土地研究所（The Land Institute）於美國2024年10月7日推出「Perennial Percent」標章，藉由標章計畫鼓勵食品業者使用對環境更友善的多年生作物，利用標示讓消費者便於挑選其產品；看中多年生作物只需種植一次就能收穫多年，減去多次耕作所產生的碳排放，不僅因應社會環境永續議題，也提供消費者與食品業者共同實行永續的管道。

何謂多年生作物（Perennial）？

多年生作物也稱為永久作物（Perennial），生命週期長，只需種植一次，播種後可以連續收穫多年、甚至收穫後無需再行播種，例如可可、咖啡、橡膠、苜蓿芽、葡萄、堅果等；而一、二年生的短年生作物，因其生命週期短，需要不斷耕作、施肥。

由於多年生作物不需要歷經多次整地、播種、施肥等耕種過程，相較短年生作物需要較少的水灌溉及化肥，長期下來可以維護土地水土保持、維持土壤礦物質含量，並減少每一次耕作所產生的二氧化碳含量。

史上第一個針對多年生作物推行的食品標章計畫

多年生作物的特點在於只需種植一次，就能收穫多年，比起需要不斷種植的作物更加減碳，土地研究所透過標章鼓勵食品與飲料業者將多年生作物加入食材中，取代部分短年生作物作為食材，而消費者可以在採購商品時透過標章的辨別選擇其產品；長久下來若能夠提升多年生作物的使用，將向永續及環境友善走近一步。

Kernza是目前唯一經過「Perennial Percent」計畫認證的多年生...
Kernza是目前唯一經過「Perennial Percent」計畫認證的多年生作物，為一年生小麥的長年替代品。（取材自The Land Institute官網）

美國非營利組織土地研究所（The Land Institute）在美國農業部農業和食品研究計劃資助下於當地2024年10月7日推出「Perennial Percent」標章，是世界上第一個針對多年生作物推行的計畫，鼓勵食品業者增加使用多年生作物的比例；土地研究所作物管理總監表示，通過鼓勵食品產業在其受歡迎的產品中使用少量的多年生作物，可以提高產品美味且可增加多年生作物持續性，有助於推動對環境的正面影響。

不只麵包、啤酒！「Perennial Percent」認證品項類型有哪些？

「Perennial Percent」標章認證分別為食材與產品兩個類型，「Perennial Percent」標章認證的食材，需要為多年生作物組成，且組成含量需占整體食材95%或以上的比例；經過標章認證後可用於「Perennial Percent」產品或作為消費者購買食材。而「Perennial Percent」標章認證的產品，可以為食品、飲料、化妝品、清潔劑、寵物食品等項目，產品組成內容只需要添加1％或以上的多年生材料，經過土地研究所認證後即可加入標章販售。

土地研究所表示未來可能將新興多年生豆類巴基豆（Perennial baki be...
土地研究所表示未來可能將新興多年生豆類巴基豆（Perennial baki bean）加入「Perennial Percent」認證的多年生作物。（取材自The Land Institute官網）

Kernza是一年生小麥的長年替代品，也是目前唯一經過「Perennial Percent」計畫認證的多年生作物，可用於烘焙食品、飲料、釀製啤酒與全穀物食材。在2023年美國猶他大學首次舉辦的威爾克斯氣候高峰會中，Brandon Schlautman 博士首度發表一種新培育的多年生豆類巴基豆（Perennial baki bean），其高蛋白、高纖維食品的營養成分與鷹嘴豆相似，可作為新興植物高蛋白來源；土地研究所也表示未來也將可能加入巴基豆為「Perennial Percent」認證作物。

(本文授權轉載自食力)

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