我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

柿子營養豐富 1天1顆、正餐後食用 2種人別多吃

林則澄
營養師提醒，有腎臟病、糖尿病的民眾，不適合吃太多柿子；示意圖。（圖／123RF）
營養師提醒，有腎臟病、糖尿病的民眾，不適合吃太多柿子；示意圖。（圖／123RF）

秋冬季盛產柿子，營養師吳悦慈表示，柿子含有豐富的營養素，但其中的單寧酸易與胃酸、蛋白質食物結合，容易造成消化不良，建議一天一顆，且在正餐後食用。腎臟病、糖尿病患者不宜多吃，酌量攝取。

吳悦慈表示，柿子含有β胡蘿蔔素、維生素C 、鉀、膳食纖維等營養成分，其中β胡蘿蔔素有助形成維生素A，除了維持眼睛健康，也可提高抗氧化，預防人體受自由基危害，且可促進皮膚健康，提高免疫力。鉀有助人體排掉過多的鈉，讓血壓穩定與心臟健康。膳食纖維富含果膠，可降低膽固醇，並軟化糞便，幫助排便順暢。

不過柿子也富含單寧酸，多集中在果皮。吳悦慈建議，食用前先可削皮，並以一天一顆為限，也要避免搭配較多含蛋白質的食物，如肉類、海鮮，因為兩種營養素與胃酸的結合下，反而不利人體吸收蛋白質，也會導致腸胃的消化速度變慢，引起不適症狀。

另外，吳悦慈說，吃完蛋白質食物、蔬菜等正餐後再享用柿子，除了可避免柿子較多的糖分影響血糖波動，也因柿子中含鉀且糖分高，她除了建議腎臟病、糖尿病患者酌量攝取，也提醒腸胃功能較差者，勿在在空腹的情況下吃柿子，以免消化不良，若吃太多則有腸梗阻的風險。

免疫力

上一則

黃豆煮前泡溫水 減少腸道過敏 還可增加大豆異黃酮活性

下一則

暖暖包、電毯、電暖爐… 防寒錯用恐「低溫燒燙傷」

延伸閱讀

從受孕到2歲前減少糖分攝取 降低成年後慢性病風險

從受孕到2歲前減少糖分攝取 降低成年後慢性病風險
膝蓋沙沙聲「關節液不足」 應就醫救助、補充營養素

膝蓋沙沙聲「關節液不足」 應就醫救助、補充營養素
40歲男菜花長不停 補充這3大營養素可避免復發

40歲男菜花長不停 補充這3大營養素可避免復發
有錢就能任性？ 王傳君罰錢為女兒在公園摘柿子挨轟

有錢就能任性？ 王傳君罰錢為女兒在公園摘柿子挨轟

熱門新聞

睡覺前小便次數超過8次、夜間睡覺時次數超過2次，就可定義為頻尿。（123RF）

天氣冷受不了 半夜頻跑廁所原因曝 醫授7招改善頻尿

2024-11-19 05:04
老人味不是每個人都會有。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mathias Reding）

過40歲「飄老人味」消不掉？ 喝1種茶有效改善

2024-11-21 19:20
異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，常見搔癢、紅腫、脫皮症狀。圖／123RF

冬季肌膚乾癢 醫：3招改善紅腫癢過敏症狀

2024-11-17 09:32
超加工食品對人體有許多壞處，聯安預防醫學機構總院長鄭乃源，對此提出促進飲食健康的方法。圖／聯安預防醫學機構提供

什麼是超加工食品？多吃變胖又傷腦 專家帶你一次搞懂

2024-11-18 16:25
可藉由「吃藥周期的一半」的原則，判斷要不要補吃。（取材自食藥署藥物食品安全週報）

忘記吃藥要補吃嗎？ 專家教你1圖看懂關鍵時機

2024-11-16 05:19
嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽也形容，B群所扮演的角色，如同工廠運作時，員工工作不起勁、拖拉、疲憊，將影響整體工廠進度，需要輔助的能量提升工作效率。（張舜欽提供）

疲勞、焦慮、難入睡 B群怎麼吃最有效？

2024-11-18 04:56

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息