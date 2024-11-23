柿子營養豐富 1天1顆、正餐後食用 2種人別多吃

營養師提醒，有腎臟病、糖尿病的民眾，不適合吃太多柿子；示意圖。（圖／123RF）

秋冬季盛產柿子，營養師吳悦慈表示，柿子含有豐富的營養素，但其中的單寧酸易與胃酸、蛋白質食物結合，容易造成消化不良，建議一天一顆，且在正餐後食用。腎臟病、糖尿病患者不宜多吃，酌量攝取。

吳悦慈表示，柿子含有β胡蘿蔔素、維生素C 、鉀、膳食纖維等營養成分，其中β胡蘿蔔素有助形成維生素A，除了維持眼睛健康，也可提高抗氧化，預防人體受自由基危害，且可促進皮膚健康，提高免疫力 。鉀有助人體排掉過多的鈉，讓血壓穩定與心臟健康。膳食纖維富含果膠，可降低膽固醇，並軟化糞便，幫助排便順暢。

不過柿子也富含單寧酸，多集中在果皮。吳悦慈建議，食用前先可削皮，並以一天一顆為限，也要避免搭配較多含蛋白質的食物，如肉類、海鮮，因為兩種營養素與胃酸的結合下，反而不利人體吸收蛋白質，也會導致腸胃的消化速度變慢，引起不適症狀。

另外，吳悦慈說，吃完蛋白質食物、蔬菜等正餐後再享用柿子，除了可避免柿子較多的糖分影響血糖波動，也因柿子中含鉀且糖分高，她除了建議腎臟病、糖尿病患者酌量攝取，也提醒腸胃功能較差者，勿在在空腹的情況下吃柿子，以免消化不良，若吃太多則有腸梗阻的風險。